سرویس جامعه جوان آنلاین: همه‌گیری بیماری کرونا در سراسر جهان ضربه سختی را به ساختار بهداشت کشور‌ها وارد کرد. بسیاری از افراد بر اثر ابتلا به این بیماری مهلک جان خود را از دست دادند؛ طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی تاکنون بیش از ۱۷۰ میلیون نفر در جهان به این ویروس مبتلا شده و ۳.۵ میلیون نفر جان خود را از دست دادند.



در حالی که این بحران جهانی زندگی اجتماعی و اقتصاد را در سراسر کشور‌ها با مشکل مواجه کرده است، گزارشی قابل تامل در هفته "مبارزه با دخانیات" توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) مبنی بر آمار مرگ و میر سالیانه در اثر استفاده از دخانیات منتشر شد.



طبق گزارش منتشره توسط این سازمان، سالانه ۸ میلیون نفر بر اثر استعمال دخانیات و مصرف تنباکو و توتون جان خود را از دست می‌دهند؛ بیش از ۷ میلیون نفر از قربانیان نتیجه استفاده مستقیم از دخانیات است، در حالی که حدود ۱.۲ میلیون نفر از افراد غیرسیگاری در معرض دود سیگار بوده و دچار بیماری‌های منجر به فوت می‌شوند.



در این باره گزارشی توسط "world bank" منتشر می‌شود که طبق آن ۸۰ درصد تلفات ناشی از بیماری سرطان ریه مربوط به استعمال دخانیات است و همچنین ۲۵ درصد از قربانیان بیماری‌های قلبی را افراد سیگاری تشکیل می‌دهند.



یک همه گیری متفاوت، اما ویرانگر



مصرف دخانیات سالانه بسیار بیشتر از ویروس کووید۱۹ افراد را به کام مرگ می‌کشاند؛ طبق تخمین world bank در قرن ۲۰ میلادی ۱۰۰ میلیون نفر در اثر استعمال دخانیات جان خود را از دست داده‌اند! تخمین‌ها حاکی از آن است که در صورت عدم جلوگیری از این معضل، در قرن حاضر نزدیک به یک میلیارد نفر جان خود را از دست بدهند.



همچنین طبق گفته محققان افراد سیگاری بیشتر از دیگران مستعد ابتلا به ویروس کرونا بوده و بیشتر قربانی این ویروس می‌شوند؛ شواهد کشور‌های چین و ایتالیا حاکی از آن است که افراد سیگاری در مقایسه با غیرسیگاری‌ها در پیشرفت ویروس کرونا شدت بیشتری دارند؛ همچنین هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی قابل توجهی برای درمان آن‌ها صرف می‌شود.



طبق گفته سازمان بهداشت جهانی همه اشکال توتون و تنباکو مضر است و هیچ سطح مطمئنی از قرار گرفتن در معرض دخانیات وجود ندارد؛ کشیدن سیگار از رایج‌ترین شکل مصرف دخانیات در سراسر جهان است که باعث افزایش بیماری‌های قلبی و ریوی در بین استعمال کنندگان شده است.



همچنین این سازمان بیان می‌کند افرادی که به سمت استفاده از قلیان‌ها می‌روند، درکی از مضرات آن ندارند؛ طبق گفته WHO ضرر قلیان‌ها نزدیک به ۱۰ برابر بیشتر از کشیدن سیگار است! همچنین مصرف دخانیات بدون دود بسیار اعتیاد آور است و برای سلامتی مضر است؛ تنباکو بدون دود حاوی بسیاری از سموم عامل سرطان است و استفاده از آن خطر سرطان‌های مغز، گلو، مری و حفره دهان (از جمله سرطان دهان، زبان، لب و لثه) و همچنین بیماری‌های مختلف دندانی را افزایش می‌دهد.



"دود دست دوم" خطری برای سلامت کودکان



دود دست دوم دودی است که هنگام سوزاندن محصولات توتون و تنباکو مانند سیگار، فضای بسته را پر می‌کند و برای سلامتی دیگر افراد در آن محل مضر است؛ در معرض دود دست دوم بیش از ۱.۲ میلیون مرگ زودرس در سال و همچنین بیماری‌های جدی قلبی عروقی و تنفسی رخ می‌دهد.



طبق گزارش WHO تقریباً نیمی از کودکان جهان به طور مرتب در مکان‌های عمومی، هوای آلوده به دود تنباکو را تنفس می‌کنند و هر ساله ۶۵۰۰۰ کودک بر اثر بیماری‌های منتسب به دود سیگار می‌میرند؛ در نوزادان خطر سندرم مرگ ناگهانی افزایش می‌یابد و در زنان باردار باعث عوارض بارداری و وزن کم نوزاد هنگام تولد می‌شود.



آمریکا کشوری با قربانیان وسیع



گزارشی که در ۳ مارس توسط "theconversation" منتشر شد نشان می‌دهد که قربانیان مصرف توتون و تنباکو در کشور آمریکا بسیار گسترده است؛ طبق این گزارش مصرف دخانیات در سال ۲۰۲۰ حدود ۵۰۰۰۰۰ آمریکایی را به کام مرگ کشاند؛ تقریباً به همان تعداد قربانیان ویروس کرونا.



کشور آمریکا بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار در سال صرف بیماری‌های ناشی از مصرف دخانیات می‌کند؛ طبق برآورد‌های انجام شده در سال ۲۰۱۹ حدود ۱۴.۸ درصد (۳۴ میلیون) از جمعیت بزرگسال آمریکا حدود ۱۰۰ پوند از درآمد خود را به مصرف سیگار اختصاص داده بودند.



طبق آمار مرکز "کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها" (CDC) در آمریکا ۱۵.۳ درصد از مردان این کشور و ۱۲.۷ درصد از زنان روزانه بخشی از درآمد خود را صرف استعمال دخانیات می‌کنند.



سالانه مصرف دخانیات و کشیدن سیگار بسیار بیشتر از بیماری‌های دیگر مانند ایدز جان انسان‌ها را می‌گیرد؛ در سال اخیر که تمام کشور‌های جهان درگیر همه‌گیری ویروس کرونا هستند، باز این توتون و تنباکو است که جان انسان‌ها را بیشتر از کووید۱۹ می‌گیرد.



مصرف دخانیات یک بیماری همه‌گیر ده‌ها ساله است که باید به عنوان ضرورتی اخلاقی، بهداشتی و توسعه، یکبار برای همیشه در سراسر جهان به آن پرداخته شود. طبق برآورد‌های جهانی افراد سیگاری ۱۰ سال زودتر به پایان عمر خود نزدیک می‌شوند و برای جلوگیری از آن می‌توان ابتدا از خود شروع کرد.