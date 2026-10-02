باید از پیروزی بزرگ در برابر آمریکا پاسداری کرد

جوان آنلاین: حجتالاسلام والمسلمین سید محمدحسن ابوترابیفرد امام جمعه موقت تهران در خطبه اول نمازجمعه این هفته که در دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: میتوانیم از مبانی متقن قرآن کریم و آیات نورانی کتاب آسمانی، مجموعه معارف دینی، این واقعیت را استفاده کنیم که انبیای الهی، پیامبران حضرت حق، با هدف اعتلای حیات عقلانی و علمی انسان و دستیابی افراد بشر به قلههای علم و معرفت، در اندیشه ساخت جامعهای هستند که این جامعه قیام به عدالت دارد.
امام جمعه موقت تهران اظهار کرد: این جامعه، حقوق اجتماعی را پاس میدارد و در سایه آراستگی به عدالت، از همه مراتب ظلم و ستم، ستم به خویشتن، ستم به افراد جامعه و ستم به خانواده، پاکیزه و منزه است. در سایه معرفت خدای متعال و اصلاح رابطه با ذات اقدس حق، انسان به مقام عبودیت و بندگی آراسته میشود، بر خود ظلم نمیکند، نفس خویشتن را گرامی میدارد و به مراتب عالی کمال آراسته میسازد.
حجتالاسلام ابوترابیفرد گفت: در پرتو اصلاح رابطه با خدای سبحان، رابطه خود را با افراد جامعه اصلاح میکند؛ جامعهای منسجم که بر مدار عقل، علم و معرفت و با آراستگی به فضائل اخلاقی حرکت میکند؛ جامعهای که حقوق انسانها را پاس میدارد.
خطیب موقت نماز جمعه تهران تصریح کرد: اشاره کردم که قرآن کریم تصریح میفرماید آن سخن، نجوا و نشستی مورد احترام خدای متعال است که ثمره آن نشست، برخورد با هر سخن، کلام، رفتار و عملی باشد که مورد امضای عقل و شرع نیست؛ منکرات نباشد و دستاورد آن، رشد و آراستگی جامعه به معروف باشد. از بین همه معروفها، بر یک معروف پای میفشارند و آن اصلاح است.
امام جمعه موقت تهران بیان کرد: ما باید در مسیر اصلاح رابطه خود با انسانها قدم برداریم و نخستین گام استحکام جامعه دینی، اصلاح رابطه اهل اسلام و اهل ایمان با یکدیگر است. اگر این مجموعه استحکام یافت و روابط خود را با یکدیگر اصلاح نمود، راه برای اصلاح جامعه بشری هموار میشود.
حجتالاسلام ابوترابیفرد تاکید کرد: دستور اسلام، حتی دستوراتی که جزء عبادات تعریف میشود، هرکدام سهمی مهم در اصلاح روابط اجتماعی و روابط انسانها با یکدیگر دارند.
خطیب موقت نماز جمعه تهران اظهار کرد: با توجه به اینکه در این روزها شاهد برگزاری اجلاس سالانه نماز بودیم و رهبری معظم انقلاب اسلامی در این رابطه پیامی خطاب به عموم امت اسلام، بهویژه ملت عزیز ایران، داشتند و بر نقش کلیدی و محوری نماز، اولاً گسترش نماز در سطح جامعه اسلامی و فراگیر بودن این عمل عبادی و ثانیاً ارتقای کیفیت نماز تأکید نمودند، اشاره میکنم که نماز، بهعنوان مهمترین عمل عبادی که ترجمه معرفت و ترجمان معرفت خدای سبحان است، مورد توجه قرار دارد.
امام جمعه موقت تهران اضافه کرد: کسی به نماز میایستد که اولاً خود را شناخته است: من عبدم؛ ثانیاً خدای سبحان را شناخته است؛ اوست که باید پرستش شود. در سایه معرفت نفس و معرفت رب، انسان به این عمل عبادی انسانساز و جامعهپرداز آراسته میگردد.
