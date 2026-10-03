ولایتی خطاب به حاکمان امارات: امنیتِ وارداتی تاریخ مصرف دارد

ولایتی خطاب به حاکمان امارات گفت: کشوری که عمرش به نیم قرن نمی‌رسد دربارۀ جزایر تاریخی ایران ادعا می‌کند.

جوان آنلاین: علی اکبر ولایتی مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل، با انتقاد شدید از حاکمان امارات و در رد ادعا‌های واهی و توخالی آنها درباره جزایر سه گانه جمهوری اسلامی ایران گفت: کشوری که عمرش به نیم قرن نمی‌رسد دربارۀ جزایر تاریخی ایران ادعا می‌کند.

ولایتی در صفحه خود در فضای مجازی آورده است:

۱) همسایه می‌ماند و مهمان می‌رود.

کشوری که عمر سیاسی اش به نیم قرن نمی‌رسد، از تریبون سازمان ملل درباره جزایری ادعا می‌کند که در اسناد و نقشه‌های تاریخی قرون گذشته با نام ایران ثبت شده‌اند. جغرافیا با بیانیه عوض نمی‌شود. تنب بزرگ، تنب کوچک و ابومسی ایرانی بوده‌اند و ایرانی می‌مانند.

۲) یک هفته پس از پذیرایی گرم از نتانیاهو، سخن گفتن از «حقوق اعراب» و «همبستگی اسلامی» بیش از آنکه ادعا باشد، تناقض است. افکار عمومی از قاهره تا بیروت این دوگانگی را قضاوت می‌کنند.

تجربۀ منطقه نشان داده است که امنیتِ وارداتی تاریخ مصرف دارد.