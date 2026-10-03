طلای جهانی با کاهش هفتگی به تعطیلات رفت

قیمت طلا در معاملات روز جمعه بازار جهانی روند صعودی پیشین خود را معکوس کرد و کاهش یافت و تحت تاثیر تقویت ارزش دلار و بالا بودن بازده اوراق خزانه آمریکا، تسلیم کاهش هفتگی شد.

جوان آنلاین: قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری، با ۰.۹ درصد کاهش، به ۴۱۴۰ دلار و ۶۰ سنت رسید. این فلز گرانبها طی هفته گذشته، حدود ۳.۴ درصد کاهش قیمت یافت.

به گزارش ایسنا، قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا با یک درصد کاهش، در ۴۱۶۲ دلار و ۳۰ سنت بسته شد.

ارزش دلار آمریکا اندکی کاهش یافت، اما رشد هفتگی را ثبت کرد. این در حالی است که بازده اوراق خزانه ۱۰ و ۳۰ ساله آمریکا روز پنجشنبه به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۲ رسید.

قیمت این فلز گرانبها در معاملات ابتدایی روز جمعه بیش از یک درصد افزایش داشت، اما پس از انتشار آمار اشتغال آمریکا که نشان داد رشد اشتغال در آمریکا در سپتامبر بیش از حد انتظار کند شده است، کاهش یافت.

بر اساس گزارش روز جمعه وزارت کار آمریکا، آمار اشتغال غیرکشاورزی آمریکا در سپتامبر، ۲۹ هزار شغل افزایش یافت و همچنین رقم اشتغال ماه اوت، پس از بازبینی نزولی، ۱۳۳ هزار شغل جدید اعلام شده بود.

اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده بودند که پس از رشد ۱۶۲ هزار شغل جدید گزارش‌شده برای ماه اوت، آمار اشتغال ۹۰ هزار مورد در ماه گذشته افزایش یافته باشد.

هان تان، تحلیلگر ارشد بازار در صرافی «بای‌بیت» گفت: شاید سرمایه‌گذاران طلا فعلا با احتیاط عمل می‌کنند، زیرا فدرال رزرو همچنان موضعی نسبتا سخت‌گیرانه در قبال تورم دارد. به گفته او، در ماه‌های آینده مسیر قیمت طلا تا حد زیادی به این بستگی خواهد داشت که فدرال رزرو تا چه اندازه حاضر باشد ضعف احتمالی بازار کار را تحمل کند، در حالی که همچنان بر کاهش تورم تمرکز دارد.

قیمت طلا از زمان آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در اواخر فوریه، بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است، زیرا نگرانی‌ها درباره افزایش تورم ناشی از درگیری‌ها، احتمال بالا ماندن نرخ بهره برای مدت طولانی‌تر را افزایش داده است.

از سوی دیگر، انتشار داده‌های تورم ضعیف‌تر از حد انتظار و مخالفت حداقل دو مقام ارشد فدرال رزرو با افزایش دوباره نرخ بهره در اکتبر، باعث تقویت انتظار سرمایه‌گذاران برای ثابت ماندن نرخ بهره در نشست ماه جاری شده است.

طبق ابزار دیده‌بان فدرال شرکت CME، معامله‌گران اکنون احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در اکتبر را ۲۲ درصد پیش‌بینی می‌کنند، در حالی که اوایل هفته گذشته، این احتمال ۷۰ درصد بود.

بر اساس گزارش رویترز، ادوارد مایر، تحلیلگر شرکت «مارکس» گفت: چشم‌انداز نموداری طلا همچنان ضعیف است و در صورت ازسرگیری روند افزایش نرخ بهره، احتمال کاهش بیشتر قیمت طلا وجود دارد.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، قیمت هر اونس نقره با ۰.۸ درصد کاهش، به ۶۰ دلار و ۳۶ سنت رسید. قیمت هر اونس پالادیوم با ۰.۵ درصد کاهش، به ۱۱۶۵ دلار و ۷۵ سنت رسید و هر اونس پلاتین با ۰.۲ درصد کاهش، به ۱۶۹۲ دلار و ۹۰ سنت رسید. هر سه فلز گرانبها کاهش قیمت هفتگی داشتند.