کاهش قیمت نفت با چراغ سبز اروپا به آزادسازی ذخایر سوخت

جوان آنلاین: به نقل از رویترز، بازار جهانی انرژی در پایان معاملات هفته، شاهد کاهش قیمت نفت در واکنش به تصمیمات جدید کشورهای اروپایی بود. در پایان معاملات روز جمعه، قیمت هر بشکه نفت برنت با ۰.۰۶ درصد کاهش به ۱۰۲ دلار و ۲۵ سنت رسید و نفت وستتگزاس اینترمدیت (WTI) نیز با ۱.۹۰ درصد افت، در نرخ ۹۱ دلار و ۱۱ سنت بسته شد.
به گزارش مهر، این تحولات پس از آن رقم خورد که رهبران اروپایی با پیشنهاد فرانسه مبنی بر آزادسازی ۵۰ میلیون بشکه گازوئیل از ذخایر استراتژیک موافقت کردند. همچنین قرار است اعضای آژانس بینالمللی انرژی نیز ۵۰ میلیون بشکه نفت خام از ذخایر خود را طی یک دوره ۲۰ روزه به بازار عرضه کنند. این اقدام در حالی صورت میگیرد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، پیشتر خواستار چنین تدابیری برای کنترل بهای سوخت شده بود.
تحلیلگران بازار بر این باورند که عامل اصلی فشار کنونی، نه کمبود نفت خام، بلکه محدودیت شدید عرضه فرآوردههای پالایشی است. اولِ هانسن، از بانک ساکسو، تأکید کرد که کاهش تولید پالایشگاهها در روسیه و خاورمیانه، عرضه محصولات نهایی را با چالش جدی روبهرو کرده است. فیل فلین، تحلیلگر مؤسسه پرایس فیوچرز گروپ، نیز با اشاره به آسیبپذیری اروپا، تصریح کرد که ممنوعیت صادرات گازوئیل آمریکا میتوانست پیامدهای ناگواری برای این قاره داشته باشد.
با این حال، برخی کارشناسان مانند جان کیلداف، عوامل ژئوپلیتیک از جمله تنشهای بینالمللی و انتخابات پیشرو را نیز در نوسانات بازار مؤثر میدانند. از سوی دیگر، بانک بارکلیز در یادداشتی هشدار داد که بنیادهای بازار همچنان قدرتمند هستند. این بانک پیشبینی خود برای بهای نفت برنت در سهماهه چهارم را با ۲۰ دلار افزایش به ۱۱۵ دلار در هر بشکه رساند و چشمانداز میانگین قیمت نفت برای سال ۲۰۲۶ را نیز به ۱۰۰ دلار ارتقا داد؛ موضوعی که نشان میدهد تأثیر آزادسازی ذخایر ممکن است مقطعی باشد.