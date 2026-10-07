کد خبر: 1383315
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تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۰
ورزش » ساير

نکونام: می‌خواهیم روز سختی را برای استقلال رقم بزنیم

ثق سرمربی تیم فوتبال تراکتور گفت:دنبال این هستیم که روز سختی برای استقلال بسازیم و نتیجه خوبی بگیریم.

جوان آنلاین: جواد نکونام در نشست خبری پیش از دیدار فردا مقابل استقلال گفت: دو تیم خوب فوتبال کشورمان رودرروی هم قرار می‌گیرند و بازی حساسیت بالایی برای هر دو خواهد داشت. تراکتور و استقلال در آسیا حضور دارند و این شرایط را برای هر دو تیم سخت می‌کند. تمرینات خوبی داشتیم و استقلال را خوب آنالیز کردیم. چند بازیکن این تیم که الان در استقلال بازی می‌کنند زمان خود من به ترکیب آبی‌پوشان اضافه شدند. شاید آن زمان یکسری افراد روی تیم و بازیکنان فشار می‌گذاشتند ولی بعدا ثابت شد که این بازیکنان از بهترین‌های فوتبال ایران هستند و الان هم در استقلال می‌درخشند و تیم باکیفیتی دارند.

وی ادامه داد: استقلال بویژه در بازی آخر فوق‌العاده بازی کرد و در ضدحملات خوب بود. آنها را آنالیز کردیم و شناخت کافی داریم و مقابل هواداران مان قطعا دنبال این هستیم که روز سختی برای استقلال بسازیم و نتیجه خوبی بگیریم، شرایط‌مان را برای آینده بهبود ببخشیم و حداکثر امتیاز را برای بازی فردا بگیریم.

سرمربی تراکتور در واکنش به این موضوع که انگیزه‌اش نسبت به بازی مقابل تیم سابقش چقدر است و همین‌طور که موضع او نسبت به موضوع جام قهرمانی فصل پیش چیست؟ عنوان کرد: همه موضع من را می‌دانند و در هر تیمی که بودم به آن تیم و لباس عرق داشتم و در باشگاه بزرگ تراکتور با این همه هوادار قطعا مسئولیت بیشتر و سنگین‌تری دارم و تمام تلاشم را می‌کنم که در تمام بازی‌ها به موفقیت برسم. جایی که هستم تعلق خاطر دارم و در حال حاضر صددرصد توانم را می‌گذارم که تراکتور موفق شود و برای استقلال هم در جام باشگاه‌های آسیا آرزوی موفقیت می‌کنم. ما در لیگ رقیب هستیم و تمام توانم را می‌گذارم که تراکتور را در لیگ به موفقیت برسانم. من سال گذشته چون در لیگ نبودم فکر نمی‌کنم درست نباشد درباره جام فصل گذشته صحبت کنم.

نکونام درباره تعطیلی فیفادی گفت: در فیفادی گذشته بازیکنان بزرگسال‌مان در تیم ملی بودند و یک بازیکن در تیم امید داشتیم و یک بازیکن هم در تیم ازبکستان داشتیم و نمی‌توانستیم تمام بازیکنان را در اختیار داشته باشیم ولی این استراحت برای بازیکنان مصدوم ما خوب بود تا بتوانیم برای آماده‌سازی آنها استفاده کنیم. شهریار مغانلو یک آسیب‌دیدگی در بازی با شمس‌آذر پیدا کرد و خداراشکر در این مدت توانست به آمادگی برسد.

وی یادآور شد: مهدی هاشم‌نژاد هم در آخرین بازی دوستانه ما که بازی کرد مشخص بود که نمی‌تواند از تمام توانایی‌اش استفاده کند و مصدومیت دارد. هماهنگ کردم که استراحت کند و علی‌رغم مخالفت پزشک که می‌گفت تمرین کند اما من گفتم که استراحت کند. با یکی از دوستان صحبت کردیم که گفت عضله‌اش پس از بازی دوباره آسیب دیده و متاسفانه او را تا امروز از دست دادیم. الان ۲-۳ روزی است که تمرین می‌کند و امروز مطمئن شدیم که از او در دیدار فردا می‌توانیم استفاده کنیم، اما هنوز شرایط بازی را ندارد ولی قطعا در لیست ما خواهد بود.

برچسب ها: نکونام ، جواد نکونام ، استقلال
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