کد خبر: 1382422
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۷
اقتصاد » اخبار کلی

کاهش قیمت نفت با چراغ سبز اروپا به آزادسازی ذخایر سوخت

2 در پی موافقت کشور‌های اروپایی با درخواست آمریکا برای آزادسازی ذخایر گازوئیل جهت مدیریت قیمت‌ها، بهای جهانی نفت خام در معاملات جمعه با افت مواجه شد.

جوان آنلاین: به نقل از رویترز، بازار جهانی انرژی در پایان معاملات هفته، شاهد کاهش قیمت نفت در واکنش به تصمیمات جدید کشور‌های اروپایی بود. در پایان معاملات روز جمعه، قیمت هر بشکه نفت برنت با ۰.۰۶ درصد کاهش به ۱۰۲ دلار و ۲۵ سنت رسید و نفت وست‌تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز با ۱.۹۰ درصد افت، در نرخ ۹۱ دلار و ۱۱ سنت بسته شد.

به گزارش مهر، این تحولات پس از آن رقم خورد که رهبران اروپایی با پیشنهاد فرانسه مبنی بر آزادسازی ۵۰ میلیون بشکه گازوئیل از ذخایر استراتژیک موافقت کردند. همچنین قرار است اعضای آژانس بین‌المللی انرژی نیز ۵۰ میلیون بشکه نفت خام از ذخایر خود را طی یک دوره ۲۰ روزه به بازار عرضه کنند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پیش‌تر خواستار چنین تدابیری برای کنترل بهای سوخت شده بود.

تحلیلگران بازار بر این باورند که عامل اصلی فشار کنونی، نه کمبود نفت خام، بلکه محدودیت شدید عرضه فرآورده‌های پالایشی است. اولِ هانسن، از بانک ساکسو، تأکید کرد که کاهش تولید پالایشگاه‌ها در روسیه و خاورمیانه، عرضه محصولات نهایی را با چالش جدی رو‌به‌رو کرده است. فیل فلین، تحلیلگر مؤسسه پرایس فیوچرز گروپ، نیز با اشاره به آسیب‌پذیری اروپا، تصریح کرد که ممنوعیت صادرات گازوئیل آمریکا می‌توانست پیامد‌های ناگواری برای این قاره داشته باشد.

با این حال، برخی کارشناسان مانند جان کیل‌داف، عوامل ژئوپلیتیک از جمله تنش‌های بین‌المللی و انتخابات پیش‌رو را نیز در نوسانات بازار مؤثر می‌دانند. از سوی دیگر، بانک بارکلیز در یادداشتی هشدار داد که بنیاد‌های بازار همچنان قدرتمند هستند. این بانک پیش‌بینی خود برای بهای نفت برنت در سه‌ماهه چهارم را با ۲۰ دلار افزایش به ۱۱۵ دلار در هر بشکه رساند و چشم‌انداز میانگین قیمت نفت برای سال ۲۰۲۶ را نیز به ۱۰۰ دلار ارتقا داد؛ موضوعی که نشان می‌دهد تأثیر آزادسازی ذخایر ممکن است مقطعی باشد.

برچسب ها: قیمت جهانی نفت ، گازوئیل ، اروپا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

جدول مدالی روز نهم بازی‌های آسیایی/ ایران هشتم ماند

آقای ربیعی! از کدام مردم می‌گویی؟!

بدون شرح

آمریکا میان پذیرش شکست و بحران اقتصادی

پول حقیقی به بورس برگشت

رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم

شهید پاکپور در طول خدمت ۲۸۰ بیمارستان سیار راه اندازی کرد

قهرمانی که شکست‌ناپذیر است 

قتل همسر پس از برنده شدن در لاتاری

عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!

پرتغال به صدرنشینی زودهنگام می‌اندیشد 

تمام تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند

«تورم صفر» در پایتخت آغاز شد

پیامد‌های داخلی و خارجی سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر

تصویر خروج ذلت‌بار آخرین نظامی و هواپیمای ارتش تروریست آمریکا از عراق

«ائتلاف انتخاباتی ۵» علیه نتانیاهو  کلید خورد

۱۹ نفتکش آبکش شد

دیپلماسی ترمز افزایش قیمت نفت را کشید!

لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

پدر، عشق، پسر

۳ میلیون سگ ولگرد و ۴۴۵ هزار حیوان گزیدگی خسارت دخالت در حیات وحش

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به عراقچی

رمزارز‌ها متهم اصلی خاموشی‌های تابستانه

جنگ «دستور کار» در نیویورک

مهر هم رسید ولی کتاب درسی نرسید!

قالیباف به ترامپ: بچرخ تا بچرخیم

زمان ترخیص کالا از گمرکات قیچی می‌شود

کام چایکاران شیرین می‌شود

نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند

 چک دیجیتال بانک ملی ایران؛ ساده، امن و در دسترس

تاریخ‌سازی با برنز آسیا 

آبروریزی مالکان اماراتی در من‌سیتی

حملات هوایی و موشکی عربستان به شمال یمن

آمریکا ۳۰ سال تهدید کرد؛ وقتی حمله کرد فهمیدیم هیچی نیست

یک «سپتامبر مشکوک» دیگر در آستانه ۷ اکتبر

واکسن آنفلوآنزا به داروخانه‌ها رسید

ورزشکار «کیفیت‌لازم» است، مدیر نه؟! 

کالابرگ حریف تورم نمی‌شود

هفتمین طلا به نام دوومیدانی

تخته‌گاز پارس جنوبی برای تأمین گاز ایران پارسی

شماره ۷ رونالدو واگذار شد

حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت

سوگلی‌های فدراسیون!

عراق خالی از امریکا در زمین مقاومت

شدت ناترازی برق با توسعه انرژی‌های نو کاهش یافت

جابه‌جایی جهانی در قدرت امریکا

عراقی‌ها مقابل محاصره ایران

عراق در آستانه طغیان علیه محاصره ایران

می‌جنگیم حتی آخرالزمانی!

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگوی «جوان» با همسر مهندس شهید سجاد باقری از شهدای جنگ تحمیلی ۴۰روزه
رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!
این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید
فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟
اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر
«انسان‌رسانه» آزاده باید روایت جنگ را در دست بگیرد
گفت‌و‌گو با یکی از فرماندهان حشد الشعبی/ حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت
یاد‌ها و یادمان‌هایی از سیره زنده‌یادآیت‌الله شبیری/ او مظهر اتحاد شیعه بود
سوگلی‌های فدراسیون!
وقتی هیچکاک، کاپرا و چاپلین اصالت سرمایه را تحقیر کردند
اکران خصوصی «جانشین»
پدر، عشق، پسر
مهد کودک ملل‌متحد!
گفت‌و‌گو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ برای عاقبت‌بخیری‌اش دعا کردم
عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار