پرداخت وام ۸ هزار میلیاردی ظرف یک ماه به ناشران و کتابفروشان

مدیرعامل خانه کتاب می‌گوید: قرار است بنیاد علوی ظرف یکماه پرداخت تسهیلات به ناشران و کتابفروشان را نهایی کند.

جوان آنلاین: ابراهیم حیدری، معاون فرهنگی خانه کتاب و ادبیات ایران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، با اعلام این مطلب که فهرست کلیه ناشران و کتابفروشان تأییدشده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد برای دریافت تسهیلات ۸ هزار میلیاردی به بنیاد علوی ارسال شد، گفت: طبق اظهارات طرف مقابل، ظرف یک ماه امور مربوط به پرداخت این تسهیلات اجرایی خواهد شد.

وی با بیان این مطلب که با برخی از ناشران و کتابفروشان جهت ارائه مدارک و مستندات تماس گرفته شده است، گفت: ناشران و کتابفروشان نگران نباشند؛ به‌زودی با همه افراد مشمول در فهرست تماس گرفته خواهد شد تا برای دریافت تسهیلات، مدارک مورد نیاز را بیاورند.

به گفته حیدری در صورتی که ناشر یا کتابفروشی مشکلات بانکی خاص نداشته باشد، مبلغ مورد تأیید خانه کتاب به آنها پرداخت خواهد شد. این مبلغ بین ۲۰۰ میلیون تومان تا ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است.

وی در خصوص اینکه اگر ناشر یا کتابفروشی به رقم مصوب اعتراض داشت چه باید کرد؟ گفت: ما در کارگروهی با حضور نمایندگان صنف و با مستندات موجود از فعالیت ناشر یا کتابفروش، رقم را مصوب کرده‌ایم. بر اساس معیار‌ها و ضوابطی که وجود داشت، باز هم در صورتی که ناشر یا کتابفروشی اعتراض داشت، با ارائه ادله مستند می‌تواند اعتراض خود را ثبت کند.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران گفت: کارمزد این تسهیلات بین ۱۱ تا ۱۵ درصد تعیین شده و دوره بازپرداخت چهارساله است. طراحی این شرایط با هدف فراهم کردن امکان دسترسی فعالان حوزه کتاب به منابع مالی و کمک به استمرار فعالیت حرفه‌ای آنها انجام شده است.

وی درباره سهم ناشران و کتابفروشان تهران و سایر استان‌ها از تسهیلات تخصیص‌یافته گفت: ۵۴ درصد از ناشران واجد شرایط دریافت این تسهیلات تهرانی و ۴۶ درصد ناشران دیگر استان‌ها هستند. همچنین ۲۲ درصد کتابفروشان واجد شرایط دریافت این تسهیلات از تهران و ۷۸ درصد بقیه فروشگاه‌های کتاب دیگر استان‌های کشور هستند.