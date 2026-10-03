جوان آنلاین: مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی، عنوان کرد که امروز ظهر حوالی ساعت ۱۱ نشست مجازی مسئولان هوانوردی ایران و عراق برای بررسی برقراری مجدد پروازهای نجف برگزار میشود.
به گزارش فارس، روز گذشته دفتر نخست وزیری عراق گفته بود روزانه ۴۰ پرواز از و به فرودگاه نجف برای ایرلاینهای ایرانی اختصاص یافته.
در آمار سفیر ایران در بغداد محمدکاظم آلصادق آمده تا قبل از توقف پروازها، روزانه ۱۳ هزار مسافر با ۲۵ پرواز ایران-نجف و ۱۵ پرواز نجف-ایران جابهجا میشدند.
اخوان میگوید در مذاکره امروز بررسی سهم ایرلاینهای ایرانی و عراقی، نحوه ارائه خدمات فرودگاهی، اسلاتها و روزهای پروازی میان مسئولان حملونقل هوایی دو کشور صورت خواهد گرفت تا چارچوب عملیاتی ازسرگیری پروازهای نجف مشخص شود.