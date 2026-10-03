جوان آنلاین: نهنگ‌های بیت‌کوین به سرمایه‌گذاران یا آدرس‌هایی گفته می‌شود که مقادیر زیادی بیت‌کوین در اختیار دارند. افزایش دارایی این گروه طی ماه گذشته، از رشد انباشت بیت‌کوین دارندگان بزرگ حکایت دارد.

به گزارش ایسنا، بر اساس پیش‌بینی‌های ارائه شده، چشم‌انداز کوتاه‌مدت بیت‌کوین خنثی ارزیابی شده و سطح اطمینان این پیش‌بینی، ۵۰ درصد است. اگرچه انباشت ۷۵ هزار بیت‌کوین توسط نهنگ‌ها، عرضه موجود برای فروش در کوتاه‌مدت را کاهش می‌دهد، شاخص قدرت نسبی (RSI)، رقم ۶۶.۷ بوده و شاخص مکدی نزولی (MACD)، احتمال شکل‌گیری سیگنال خرید را محدود می‌کنند.

در صورت عبور قیمت بیت‌کوین از ۸۵ هزار و ۵۰۰ دلار، هدف بعدی ۸۸ هزار و ۹۰۰ دلار خواهد بود و در غیر این صورت، احتمال بازگشت قیمت به ۸۲ هزار دلار وجود دارد.

چشم‌انداز میان‌مدت بیت‌کوین مثبت و سطح اطمینان آن، ۶۳ درصد اعلام شده است. انباشت نهنگ‌ها می‌تواند با جذب عرضه، فشار بر نقدینگی صرافی‌ها را کاهش دهد و از بازار نقدی حمایت کند. همچنین، قرار گرفتن قیمت بالاتر از میانگین متحرک ۲۰ روزه در سطح ۸۲ هزار و ۵۳ دلار و خنثی بودن نرخ تامین مالی، از عوامل حمایتی بازار به شمار می‌روند.

بر این اساس، در صورت حفظ سطح حمایتی ۸۲ هزار دلار، قیمت بیت‌کوین ممکن است تا ۸۹ هزار دلار افزایش یابد، اما شکست این سطح می‌تواند به اصلاح قیمت تا ۷۸ هزار و ۱۰۰ دلار منجر شود.

در چشم‌انداز بلندمدت نیز روند بیت‌کوین مثبت ارزیابی شده و سطح اطمینان این پیش‌بینی، ۶۵ درصد است. تداوم انباشت نهنگ‌ها و کاهش عرضه در بازار، در کنار تمایل به نگهداری بلندمدت، می‌تواند به افزایش کف قیمتی بیت‌کوین کمک کند.

بر اساس گزارش بلومینگ‌بیت، قیمت بیت‌کوین همچنان بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در سطح ۷۱ هزار و ۳۶۴ دلار و میانگین متحرک ۵۰ روزه در سطح ۷۸ هزار و ۱۲۴ دلار قرار دارد. در صورت حفظ سطح ۷۸ هزار دلار، احتمال افزایش قیمت تا ۹۵ هزار دلار وجود دارد، اما در صورت از دست رفتن این سطح، قیمت ممکن است تا ۷۱ هزار و ۴۰۰ دلار کاهش یابد.

به‌روزرسانی قیمت رمزارز‌ها در روز شنبه

این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.

۱- بیت‌کوین

قیمت: ۸۴ هزار و ۷۱۳ دلار و ۹۸ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: یک درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۰.۸۷ درصد افزایش

۲- اتریوم

قیمت: ۲۶۸۲ دلار و ۲۰ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۳۳ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۰.۲۵ درصد کاهش

۳- تتر

قیمت: ۰.۹۹۹۸ دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۲ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: صفر درصد کاهش

۴- بایننس کوین

قیمت: ۷۶۸ دلار و ۳۲ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۹۸ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۰.۷۹ درصد کاهش

۵- ریپل

قیمت: یک دلار و ۴۸ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۳۰ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۴.۵۰ درصد کاهش

۶- یواس‌دی‌کوین

قیمت: یک دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد افزایش

۷- سولانا

قیمت: ۱۱۹ دلار و ۳۷ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۶۰ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۱.۱۴ درصد کاهش

۸- ترون

قیمت: ۰.۳۳۴۲ دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۵ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۰.۹۴ درصد کاهش

۹- زی‌کش

قیمت: ۱۳۲۲ دلار و ۳۷ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۱۷ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۱۳.۸۴ درصد کاهش

۱۰- هایپرلیکویید

قیمت: ۸۸ دلار و ۲۴ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۷۵ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۴.۰۴ درصد کاهش