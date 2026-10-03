تغییرات نرخ ارز در مرکز مبادله؛ دلار صعودی، یورو نزولی

در جریان معاملات امروز مرکز مبادله ایران، نرخ دلار و برخی ارز‌های آسیایی افزایش یافت، در حالی که یورو و ین ژاپن با کاهش قیمت همراه شدند.

جوان آنلاین: به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در معاملات روز شنبه یازدهم مهرماه، بازار ارز شاهد نوسانات متفاوتی بود. در حالی که نرخ فروش دلار آمریکا و برخی ارز‌های آسیایی نسبت به آخرین نرخ اعلامی در روز پنج‌شنبه نهم مهرماه با رشد همراه بود، یورو و یکصد ین ژاپن کاهش قیمت را تجربه کردند.

نرخ فروش حواله دلار آمریکا در بازار امروز به ۱۷۵ هزار و ۲۲۸ تومان و ۵ ریال رسید که نسبت به نرخ ۱۷۴ هزار و ۷۰۴ تومان و ۴ ریال در روز پنج‌شنبه، افزایشی معادل ۵۲۴ تومان و یک ریال را نشان می‌دهد. در مقابل، نرخ فروش حواله یورو با افت ۹۰۱ تومانی به ۱۹۷ هزار و ۲۷۷ تومان و ۶ ریال رسید. نرخ خرید یورو نیز با کاهش ۸۹۳ تومانی، ۱۹۵ هزار و ۵۰۲ تومان و یک ریال اعلام شد.

در سایر بخش‌ها، نرخ فروش حواله درهم امارات با رشد ۱۴۳ تومانی به ۴۷ هزار و ۷۱۴ تومان و یک ریال رسید. همچنین نرخ حواله یوان چین با افزایش ۷۷ تومانی، به رقم ۲۶ هزار و ۱۳۱ تومان و ۸ ریال دست یافت. در معاملات روبل روسیه و روپیه هند نیز به ترتیب ۸ و ۷ تومان افزایش نرخ نسبت به روز معاملاتی گذشته به ثبت رسید.

بیشترین رشد قیمت در میان ارز‌های مورد بررسی به هزار وون کره جنوبی اختصاص داشت که با افزایش یک هزار و ۳۲۹ تومانی، به نرخ ۱۳۰ هزار و ۱۶۹ تومان و ۸ ریال رسید. در سوی دیگر بازار، نرخ فروش یکصد ین ژاپن با ۵۷ تومان کاهش نسبت به آخرین نرخ، ۱۱۱ هزار و ۳۴ تومان و یک ریال تعیین شد.

این تحولات نشان‌دهنده نبود یک روند یکدست در بازار ارز پس از تعطیلات پایان هفته است که همسو با تغییرات عرضه و تقاضا در مرکز مبادله رقم خورده است.