متهم پرونده سرقت از منزل سفیر فیلیپین گفت برای کار به‌عنوان سرایدار و نیروی خدماتی، ماهانه ۵۰۰ دلار حقوق دریافت می‌کرده است.

جوان آنلاین: متهم پرونده سرقت از منزل سفیر فیلیپین در جریان بازجویی، جزئیاتی از نحوه استخدام خود و همسرش، سابقه کیفری و چگونگی دسترسی به محل وقوع سرقت را تشریح کرد.

به گزارش مهر، به گفته این متهم، سرقت حدود ۱۲ مهرماه رخ داده و وی کمتر از چند ساعت بعد، حدود ۶ ساعت پس از وقوع سرقت، دستگیر شده است.

متهم درباره اموال سرقت‌شده گفت: یک ساعت و همچنین طلا و برخی اقلام برنجی از منزل برداشته شده که ارزش مجموع اموال حدود ۵ میلیارد تومان اعلام شده است.

متهم سرقت از خانه سفیر فیلیپین: برای ۵۰۰ دلار حقوق استخدام شدم

وی درباره نحوه حضورش در منزل سفیر اظهار کرد که به همراه همسرش به‌عنوان نیروی خدماتی در آنجا مشغول به کار بوده‌اند. وی به‌عنوان سرایدار و نیروی نظافت فعالیت می‌کرده و همسرش نیز مسئول نگهداری از فرزند یک‌ساله خانواده بوده است.

متهم درباره نحوه استخدام خود و همسرش گفت: از طریق دیوار این کار را پیدا کردیم. رفتیم آنجا و صحبت کردیم. قرار بود یک ماه به‌صورت آموزشی کار کنیم.

وی میزان حقوق توافق‌شده را ماهانه ۵۰۰ دلار عنوان کرد که در جریان بازجویی معادل حدود ۱۲۰ میلیون تومان اعلام شد.

در ادامه بازجویی، موضوع سوابق کیفری متهم مطرح شد. وی درباره سابقه قبلی خود گفت که این سابقه مربوط به سال ۱۴۰۲ بوده و به اتهام سرقت در یک باشگاه ورزشی در محدوده خیابان هنگام محکوم شده است.

متهم در توضیح پرونده قبلی خود اظهار کرد که در آن باشگاه نیز به‌عنوان نیروی نظافت فعالیت می‌کرده و در نهایت به سرقت طلا، وجه نقد و برخی وسایل ورزشی متهم و بازداشت شده است. به گفته وی، پس از این پرونده حدود ۶ ماه در زندان بوده است.

در بخش دیگری از بازجویی، درباره ارائه گواهی سوءپیشینه و تشخیص هویت هنگام استخدام از متهم سؤال شد. وی مدعی شد تصور می‌کرده سابقه کیفری قبلی‌اش پس از گذشت مدتی پاک شده است.

بازپرس در واکنش به این اظهارات تأکید کرد که پیش از استخدام، چندین بار از متهم خواسته شده بود برای دریافت سوابق و انجام تشخیص هویت اقدام کند. متهم نیز تأیید کرد که این موضوع دو یا سه بار به او تذکر داده شده بود.

پرونده سرقت از منزل سفیر فیلیپین در حال بررسی است و اظهارات مطرح‌شده از سوی متهم، بخشی از تحقیقات و روند بازجویی این پرونده محسوب می‌شود.