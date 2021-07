سرویس جامعه جوان آنلاین: به نقل از "مصراوی"، با فرا رسیدن تابستان به دلیل تعدد میوه‌های غنی از مواد معدنی و ویتامین‌ها همچنین تأمین انرژی مورد نیاز بدن، گروهی از میوه‌های خوشمزه که مخصوص این فصل هستند، وارد بازار می‌شوند که این میوه‌های تابستانی برای حفظ سلامتی و پیشگیری از بیماری‌ها فواید بسیاری دارند.



در این گزارش، مزایای شگفت انگیز میوه‌های تابستانی و چگونگی محافظت آن‌ها از بدن در برابر بیماری‌ها را بررسی می‌کنیم.



مزایای میوه‌های تابستانی



اول: فواید انگور



انگور حاوی مقادیر زیادی ویتامین C و ویتامین K و همچنین آنتی اکسیدان، به ویژه آنتوسیانین است. آنتوسیانین یک آنتی اکسیدان بوده که ثابت شده است تأثیر مثبتی بر سلامت مغز دارد و از نظر ارزش غذایی بین انگور سفید، قرمز و سبز تفاوت معنی داری وجود ندارد.



دوم: فواید طالبی



طالبی حاوی ویتامین‌ها و مواد معدنی لازم برای سلامت بدن از جمله ویتامین A، ویتامین C و ویتامین B است. این میوه برای انرژی بدن و تشکیل گلبول‌های قرمز خون و تبدیل کربوهیدرات‌ها به انرژی به جای چربی لازم است.



سوم: فواید انجیر



انجیر میوه‌ای تابستانی دارای ارزش غذایی بالایی مانند ویتامین A و ویتامین B و همچنین کلسیم، آهن، روی و پتاسیم است.



چهارم: فواید هندوانه



هندوانه حاوی مقادیر بالایی از ویتامین C و ویتامین A همچنین حاوی منیزیم و پتاسیم است و علاوه بر این، حاوی آب بوده که آن را به یک مرطوب کننده طبیعی برای بدن تبدیل می‌کند. این میوه همچنین حاوی لیکوپین و ترایتیربینوید به عنوان محرک‌های سیستم ایمنی بدن است که با رشد سلول‌های سرطانی مقابله می‌کند.



پنجم: فواید انبه



انبه یکی از میوه‌های تابستانی سرشار از فیبر و همچنین حاوی درصد بالایی از ویتامین A، ویتامین B ۶، ویتامین C، ویتامین E و اسید فولیک است.



ششم: فواید آناناس



آناناس حاوی مقدار زیادی منگنز بوده که مقدار آن تا ۷۶ درصد نیز می‌رسد؛ علاوه بر این حاوی بروملین است که ماده مفیدی برای از بین بردن سوء هاضمه به شمار می‌رود.



هفتم: فواید آلو



آلو حاوی ریبوفلاوین است که به عنوان ویتامین B ۲ شناخته می‌شود و به سوخت و ساز بدن برای تولید انرژی کمک می‌کند.



سایر مزایای میوه‌های تابستانی



- مرطوب سازی بدن برای رهایی از کم آبی که به علت تعریق زیاد بدن در تابستان رخ می‌دهد.



- جلوگیری از اختلالات گوارشی، زیرا بیشتر میوه‌های تابستانی حاوی فیبر غذایی هستند که حرکت غذا در داخل روده را تسهیل می‌کند.



- کاهش احتمال خستگی به دلیل آنکه بیشتر میوه‌های تابستانی حاوی ویتامین B کمپلکس، ویتامین B ۶ و اسید فولیک هستند.



- پیشگیری از بیماری‌های چشمی، زیرا میوه‌های تابستانی حاوی ویتامین A هستند.



- به تأخیر انداختن ظهور چین و چروک‌ها روی پوست به دلیل آنکه این میوه‌های حاوی ویتامین A و ویتامین C بوده و این ویتامین‌ها برای داشتن پوست شفاف مفید هستند.



- تقویت سیستم ایمنی بدن، زیرا میوه‌های تابستانی حاوی مقادیر زیادی ویتامین C هستند.