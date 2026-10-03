کد خبر: 1382419
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۶
اقتصاد » اخبار کلی

تراز آب دریای خزر ۲ متر کاهش یافت

3 یک مقام مسئول گفت: تراز آب دریای خزر ۲ متر کاهش یافته است؛ کاهش ورودی رودخانه‌ها به‌ویژه وُلگا و افزایش دما و تبخیر، مهم‌ترین عوامل افت سطح آب خزر هستند و بازگشت به شرایط گذشته دشوار است.

جوان آنلاین: احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار درباره علت کاهش تراز آب دریای خزر اظهار کرد: سطح آب دریای خزر در حال کاهش است و این مسئله دو دلیل اصلی دارد، که یکی از دلایل کاهش تراز آب دریای خزر، کاهش ورودی آب به این پهنه آبی است؛ به‌ویژه ورودی آب از رودخانه وُلگا که از روسیه وارد دریای خزر می‌شود، کاهش پیدا کرده است.

به گزارش مهر، وی افزود: سایر رودخانه‌ها نیز سهمی از تأمین آب دریای خزر دارند، اما میزان ورودی آب آنها نیز کم و بیش کاهش یافته است.

وظیفه با اشاره به نقش افزایش دما در کاهش سطح آب دریای خزر بیان کرد: موضوع مهم‌تر، افزایش دماست. دریای خزر سطح بسیار وسیعی دارد و افزایش دما، حتی به میزان حدود دو درجه، می‌تواند شدت تبخیر را افزایش دهد که این اتفاق نیز رخ داده است.

وی یادآور شد: در حال حاضر به‌دلیل گرم‌تر شدن هوا، با تبخیر بیشتری نسبت به گذشته مواجه هستیم؛ بنابراین میزان آبی که از دریای خزر خارج می‌شود، نسبت به شرایط معمول افزایش پیدا کرده است.

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور تصریح کرد: در واقع، دریای خزر از یک سو سهم کمتری از آب را دریافت می‌کند و از سوی دیگر، سهم بیشتری از آب آن به‌دلیل تبخیر خارج می‌شود. در نتیجه، حداقل حدود دو متر از ارتفاع تراز آب دریای خزر کاهش یافته است.

وی ادامه داد: این کاهش تراز آب باعث شده است منطقه وسیعی در پیرامون دریای خزر و مناطق ساحلی که عمق آب در آنها بسیار کم است، تحت تأثیر قرار گیرد و سطح آب در این مناطق کاهش پیدا کند.

وظیفه درباره روند کاهش تراز آب دریای خزر گفت: بالاترین ارتفاع تراز آب دریای خزر تقریباً مربوط به دهه ۷۰ بود و پس از آن، سطح آب شروع به کاهش کرد. البته این روند در ابتدا تدریجی بود.

وی یادآور شد: اگر آمار سال‌به‌سال را بررسی کنیم، به‌ویژه طی چند سال اخیر، می‌بینیم که هم با خشکسالی مواجه بوده‌ایم و هم گرم‌ترین سال‌های خود را در همین سال‌های اخیر تجربه کرده‌ایم؛ در نتیجه، شدت تبخیر نیز افزایش پیدا کرده و مسلماً بیشترین افت تراز آب دریای خزر طی چند سال اخیر رخ داده است.

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: البته این فرایند از بیش از یک دهه قبل آغاز شده و در واقع نزدیک به دو دهه است که سطح آب دریای خزر همواره در حال نوسان بوده است. به این معنا که تراز آب این دریا همیشه کاهش و افزایش داشته است.

وظیفه در پایان خاطرنشان کرد: با این حال، به نظر می‌رسد با افزایش دما، بازگشت ارتفاع آب دریای خزر به شرایط گذشته دشوار باشد؛ از سوی دیگر، اینکه میزان رهاسازی آب و ورود آب رودخانه‌ها به شرایط گذشته بازگردد نیز بعید به نظر می‌رسد و به نظر نمی‌رسد چنین اتفاقی رخ دهد.

