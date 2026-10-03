هشدار نارنجی هواشناسی برای ۲۴ استان

جوان آنلاین: با ورود به مهرماه و آغاز فعالیت سامانه‌های بارشی پاییزی بررسی الگو‌های پیش‌بینی بارش برای شناسایی مناطق مستعد بارندگی‌های شدید و احتمال وقوع سیلاب اهمیت پیدا کرده است.

بر اساس هشدار نارنجی صادرشده از سوی سازمان هواشناسی امروز، شنبه، دامنه فعالیت این سامانه بارشی به استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان، شمال چهارمحال و بختیاری، زنجان، قزوین، مرکزی، همدان، تهران، البرز، گیلان، نیمه غربی مازندران، جنوب کرمان و شمال هرمزگان می‌رسد.

فردا یکشنبه اردبیل، نیمه شمالی آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، اصفهان، کرمانشاه، لرستان، جنوب کرمان، ارتفاعات هرمزگان و ارتفاعات زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان تحت‌تأثیر فعالیت سامانه بارشی قرار خواهند گرفت.

در پی فعالیت این سامانه احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب، وقوع صاعقه، وزش باد شدید موقت، شکستن درختان کهنسال و فرسوده، خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و سقوط سنگ در مناطق کوهستانی وجود دارد، لغزندگی جاده‌ها نیز از دیگر مخاطرات پیش‌بینی‌شده است.

در مناطق شهری بارش‌های شدید در بازه زمانی کوتاه ممکن است ظرفیت شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی را تحت فشار قرار دهد و به آب‌گرفتگی معابر منجر شود.