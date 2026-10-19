با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در سوم نوامبر (۱۲ آبان) نگرانی‌ها درمورد فشار دولت فدرال (دونالد ترامپ) بر مسوولان انتخابات، باعث افزایش بی اعتمادی به نظام انتخاباتی این کشور شده است.

جوان آنلاین: شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس آمریکا می‌گوید: ماموران فدرال برگه‌های رای را ضبط کرده‌اند و دستگاه‌های رای‌گیری نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند. وزارت دادگستری درگیر نبرد‌های حقوقی با ایالت‌های مختلف در سراسر کشور بر سر دسترسی به اطلاعات مربوط به تک‌تک رای‌دهندگان است.

به گزارش ایرنا، این وزارتخانه هفته گذشته نیز تهدید کرد که مسوولان انتخاباتی کالیفرنیا را تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد، اگر آنها آگاهانه آرای پستی ۲۰ هزار نفر را شمارش کنند که به گفته دولت ترامپ، «به احتمال زیاد شهروند آمریکا نیستند.»

«دیدر هندرسون» معاون فرماندار ایالت یوتا و از اعضای حزب جمهوری‌خواه، می‌گوید این نوع مداخله را پیش از این هرگز ندیده است؛ آن هم در ایالتی که به‌شدت جمهوری‌خواه است.

وی می‌افزاید: «در دو انتخابات گذشته که در دوران تصدی‌ام به‌عنوان معاون فرماندار بر آنها نظارت داشتم، تهدید‌ها همگی از خارج می‌آمدند: بازیگران غیردولتی، تهدید‌های امنیت سایبری و مسائل دیگر. اما اکنون با تهدید‌هایی مواجه هستیم که از درون دولت خودمان سرچشمه می‌گیرند.»

اقدامات دولت ترامپ درباره انتخابات

در ایالات متحده آمریکا، اداره انتخابات بر عهده شهرها، شهرستان‌ها و ایالت‌هاست. این موضوع در ماده اول قانون اساسی ایالات متحده تصریح شده است. کنگره قوانینی برای تنظیم انتخابات وضع می‌کند، اما رئیس‌جمهوری نقشی در برگزاری و اداره آنها ندارد.

با این حال، دونالد ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود دو فرمان اجرایی مرتبط با رای‌گیری امضا کرده است: یکی که ارائه مدرک مستند تابعیت را برای ثبت‌نام جهت رای دادن الزامی می‌کند و دیگری که به آرای پستی مربوط می‌شود.

تازه‌ترین اقدام دولت فدرال (ترامپ) روز پنجشنبه انجام شد؛ زمانی که وزارت دادگستری از ایالت کالیفرنیا شکایت کرد و مدعی شد که این ایالت برای بیش از ۲۰ هزار نفر که به احتمال زیاد شهروند آمریکا نیستند، برگه‌های رای پستی ارسال کرده است.

«شرلی وبر» وزیر امور ایالت کالیفرنیا که مسوولیت نظارت بر انتخابات این ایالت را نیز بر عهده دارد، گفت دولت فدرال حق رای هزاران نفر از ساکنان کالیفرنیا را تهدید می‌کند، بی‌آنکه هیچ توضیح دقیقی درباره چگونگی شناسایی این افراد ارایه دهد. او همچنین درباره صحت داده‌های مورد استناد دولت فدرال ابراز تردید کرد.

وبر در بیانیه‌ای گفت: وزارت دادگستری با تلاش‌های «بی‌وقفه خود برای دسترسی غیرقانونی به داده‌های محرمانه رای‌دهندگان در ایالت‌ها و پاک‌سازی فهرست‌های رای‌دهندگان، تنها موجب ایجاد هرج‌ومرج و دامن زدن به بی‌اعتمادی عمومی به انتخابات ما می‌شود.»

«هارمیت دیلون» رئیس بخش حقوق مدنی وزارت دادگستری، در گفت‌و‌گو با برنامه۶۰ دقیقه گفت: «افرادی که شهروند آمریکا نیستند، نمی‌توانند در انتخابات فدرال رای بدهند. بنابراین، سوال فقط این است که تعداد آنها چقدر است.»

درخواست فهرست رای‌دهندگان از سوی دولت ترامپ و امتناع اکثر ایالت‌ها

وزارت دادگستری آمریکا سال گذشته از تقریبا تمام ایالت‌های کشور درخواست کرد فهرست کامل و جامعی از رای‌دهندگان خود، از جمله اطلاعات محرمانه آنها، ارائه دهند.

