دفتر نخست‌وزیری عراق از اختصاص ۴۰ پرواز به ایرلاین‌های ایرانی برای نجف خبر داده که مسئولان هوانوردی می‌گویند جزنیات و مواضع دقیق ما بعد از نشست مجازی امروز مشخص خواهد شد.

جوان آنلاین: مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی، عنوان کرد که امروز ظهر حوالی ساعت ۱۱ نشست مجازی مسئولان هوانوردی ایران و عراق برای بررسی برقراری مجدد پرواز‌های نجف برگزار می‌شود.

به گزارش فارس، روز گذشته دفتر نخست وزیری عراق گفته بود روزانه ۴۰ پرواز از و به فرودگاه نجف برای ایرلاین‌های ایرانی اختصاص یافته.

در آمار سفیر ایران در بغداد محمدکاظم آل‌صادق آمده تا قبل از توقف پروازها، روزانه ۱۳ هزار مسافر با ۲۵ پرواز ایران-نجف و ۱۵ پرواز نجف-ایران جابه‌جا می‌شدند.

اخوان می‌گوید در مذاکره امروز بررسی سهم ایرلاین‌های ایرانی و عراقی، نحوه ارائه خدمات فرودگاهی، اسلات‌ها و روز‌های پروازی میان مسئولان حمل‌ونقل هوایی دو کشور صورت خواهد گرفت تا چارچوب عملیاتی ازسرگیری پرواز‌های نجف مشخص شود.