برچسب ها: هشدار نارنجی ، سازمان هواشناسی ، دریای خزر
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

جدول مدالی روز نهم بازی‌های آسیایی/ ایران هشتم ماند

آقای ربیعی! از کدام مردم می‌گویی؟!

بدون شرح

آمریکا میان پذیرش شکست و بحران اقتصادی

پول حقیقی به بورس برگشت

رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم

شهید پاکپور در طول خدمت ۲۸۰ بیمارستان سیار راه اندازی کرد

قهرمانی که شکست‌ناپذیر است 

قتل همسر پس از برنده شدن در لاتاری

عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!

پرتغال به صدرنشینی زودهنگام می‌اندیشد 

تمام تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند

«تورم صفر» در پایتخت آغاز شد

پیامد‌های داخلی و خارجی سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر

تصویر خروج ذلت‌بار آخرین نظامی و هواپیمای ارتش تروریست آمریکا از عراق

«ائتلاف انتخاباتی ۵» علیه نتانیاهو  کلید خورد

۱۹ نفتکش آبکش شد

دیپلماسی ترمز افزایش قیمت نفت را کشید!

لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

پدر، عشق، پسر

۳ میلیون سگ ولگرد و ۴۴۵ هزار حیوان گزیدگی خسارت دخالت در حیات وحش

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به عراقچی

رمزارز‌ها متهم اصلی خاموشی‌های تابستانه

جنگ «دستور کار» در نیویورک

مهر هم رسید ولی کتاب درسی نرسید!

قالیباف به ترامپ: بچرخ تا بچرخیم

زمان ترخیص کالا از گمرکات قیچی می‌شود

کام چایکاران شیرین می‌شود

نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند

 چک دیجیتال بانک ملی ایران؛ ساده، امن و در دسترس

تاریخ‌سازی با برنز آسیا 

آبروریزی مالکان اماراتی در من‌سیتی

حملات هوایی و موشکی عربستان به شمال یمن

آمریکا ۳۰ سال تهدید کرد؛ وقتی حمله کرد فهمیدیم هیچی نیست

یک «سپتامبر مشکوک» دیگر در آستانه ۷ اکتبر

واکسن آنفلوآنزا به داروخانه‌ها رسید

ورزشکار «کیفیت‌لازم» است، مدیر نه؟! 

کالابرگ حریف تورم نمی‌شود

هفتمین طلا به نام دوومیدانی

تخته‌گاز پارس جنوبی برای تأمین گاز ایران پارسی

شماره ۷ رونالدو واگذار شد

حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت

سوگلی‌های فدراسیون!

عراق خالی از امریکا در زمین مقاومت

شدت ناترازی برق با توسعه انرژی‌های نو کاهش یافت

جابه‌جایی جهانی در قدرت امریکا

عراقی‌ها مقابل محاصره ایران

عراق در آستانه طغیان علیه محاصره ایران

می‌جنگیم حتی آخرالزمانی!

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگوی «جوان» با همسر مهندس شهید سجاد باقری از شهدای جنگ تحمیلی ۴۰روزه
رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!
این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید
فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟
اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر
«انسان‌رسانه» آزاده باید روایت جنگ را در دست بگیرد
گفت‌و‌گو با یکی از فرماندهان حشد الشعبی/ حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت
یاد‌ها و یادمان‌هایی از سیره زنده‌یادآیت‌الله شبیری/ او مظهر اتحاد شیعه بود
سوگلی‌های فدراسیون!
وقتی هیچکاک، کاپرا و چاپلین اصالت سرمایه را تحقیر کردند
اکران خصوصی «جانشین»
پدر، عشق، پسر
مهد کودک ملل‌متحد!
گفت‌و‌گو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ برای عاقبت‌بخیری‌اش دعا کردم
عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار