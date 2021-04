﻿ تمام احتمالات یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان/ تنها راه صعود استقلال چیست؟

کنفدراسیون فوتبال آسیا با ۴۰ تیمی کردن رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا از امسال، صعود تیم‌ها به مرحله یک هشتم نهایی این رقابت‌ها را تا روز پایانی نامشخص کرده است و هر تیم برای حل معادله صعودش یا باید صدرنشین گروهش شود و با خیال راحت به مرحله حذفی برسد یا دوم گروهش شود و منتظر رقم خوردن نتایج تمامی گروه‌ها شود تا به عنوان یکی از سه تیم برتر دوم به مرحله یک هشتم نهایی صعود کند.



حال مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب به روز آخرش رسیده و با انجام بازی‌های گروه‌های A و C پرونده این مرحله بسته می‌شود. در این گزارش می‌خواهیم معمای تقابل تیم‌ها در مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا را حل کنیم.



در حال حاضر می‌توان به قطعیت گفت صعود تیم‌های الشارجه امارات، النصر عربستان و پرسپولیس ایران به عنوان صدرنشینان گروه B، D و E و الوحده امارات به عنوان یکی از سه تیم برتر دوم گروه‌ها قطعی شده است. از طرفی از بین دیگر تیم‌های دوم، السد قطر با ۱۰ امتیاز و تفاضل گل ۲+ امید چندانی به صعود از مرحله گروهی ندارد، ولی تراکتور با ۱۰ امتیاز و تفاضل گل ۳+ به صعود از مرحله گروهی امیدوار است و باید منتظر نتایج روز آخر این مرحله باشد.



در این گزارش باتوجه به شانس بالای استقلال تاجیکستان و الهلال عربستان برای صعود به مرحله حذفی (هر دو قبل از بازی‌های امشب ۱۰ امتیازی هستند)، فرض ابتدایی را بر مبنای نتایج این گروه قرار می‌دهیم. در ادامه خواهیم دید که استقلال تنها در صورت پیروزی در دیدار پایانی‌اش مقابل الشرطه به مرحله حذفی صعود می‌کند و احتمال رویارویی پرسپولیس و تراکتور از پرسپولیس و استقلال بیشتر است.



در ادامه این گزارش احتمالات دیدار‌های مرحله حذفی آمده است:



صعود تیم دوم گروه A به عنوان دومین تیم برتر دوم

استقلال تاجیکستان و الهلال عربستان (هر دو ۱۰ امتیازی با تفاضل گل‌های ۳+ و ۴+) در بازی آخرشان باید به ترتیب به مصاف AGMK ازبکستان و شباب الاهلی امارات بروند و فرض اول در صورتی رقم می‌خورد که:



۱. استقلال تاجیکستان و الهلال عربستان در بازی‌هایشان برنده شوند یا مساوی کنند. (رده‌بندی پایانی: استقلال تاجیکستان، الهلال)



۲. استقلال تاجیکستان برنده شود یا مساوی کند و الهلال با اختلاف یک گل شکست بخورد. (رده‌بندی پایانی: استقلال، الهلال)



۳. الهلال برنده شود و استقلال تاجیکستان مساوی کند. (رده‌بندی پایانی: الهلال، استقلال)



۴. استقلال تاجیکستان با هر نتیجه‌ای و الهلال با اختلاف یک گل شکست بخورند. (رده‌بندی پایانی: استقلال، الهلال)



در این فرض استقلال تاجیکستان به احتمال ۷۵ درصد صدرنشین گروه A می‌شود. حال به سراغ نتایج گروه C می‌رویم که در این گروه استقلال ایران به مصاف الشرطه عراق و الدحیل قطر به مصاف الاهلی عربستان می‌رود. احتمالات این گروه به شرح زیر است:



۱. پیروزی استقلال ایران و الدحیل قطر (رده‌بندی پایانی: الدحیل، استقلال): استقلال به عنوان آخرین تیم برتر دوم صعود می‌کند. در نتیجه برترین تیم‌های دوم از گروه‌های A، C و E هستند و بازی‌های مرحله یک هشتم نهایی به شرح زیر است:



استقلال تاجیکستان (الهلال عربستان) – استقلال ایران



الشارجه امارات – الوحده امارات



پرسپولیس ایران – الدحیل قطر



النصر عربستان – الهلال عربستان (استقلال تاجیکستان)



۲. پیروزی استقلال ایران و الاهلی عربستان (رده‌بندی پایانی: استقلال، الاهلی): در این صورت الاهلی با ۱۱ امتیاز به عنوان سومین تیم برتر صعود می‌کند تا برترین تیم‌های دوم از گروه‌های A، C و E باشد که بازی‌های یک هشتم به شرح زیر می‌شود:



استقلال تاجیکستان (الهلال عربستان) – الاهلی عربستان



الشارجه امارات – الوحده امارات



پرسپولیس ایران – استقلال ایران



النصر عربستان – الهلال عربستان (استقلال تاجیکستان)



