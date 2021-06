﻿ خواص انبه در حفظ سیستم ایمنی

سرویس جامعه جوان آنلاین: به نقل از مدیسن نت، میوه انبه پکیجی از بیش از ۲۰ ویتامین و مواد معدنی، از جمله دوز‌های بالای ویتامین A و C است، از خانواده بادام هندی و همچنین کم چرب است- یک انبه کامل حدود ۲۰۷ کالری دارد. یک فنجان انبه برش خورده حدود ۱۶۵ کالری است و تقریباً ۷۰٪ از مقدار توصیه شده ویتامین C روزانه را تأمین می‌کند، جذب آهن را بهبود می‌بخشد، به سلول‌ها در دفاع از خود و به سیستم ایمنی بدن کمک می‌کند.



«مایا وادی ولو»، سرپرست تیم تحقیق از دپارتمان تغذیه دانشگاه رودایلند آمریکا، در این باره می‌گوید: «ویتامین C برای سیستم ایمنی خوب است. یک آنتی اکسیدان است بنابراین می‌تواند به استرس اکسایشی در بدن کمک کند. همچنین انبه منبع مناسبی از ویتامین A، فولات و غنی از فیبر است که برای پیشگیری از سرطان روده بزرگ، بیماری‌های قلبی و کنترل وزن مفید است.»



انبه از طرق مختلف به محافظت و پشتیبانی از بدن کمک می‌کند، به ویژه هنگامی که به صورت کامل مصرف شود و نه با قند‌های افزودنی در قالب کمپوت انبه.



این اَبَرمیوه، حاوی چندین ترکیب آنتی اکسیدانی است که به محافظت یا تأخیر در آسیب "رادیکال‌های آزاد"، اتم‌ها یا مولکول‌های ناپایدار که می‌توانند به سلول‌ها آسیب رسانده و باعث بیماری‌هایی مانند سرطان شوند، کمک می‌کند.



فیبر، ویتامین و پتاسیم موجود در این میوه آبدار همچنین به کاهش خطر بیماری‌های قلبی کمک می‌کند.



علاوه بر وجود کم چربی در این میوه، انبه می‌تواند به کاهش وزن کمک کند چراکه به خاطر وجود فیبر به سیری طولانی مدت منجر می‌شود.