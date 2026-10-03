جوان آنلاین: محمدرضا مدرس خیابانی در خصوص سؤال یکی از سهامداران در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مبنی بر اینکه گروه کشتیرانی با چه منطقی شناور توسکا را برای عبور از خط محاصره تشویق کرده است، گفت: زمانی که به کشتی توسکا حمله شد، کشور در آتش بس به سر میبرد؛ ضمن اینکه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، فعالیت تجاری انجام داده و مطابق قواعد بینالمللی، حق استفاده از دریانوردی آزاد را دارد، به همین دلیل هرگونه حمله به یک کشتی تجاری، به نوعی جنایت جنگی و لغو آتشبس محسوب میشود.
به گزارش ایسنا، مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه اعمال هر نوع محاصره دریایی، مغایر با قوانین بینالمللی است، افزود: اعمال محاصره دریایی و حمله به کشتی توسکا، یک عمل خصمانه تلقی میشود؛ در حالیکه کشتی توسکا حامل داروهای مرتبط با سازمان هلال احمر و به خصوص بیماران دیالیزی بود که از سوی نیروی دریایی متخاصم آمریکا، مورد حمله به موتورخانه و توقیف و گروگانگیری ۲۸ پرسنل از جمله دو همسر و یک فرزند ۱۱ ساله دریانوردان آن قرار گرفت.
وی با بیان اینکه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران یک ناوگان تجاری است، تصریح کرد: بر این اساس با توجه به اهمیت محمولات تجاری که توسکا حمل میکرد، این کشتی به سمت آبهای ایران حرکت کرد؛ در حالیکه طرف متخاصم، آن هم در دوران آتشبس با حمله به این کشتی و توقیف آن، مرتکب جنایت جنگی شد که این موضوع از طریق طرح شکایت در محاکم بینالمللی، دنبال خواهد شد.
مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، پیشتر نیز در مصاحبهای، اتخاذ تصمیم عبور کشتی توسکا از خط محاصره دریایی را، یک تصمیم قاطع و میهن پرستانه برای دفاع از منافع ملی دانست و تاکید کرد: خدمه این کشتی متعلق به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نشان دادند که همچون دوران دفاع مقدس، تحریمهای ظالمانه و جنگ ۱۲ روزه، در دوران جنگ تحمیلی سوم نیز در دفاع از خاک کشور و تأمین نیازهای مردم، لحظهای درنگ نکرده و با جانفشانی، به وظایف شغلی خود ادامه میدهند.
وی با اشاره به مأموریت تاریخی کشتی کانتینری «توسکا» متعلق به ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: گاهی انسان در موقعیتهایی قرار میگیرد که در همان لحظه، ابعاد و اهمیت آن را بهطور کامل درک نمیکند که مصداق چنین شرایطی؛ حرکت شجاعانه و میهن پرستانه کاپیتان و خدمه کشتی توسکا در عبور از خط محاصره دریایی است؛ به این معنا که دریانوردان این کشتی با شجاعت، مسئولیتپذیری و پایبندی حرفهای به وظایف شغلی خود، برگ زرینی در تاریخ فعالیت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، دریانوردی کشور و حتی در عرصه بینالمللی رقم زدند.
مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: اتخاذ تصمیم عبور کشتی توسکا از خط محاصره توسط شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در شرایط دشوار محاصره دریایی، یک تصمیم قاطع و میهن پرستانه برای دفاع از منافع ملی بوده که خوشبختانه تجربه هم نشان داد که اراده و توانمندی دریانوردان ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران میتواند بر دشوارترین شرایط غلبه کند.
وی افزود: تصمیمی که درباره کشتی توسکا اتخاذ شد، یک تصمیم فردی یا احساسی نبود، بلکه فرایندی کارشناسی و مبتنی بر ملاحظات دقیق بود؛ به نحوی که این اقدام، در واقع پیامی روشن به جامعه بینالمللی داشت مبنی بر اینکه کشتیهای تجاری نباید در شرایط تنش و درگیری قرار گیرند و میبایست از منازعات نظامی تفکیک شوند. مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: این تجربه و محاصره دریایی، اهمیت راهبردی صنعت کشتیرانی و نقش حیاتی آن در تأمین نیازهای کشور را بیش از پیش آشکار کرد و نشان داد که امنیت حوزه دریانوردی، برای اقتصاد ملی از اهمیت اساسی برخوردار است.
وی افزود: شاید تا پیش از مطرح شدن موضوع محاصره دریایی و ایجاد وقفه در مسیرهای تجاری برخی شناورها، اهمیت صنعت حملونقل دریایی و شغل دریانوردی، آن گونه که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته بود؛ در حالی که امروز بهخوبی روشن شده است که بیش از ۸۵ درصد جابهجایی بار کشور از طریق دریا انجام میشود و این صنعت، نقشی حیاتی در اقتصاد ملی دارد که تأمین امنیت آن ضروری به شمار میرود.
مدرس خیابانی همچنین با تأکید بر نقش عبور کشتی توسکا از خط محاصره دریایی دشمن در عرصه دیپلماسی کشور گفت: این اتفاق به نوعی نقطه عطفی در تاریخ دریانوردی کشور به شمار میرود و حتی در سطح دیپلماتیک نیز بازتاب گستردهای داشت؛ بهگونهای که برخی برنامههای دیپلماتیک مرتبط با مذاکرات، تحت تأثیر این اتفاق مورد بازتعریف و بازنگری قرار گرفت؛ ضمن اینکه این تجربه بار دیگر ثابت کرد که صنعت کشتیرانی ایران میتواند در عرصههای ملی و بینالمللی نقشآفرین باشد.
وی با اشاره به عملکرد خدمه کشتی توسکا افزود: این عزیزان در شرایط دشوار، با تعهد و مسئولیتپذیری مثالزدنی مأموریت خود را به سرانجام رساندند و امروز شایسته تقدیر و افتخار هستند. انتقال دانش، مهارت و فرهنگ ایثار و وطندوستی از نسل پیشکسوت به نسل جوان، یکی از ضرورتهای مهم این صنعت است؛ چراکه ورود به عرصه دریانوردی صرفاً ورود به یک شغل نیست، بلکه ورود به عرصهای از مسئولیت ملی و صیانت از منافع کشور است.