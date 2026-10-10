به نظر می‌رسد ریاض با اعزام نیرو‌های خارجی و افراطی‌ها به جنگ یمن، فرصتی برای حمایت اقتصادی از دمشق فراهم کرده و راهی برای بیرون کشیدن این نیرو‌ها از سوریه، به دمشق ارائه کرده است، اما اگر این رویکرد به دخالت نظامی تبدیل شود، می‌تواند شرایط را به سوی یک درگیری تدریجی باز کند که کنترل آن برای مقامات انتقالی دشوار خواهد بود.

جوان آنلاین: افشاگری‌های اخیر در مورد درخواست عربستان برای جذب نیرو‌های سوری به منظور شرکت در جنگ یمن، نه از دیدگاه عربستان که بیش از یک دهه در درگیر نظامی با یمن بوده و نه از دیدگاه سوریه که عوامل متعددی در آن وجود دارد، عجیب نیست. برخی از این عوامل مربوط به شرایط وخیم اقتصادی است که سوریه را درگیر کرده است، در حالی که برخی دیگر ناشی از ترکیب ارتش نوپای سوریه و حضور جناح‌هایی با سابقه مشارکت در جنگ‌های خارجی است.

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه الاخبار چاپ لبنان، بر اساس افشاگری‌های جدید منتشر شده از سوی خبرگزاری‌های رویترز و آکسیوس، سفر کوتاه احمد الشرع، رئیس دولت انتقالی سوریه به عربستان در سه‌شنبه گذشته که طی آن با محمد بن سلمان، ولیعهد و چندین مقام دیگر عربستانی از جمله خالد بن سلمان، وزیر دفاع و فیصل بن فرحان، وزیر خارجه این کشور دیدار کرد، منجر به درخواست رسمی ریاض از دمشق برای اعزام نیرو به یمن شد.

رویترز گزارش داد که مقامات دولت انتقالی سوریه در حال حاضر در حال بررسی این درخواست و ماهیت کمکی هستند که می‌تواند به عربستان ارائه شود.

در همین حال، آکسیوس به نقل از سه مقام آمریکایی اعلام کرد که مذاکرات عربستان و سوریه با هدف «تقویت نیرو‌های یمنی که از کمتر از نیرو‌های انصارالله آموزش دیده‌اند» انجام می‌شود و هر ۲ طرف دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را در جریان قرار داده‌اند.

در ادامه گزارش آکسیوس آمده است که واشنگتن با این اقدام مخالفتی ندارد چراکه این اقدام می‌تواند روابط میان ۲ متحد آمریکا را تقویت کند و از عملیات علیه انصارالله بدون دخالت مستقیم آمریکا حمایت کند.

به گزارش آکسیوس این رایزنی‌ها شامل حال فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) برای بحث در مورد مکانیسم استقرار نیرو‌های سوری بود چراکه مقامات آمریکایی نگران هستند که این اقدام می‌تواند به جنگ جنبه فرقه‌ای بدهد و به تشدید درگیری کمک کند.

آکسیوس همچنین به نقل از یک منبع آگاه از این مذاکرات اعلام کرد، تعداد سربازانی که برای اعزام در نظر گرفته شده بین ۱۰ تا ۲۰ هزار نفر است و این احتمال وجود دارد که لشکر ۹۰ مستقر در نزدیکی دمشق و لشکر ۸۴ مستقر در جنوب سوریه نزدیک سویدا شامل هزاران جنگجوی خارجی که در طول سال‌های جنگ به سوریه آمده‌اند، شامل شود.

در حالی که هیچ بیانیه‌ای از سوی عربستان در تایید یا رد این گزارش‌ها منتشر نشده است، اداره رسانه‌های خارجی وزارت اطلاعات سوریه به سرعت «ادعا‌های پیوستن سوریه به جنگ یمن» را تکذیب و تاکید کرد که اولویت بازسازی کشور است.

این نهاد سوری در بیانیه خود این احتمال را به طور کامل رد نکرد و توضیح داد: «هرگونه همکاری نظامی با کشور‌های شریک فقط از طریق کانال‌های رسمی و چارچوب‌های دوجانبه موجود انجام خواهد شد.»

درخواست عربستان در بحبوحه فشار‌های اقتصادی پیچیده‌ای که مقامات دولت انتقالی سوریه به ویژه پس از قطع بخش قابل توجهی از کمک‌های عربستان و قطر، با آن مواجه هستند، مطرح شده است. قطع این کمک‌ها به تأخیر در پرداخت حقوق و دستمزد به ویژه در وزارت دفاع که پس از انحلال ارتش سابق سوریه تأسیس شد، منجر شده است.

این درخواست همچنین با تلاش‌های مقامات سوری برای انحلال گروه‌های مختلف و تکمیل ادغام آنها در ساختار وزارت دفاع همزمان شده است، فرآیندی که با مقاومت آشکار برخی از آنها به ویژه گروه‌های خارجی روبه‌رو است.

این بدان معنا است که پاسخ مثبت به خواسته ریاض ممکن است «عرصه خارجی» را برای حذف برخی از این گروه‌ها فراهم کند، به ویژه که جنگ یمن می‌تواند با وضعیت قطب‌بندی طایفه‌ای که افراطی‌ها را تقویت می‌کند، سازگار است.

با توجه به این موضوع، این امکان وجود دارد که مقامات دولت انتقالی سوریه به یک راه‌حل میانه متوسل شوند که به آنها اجازه دهد بدون اینکه به صورت مستقیم در یک باتلاق جدید درگیر شوند یا فشار‌های داخلی و خارجی بیشتری را به خود جلب کنند، از «فرصت سعودی» بهره ببرند، به خصوص که دمشق سعی در تحکیم قدرت خود دارند.

این راه‌حل میانه می‌تواند شامل حمایت سیاسی از عملیات سعودی و اعزام نیرو خارج از کانال‌های رسمی باشد (طبق ترتیباتی که قبلا برای اعزام نیرو به میدان‌های مختلف از جمله لیبی در پیش گرفته شده است). با این حال، تکیه بر این رویکرد می‌تواند شرایط را به سوی ورود تدریجی در جنگی پیش ببرد که عربستان و به تبع آن آمریکا در سال‌های گذشته قادر به حل آن نبوده‌اند، جنگی که در آن عربستان و گروه‌های مورد حمایت آن متحمل خسارات قابل توجهی در میدان نبرد شدند و این به صورت مستقیم بر روند سیاسی تاثیر گذاشته و باعث شده که اعزام نیرو‌های سوری به یمن صرفا یک کمک محدود با امکان کنترل نتایج آن و یا خروج راحت از آن نباشد.