گزارش حقوق کارمندان روی میز دولت/ دستور رئیس جمهور برای ارتقای معیشت کارکنان

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تاکید رئیس جمهور بر ارتقای معیشت کارکنان دولت خبر داد و گفت: گزارشی در این خصوص در دولت مطرح شد و اکنون با همکاری سازمان برنامه و بودجه در حال بررسی راه‌های تامین منابع مالی هستیم.

جوان آنلاین: علاءالدین رفیع‌زاده در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی درباره برنامه‌های دولت و شورای حقوق و دستمزد در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت اظهار کرد: یکی از مواردی که مورد توجه رئیس جمهور و دولت چهاردهم قرار دارد، معیشت کارمندان و به طور کلی حقوق بگیران است.

وی یکی از اقدامات در این زمینه را تدوین لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و ارسال آن به مجلس دانست و گفت: در صورت تصویب نهایی آن می‌توانیم دامنه شمول دامنه کسورات کارمندان دولت از حقوق آنها را افزایش دهیم تا در صورت بازنشستگی، از حقوق بالاتری برخوردار باشند و حقوق بازنشستگی آنها کاهش چشمگیری نسبت به زمان اشتغال آنها نداشته باشد.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: در خصوص معیشت کارمندان، گزارشی را در دولت مطرح کردیم رئیس جمهور هم بر ارتقای معیشت کارکنان دولت تأکید کرد؛ بنا داریم تا بازنگری در معیشت کارمندان داشته باشیم، اما در حال بررسی منابع مالی آن هستیم، چون طبق قانون سازمان اداری و استخدامی کشور در تعامل با سازمان برنامه و بودجه کشور باید تصمیم‌گیری کند، اگر تصمیمی در این زمینه گرفته شود، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

خوداظهاری اطلاعات نیرو‌های شرکتی به معنی تبدیل شدن به نیروی دولت نیست

وی درباره خوداظهاری نیرو‌های شرکتی دستگاه‌های اجرایی در سامانه مربوطه گفت: تا پیش از فراخوان نیرو‌های شرکتی برای خوداظهاری، اطلاعت نیرو‌های شرکتی توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه مربوطه بارگذاری می‌شد؛ دستگاه‌های اجرایی هم ثبت اطلاعات نیرو‌های شرکتی را آغاز کرده‌اند امیدواریم فراخوان خوداظهاری نیرو‌های شرکتی بتواند این روند را تسریع کند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: گزارش‌هایی به من داده شد که خیلی از شرکتی‌ها نگران عدم ثبت اطلاعات خود هستند بر همین اساس تصمیم گرفتیم تا سامانه خوداظهاری را راه اندازی کرده و سپس با استفاده از سامانه‌های موجود تقاطع گیری کنیم تا آن دسته از نیرو‌های شرکتی که اطلاعات آنها در سامانه سایر ثبت نشده است، از قلم نیفتند؛ قرار نیست هر فردی که در این سامانه اطلاعات خود را بارگذاری کرد، نیروی شرکتی تلقی کرد.

آغاز واریز مستقیم حقوق شرکتی‌ها، به مهر ماه می‌رسد؟

وی درباره زمان آغاز پرداخت مستقیم نیرو‌های شرکتی از سوی دولت و اینکه آیا از مهر ماه این روند آغاز خواهد شد یا نه؟ بیان کرد: تمام تلاش ما این است تا بتوانیم در مهر ماه حوق نیرو‌های شرکتی را مستقیما واریز کنیم، اما تا زمانی که ثبت اطلاعات نیرو‌های شرکتی از سوی دستگاه‌های اجرایی انجام و همه با هم تکمیل نشود، نمی‌توانیم روند واریز مستقیم حقوق را آغاز کنیم، چون یک بار باید این سامانه فعال شود و به جریان بیفتد؛ بنابراین اگر تا پایان مهر ماه فرآیند ثبت اطلاعات شرکتی‌ها در «سامانه سایر» تکمیل شود در مهر ماه حقوق شرکتی‌ها مستقیما از سوی دولت واریز می‌شود در غیر این صورت به ماه بعدی منتقل خواهد شد.