«دیدر هندرسون» معاون فرماندار یوتا، که مسوولیت انتخابات این ایالت را بر عهده دارد، گفت: «آن‌ها اطلاعاتی را می‌خواستند که ما طبق قانون موظفیم محرمانه نگه داریم؛ از جمله شماره‌های تامین اجتماعی، تاریخ کامل تولد و شماره گواهینامه رانندگی افراد.»

هندرسون به برنامه ۶۰ دقیقه گفت که توضیحات قانع‌کننده‌ای درباره دلیل درخواست این اطلاعات از سوی دولت فدرال دریافت نکرده و نگران بوده است که این داده‌ها چگونه مورد استفاده قرار بگیرند. او از تحویل دادن اطلاعات خودداری کرد.

مقام‌های ۲۹ ایالت دیگر، اعم از دموکرات و جمهوری‌خواه، نیز از پذیرش درخواست دولت خودداری کرده‌اند. وزارت دادگستری از همه این ایالت‌ها شکایت کرده است.

دولت ترامپ می‌گوید دسترسی به فهرست رای‌دهندگان به پاک‌سازی این فهرست‌ها از نام مهاجرانی کمک می‌کند که حق رای دادن ندارند. دولت مدعی شده است که ۲۷۸ هزار فرد غیرشهروند برای رای دادن ثبت‌نام کرده‌اند؛ ادعایی که بدون ارایه مدرک مطرح شده است.

سخنگوی کاخ سفید نیز گفته است که افراد غیرشهروند «همچنان در انتخابات فدرال ثبت‌نام می‌کنند و رای می‌دهند.»

شبکه سی‌بی‌اس نیوز تصریح کرد: رای دادن افراد غیرشهروند اتفاق می‌افتد، اما بسیار نادر است. «میکی شریل»، فرماندار نیوجرسی، تابستان امسال گفت که به دلیل یک نقص نرم‌افزاری، هزاران فرد غیرشهروند در این ایالت به اشتباه برای رای دادن ثبت‌نام شده بودند. حدود ۳۴۰ نفر از آنها واقعا رای داده بودند.

از آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، وزارت دادگستری بیش از ۱۰۰ فرد غیرشهروند را به رای دادن غیرقانونی متهم کرده است. هندرسون گفت که از میان بیش از دو میلیون رای‌دهنده ثبت‌نام‌شده در یوتا، فقط ۵۲ مورد مشکوک در فهرست‌ها پیدا کرده است.

مولین وزیر امنیت داخلی آمریکا تابستان امسال گفت هر مسوول انتخاباتی که آگاهانه به افراد غیرشهروند اجازه رای دادن بدهد، ممکن است تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد یا حتی به زندان فرستاده شود. هندرسون در پاسخ گفت: «ما قرار نیست به زندان برویم. نه. این حرف مسخره است.»

ماه گذشته، وزارت دادگستری طی نامه‌ای رسمی به هندرسون اطلاع داد که وی تحت تحقیق و بازرسی قرار دارد. هندرسون نیز گفت: «باید مدام به خودم یادآوری کنم که پیامد‌های این کار اهمیتی ندارند، تا زمانی که احساس کنم دارم کار درست را انجام می‌دهم. فکر می‌کنم این کار مهمی است که باید انجام دهم؛ حفظ این موانع حفاظتی و ایستادگی بر سر موضع خود. بالاخره یک نفر باید این کار را انجام دهد.»

هندرسون معتقد است که انتخابات همچنان می‌تواند صادقانه و عادلانه برگزار شود، اما سوالی که ذهن او را مشغول کرده این است که آیا نامزد بازنده نتیجه انتخابات را خواهد پذیرفت یا نه.

او گفت: «ما شاهد روندی هستیم که در آن نامزد‌های بازنده دیگر حاضر نیستند شکست خود را بپذیرند و می‌گویند انتخابات دست‌کاری شده یا عادلانه نبوده است؛ حتی زمانی که نتیجه نزدیک نیست. نامزد‌هایی که شکست می‌خورند، می‌توانند با پذیرفتن محترمانه نتیجه انتخابات، کار‌های بسیار مثبتی انجام دهند. این کار اعتماد عمومی را تقویت خواهد کرد.»

