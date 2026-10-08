افزایش قیمت ۹ محصول ایران خودرو + جدول

جوان آنلاین: لیست جدید قیمت ۹ محصول ایران خودرو در مهرماه امسال با اعمال افزایش ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی منتشر شد.

براین اساس قیمت پژو ۲۰۷ با موتور TU۳ از یک میلیارد و ۵۰۲ میلیون تومان به یک میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان رسیده است. وانت آریسان دوگانه سوز از یک میلیارد و ۵۷۱ میلیون تومان به دو میلیارد و ۲۶ میلیون تومان و وانت آریسان دوگانه سوز با مالتی مدیا از یک میلیارد و ۶۲۸ میلیون تومان به قیمت دو میلیارد و ۵۰ میلیون تومان رسیده است.

برای مشاهده تغییرات قیمتی تعدادی از خودرو‌های ایران خودرو در مهرماه، لیست قیمتی این شرکت را در شهریورماه امسال مشاهده کنید.