۳. پیروزی استقلال ایران و تساوی الدحیل – الاهلی (رده‌بندی: استقلال، الدحیل): استقلال به عنوان صدرنشین صعود می‌کند، ولی الدحیل با ۹ امتیاز نمی‌تواند در بین برترین تیم‌های دوم قرار بگیرد و این سه تیم از گروه‌های A، B و E انتخاب می‌شوند تا تراکتور ایران هم صعود کند که در این صورت بازی‌های مرحله بعد به ترتیب زیر می‌شود:



استقلال تاجیکستان (الهلال عربستان) – پرسپولیس ایران



الشارجه امارات – الوحده امارات



استقلال ایران – الهلال عربستان (استقلال تاجیکستان)



النصر عربستان – تراکتور ایران



۴. تساوی یا برد الدحیل و شکست یا تساوی استقلال: در این صورت فقط الدحیل صعود می‌کند و استقلال هم حذف شده است. همچنین تیم‌های دوم گروه‌های A، B و E به مرحله یک هشتم نهایی صعود می‌کنند.



استقلال تاجیکستان (الهلال عربستان) – پرسپولیس ایران



الشارجه امارات – الوحده امارات



الدحیل قطر – الهلال عربستان (استقلال تاجیکستان)



النصر عربستان – تراکتور ایران



۵. برد الاهلی و شکست یا تساوی استقلال: در این صورت الاهلی به عنوان تیم نخست صعود می‌کند و تیم دوم گروه (الدحیل یا استقلال) با ۹ امتیاز به مرحله بعد صعود نمی‌کند، در نتیجه تیم‌های دوم گروه‌های A، B و E به مرحله یک هشتم نهایی صعود می‌کنند و بازی‌ها به شرح زیر است:



استقلال تاجیکستان (الهلال عربستان) – پرسپولیس ایران



الشارجه امارات – الوحده امارات



الاهلی عربستان – الهلال عربستان (استقلال تاجیکستان)



النصر عربستان – تراکتور ایران



تیم دوم گروه A جزو برترین تیم‌های دوم نباشد

اگر استقلال تاجیکستان شکست بخورد یا الهلال با اختلاف بیش از یک گل امشب بازنده شود، در این حالت فقط صدرنشین گروه A به یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان صعود می‌کند و در صورت وقوع، اتفاقات زیر رخ می‌دهد:



۱. برد یا تساوی الهلال و شکست استقلال تاجیکستان (رده‌بندی نهایی: الهلال، استقلال)



۲. شکست الهلال با اختلاف بیش از یک گل (رده‌بندی: استقلال، الهلال)



بازی‌های مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان باتوجه به نتایج گروه C به شرح زیر مشخص می‌شود:



۱. پیروزی استقلال ایران و الدحیل قطر (رده‌بندی پایانی: الدحیل، استقلال): استقلال به عنوان آخرین تیم برتر دوم صعود می‌کند. در نتیجه برترین تیم‌های دوم از گروه‌های B، C و E هستند و بازی‌های مرحله یک هشتم نهایی به شرح زیر است:



استقلال تاجیکستان (الهلال) – استقلال ایران



الشارجه – پرسپولیس



الدحیل – الوحده



النصر – تراکتور



۲. پیروزی استقلال ایران و الاهلی عربستان (رده‌بندی پایانی: استقلال، الاهلی): در این صورت الاهلی با ۱۱ امتیاز به عنوان سومین تیم برتر صعود می‌کند تا برترین تیم‌های دوم از گروه‌های B، C و E باشد.



استقلال تاجیکستان (الهلال) – الاهلی



الشارجه – پرسپولیس



استقلال – الوحده



النصر – تراکتور



۳. پیروزی استقلال ایران و تساوی الدحیل – الاهلی (رده‌بندی: استقلال، الدحیل): استقلال به عنوان صدرنشین صعود می‌کند، ولی الدحیل با ۹ امتیاز نمی‌تواند در بین برترین تیم‌های دوم قرار بگیرد و این سه تیم از گروه‌های B، D و E انتخاب می‌شوند تا تراکتور ایران هم صعود کند.



استقلال تاجیکستان (الهلال) – السد



الشارجه – النصر



استقلال – الوحده



پرسپولیس - تراکتور



۴. تساوی یا برد الدحیل و شکست یا تساوی استقلال: در این صورت فقط الدحیل صعود می‌کند و استقلال هم حذف شده است. همچنین تیم‌های دوم گروه‌های B، D و E به مرحله یک هشتم نهایی صعود می‌کنند.



استقلال تاجیکستان (الهلال) – السد



الشارجه – النصر



الدحیل – الوحده



پرسپولیس – تراکتور



۵. برد الاهلی و شکست یا تساوی استقلال: در این صورت الاهلی به عنوان تیم نخست صعود می‌کند و تیم دوم گروه (الدحیل یا استقلال) با ۹ امتیاز به مرحله بعد صعود نمی‌کند، در نتیجه تیم‌های دوم گروه‌های B، D و E به مرحله یک هشتم نهایی صعود می‌کنند و بازی‌ها به شرح زیر است:



استقلال تاجیکستان (الهلال) – السد



الشارجه – النصر



الاهلی – الوحده



پرسپولیس - تراکتور