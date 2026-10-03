مجری طرح پرداخت‌های کالابرگ الکترونیکی از برنامه‌ریزی برای حذف شیوه استفاده از پوز‌های متصل به سامانه کالابرگ و جایگزینی آن با نرم‌افزار‌های صندوق فروشگاهی خبر داد.

جوان آنلاین: هادی کاشف، مدیرعامل شرکت فارا (مجری طرح کالابرگ الکترونیکی) با اشاره به گلایه‌های برخی فروشندگان خرد در خصوص دشواری‌های دسترسی به دستگاه‌های کارتخوان مخصوص و اتصال به سامانه به خبرنگار مهر، گفت: سیاست کلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این حوزه به سمت هوشمندسازی و شفافیت کامل حرکت می‌کند. از همین‌رو، طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا پایان شهریور ماه رویکرد استفاده از دستگاه‌های پوز مستقیم برای عرضه کالا‌های کالابرگی متوقف خواهد شد.

وی در تشریح دلایل این تغییر، گفت: مشکل اصلی پوز‌های مستقیم این بود که کالا‌ها به‌صورت دقیق قابل رهگیری نبودند. بنابراین، برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ که فروش ماهانه کالابرگی آنها بیش از یک میلیارد تومان است، اتصال به سامانه از طریق نرم‌افزار‌های صندوق فروشگاهی الزامی شده است. تاکنون حدود ۱۵ شرکت ارائه‌دهنده نرم‌افزار صندوق فروشگاهی با به‌روزرسانی سیستم‌های خود به این سامانه متصل شده‌اند و در حال همکاری با فروشگاه‌ها هستند.

وی افزود: پوز‌های فعلی عملاً یک راهکار اضطراری در ابتدای طرح بودند؛ در حالی که هدف اصلی ما استفاده از بارکدخوان‌ها و اتصال مستقیم به سیستم‌های حسابداری فروشگاهی است تا اقلام دقیقاً رصد شوند.

راهکار اقتصادی برای فروشگاه‌های خرد و سوپرمارکت‌ها

مجری پرداختی‌های طرح کالابرگ در پاسخ به دغدغه فروشندگان کوچک پیرامون هزینه‌های بالای تهیه صندوق‌های فروشگاهی که ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون قیمت دارند، تصریح کرد: ما به خوبی آگاهیم که خرید تجهیزات گران‌قیمت برای فروشگاه‌های کوچک صرفه اقتصادی ندارد؛ از این‌رو دنبال راهکار‌های مقرون‌به‌صرفه هستیم.

کاشف با بیان اینکه چندین شرکت، نرم‌افزار‌های تخصصی با قیمت بسیار مناسب (حدود ۴ تا ۵ میلیون تومان) تولید کرده‌اند، گفت: این نرم‌افزار‌ها نیازی به دستگاه‌های گران‌قیمت ندارند؛ بلکه بر روی موبایل، تبلت و حتی شرکت‌های پرداخت‌ها می‌توانند روی دستگاه‌های پوز و «پوز‌های اندرویدی» نصب کنند. در واقع، گوشی هوشمند یا تبلت فروشنده، با اتصال به اینترنت، نقش یک صندوق فروشگاهی پیشرفته را ایفا می‌کند و دیگر نیازی به سرمایه‌گذاری‌های سنگین نیست.

زمان‌بندی اجرا

وی با تأکید بر اینکه هیچ کمبودی در زمینه تجهیزات وجود ندارد، برنامه زمان‌بندی تکمیل این اتصال را چنین اعلام کرد: طبق پیش‌بینی‌ها، تا پایان مهرماه تمامی فروشگاه‌های بزرگ و تا پایان آذرماه تمامی فروشگاه‌های طرف قرارداد در سراسر کشور، باید به سامانه نرم‌افزاری صندوق فروشگاهی متصل شوند. ما در حال مذاکره با شرکت‌های پرداخت هستیم تا با ایجاد تسهیلات، هزینه ناچیز تهیه این نرم‌افزار‌ها نیز برای مغازه‌داران تسهیل شود تا فروشندگان بدون دغدغه، به شبکه عرضه اقلام کالابرگی بازگردند.