در ماه ژانویه، ماموران مسلح فدرال برگه‌های رای را از یک مرکز محلی در شهرستان فولتون، ایالت جورجیا، ضبط کردند. «دانا برت» عضو دموکرات کمیسیون شهرستان فولتون، در گفت‌و‌گو با برنامه ۶۰ دقیقه گفت: «حتی در دورترین تصوراتم هم فکر نمی‌کردم اف‌بی‌آی به محل ما یورش ببرد.»

ماموران حکم بازرسی کیفری در اختیار داشتند؛ حکمی که وزیر ایالتی جورجیا آن را مملو از «ادعا‌های بی‌اساس و تکراری» توصیف کرد. با این حال، این حکم به ماموران اجازه داد برگه‌های رای و سایر مدارک انتخاباتی مربوط به انتخابات سال ۲۰۲۰ را ضبط کنند؛ انتخاباتی که ترامپ بار‌ها مدعی شده در آن پیروز شده است.

ماموران فدرال بیش از ۶۰۰ جعبه از اسناد انتخاباتی را در شهرستان فولتون جمع‌آوری و منتقل کردند.

«تولسی گابارد» که در آن زمان مدیر اطلاعات ملی آمریکا بود، هنگام بارگیری جعبه‌های حاوی برگه‌های رای در کامیون‌ها حضور داشت و این روند را مشاهده کرد.

برت هیچ اطلاعی ندارد که برگه‌های رای اکنون کجا هستند. او معتقد است این اقدام «نمایشی سیاسی با هدف تضعیف انتخابات سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۸» بوده است و گفت: «فکر می‌کنم همه اینها بخشی از یک تلاش هماهنگ در سراسر کشور است که هدف آن تضعیف اعتماد مردم به انتخابات است.»

بر اساس یک ایمیل داخلی اف‌بی‌آی که برنامه ۶۰ دقیقه به آن دست یافته است، سه ماه پیش، این نهاد به‌طور موقت ۲۶۰ تحلیلگر را مامور کار روی یک تحقیق درباره اسناد جورجیا اختصاص داد.

تاکنون نتیجه‌ای از این تحقیقات حاصل نشده است. ده‌ها تحقیق درباره انتخابات سال ۲۰۲۰ در شهرستان فولتون انجام شده، اما هیچ‌کدام تغییری اساسی در وضعیت ایجاد نکرده‌اند.

برت گفت: «مردم همه این تحقیقات، یورش‌های اف‌بی‌آی و احضاریه‌ها را می‌بینند و با خود می‌گویند: "حتما یک جای کار آنجا ایراد دارد. چرا باید نتایج را باور کنم؟»

واکنش وزارت دادگستری دولت ترامپ

رئیس بخش حقوق مدنی وزارت دادگستری، گفت دولت با جدیت در حال پیگیری تحقیقات جدید است و موارد احتمالی رای دادن افراد غیرشهروند را در «هزاران» پرونده بررسی می‌کند.

دیلون گفت: «کمتر از دو سال است که در دولت مستقر شده‌ایم. بیش از یک سال است که تحقیقات در جریان هستند و این کار زمان می‌برد.»

وی افزود در انتخابات گذشته نیز مواردی از تخلف و بی‌نظمی وجود داشته است و برای افزایش اعتماد رای‌دهندگان، تعداد بی‌سابقه‌ای از ناظران انتخاباتی، یعنی بیش از هزار نفر، در زمان برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای در محل‌های رای‌گیری حضور خواهند داشت.

شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس آمریکا می‌گوید: نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهند که فقط حدود نیمی از آمریکایی‌ها انتظار دارند انتخابات میان‌دوره‌ای آزاد و عادلانه برگزار شود.

دیلون نگرانی‌ها درباره احتمال به چالش کشیدن نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای از سوی ترامپ را «بدبینی افراطی و ناشی از ترس» توصیف کرد و گفت اگر یک فرد غیرشهروند رای بدهد، همان رای فرد مورد اعتراض قرار خواهد گرفت، نه کل انتخابات.

وی در گفت‌و‌گو با برنامه ۶۰ دقیقه گفت: «نمی‌دانم چه اتفاقی خواهد افتاد، اما می‌توانم به شما بگویم که در غیاب یک اتفاق پیش‌بینی‌نشده و شوکه‌کننده، نباید هیچ وقفه‌ای در روند معمول شمارش آرا و تائید نتایج در ایالت‌ها ایجاد شود.»