حجتالاسلام ابوترابیفرد تصریح کرد: در بسیاری از آیات قرآن بر نقش محوری نماز در تربیت انسان و اصلاح روابط اجتماعی تأکید شده است. همین نماز جمعه است؛ همه با هم در صفوف نماز جمعه شرکت کنید. یک عمل عبادی محض است، اما باید به جماعت، با حضور نمازگزاران و شاگردان مدرسه دین، اقامه شود؛ یعنی نماز باید تار و پود جامعه را در هم پیوند داده و یک جامعه مستحکم و استوار خلق کند.
امام جمعه موقت تهران بیان کرد: تأکید فراوان بر اقامه نماز جماعت، اصلی است که متأسفانه تا حدود قابل توجهی فراموش شده است. نماز جماعت، یعنی این عمل عبادی افراد جامعه با یکدیگر.
خطیب موقت نماز جمعه تهران اظهار کرد: یکی از عوامل مهم بعثت مردم در طول ماهها و حضور آنان در خیابان، در کنار برادران و جوانان و مردان و زنانی که در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی حافظ امنیتاند، این حضور نقش در خلق امنیت دارد. این حضور، ثمره اقامه نماز جماعت است.
حجتالاسلام ابوترابیفرد تاکید کرد: شرکتکنندگان در نمازهای جماعت و مساجد، امروز رسالت خود را در کنار عموم ملت بزرگ ایران، حراست از امنیت کشور میدانند.
امام جمعه موقت تهران اضافه کرد: نماز اگر در جامعه اقامه شود، قطعاً روابط اجتماعی ما اصلاح میشود. اگر نماز اقامه شد، ثمره اقامه نماز در جامعه آن است که برادران ایمانی و اسلامی در کنار هم میایستند و همه با هم در یک صف واحد، در دفاع از ارزشها و اصول، قدم برمیدارند.
خطیب موقت نماز جمعه تهران تاکید کرد: شهدای گرانقدر نیروی انتظامی، ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این شهدای برگزیده از ملت بزرگ ایران، جان خود را برای اقتدار ایران برای امنیت ملت عزیز ایران و برای پاسداری از شکوه، عظمت و عزت ملت بزرگ ایران تقدیم داشتند.
سخنان رئیسجمهور پیامآور امنیت است
امام جمعه موقت تهران بیان کرد: انسان نمازگزار است که از تهدیدها در امان است. انسان نمازگزار است که دفاع مقدس هشتساله، دفاع عزتآفرین دوازدهروزه و جنگ پیروز هرمز را خلق میکند. این دستاورد نماز است. انسان نمازگزار برای جامعه سلامت به ارمغان میآورد. پیام نمازگزار برای جامعه، پیام سلامت است. پایان سخن در نماز، «السلام علیکم» است؛ یعنیای جامعه انسانی، من برای شما پیامآور سلامتم.
حجتالاسلام ابوترابیفرد گفت: دین، پیامآور سلامت است. قرآن آمده است که ما در سلامت گام به دنیا بگذاریم؛ در سلامت کامل، سلامت عقیده، سلامت اخلاق و سلامت عمل در دنیا زندگی کنید و با سلامت از دنیا بروید. دستاوردش سلامت انسان و سلامت جامعه است و نمازگزار پیامآور سلامت برای جامعه اسلامی و ایمانی و جامعه انسانی است لذا نمازگزاران جهان را متحول کردند.
خطیب موقت نماز جمعه تهران اظهار کرد: نمازگزاران اقتدارآفرین، محور مقاومت در عراق، لبنان، سوریه و یمن، این مجاهدان راستین در ایران اسلامی، برای جامعه اسلامی و جامعه بشری پیامآور سلامتند.
امام جمعه موقت تهران تاکید کرد: شما اظهارات رئیسجمهور آمریکا را ببینید؛ پیامآور ناامنی و تهدید. سخنان رئیسجمهور ایران را هم ببینید؛ تبلور اندیشه ناب واحد شهید، پیامآور امنیت، پیامآور صلح، پیامآور عدالت، پیامآور دوری از نگاههای دوگانه برای جامعه بشری است؛ پیامآور اقتدار، پیامآور عزت در برابر زیادهخواهان جهان، بهویژه آمریکاست.
تسلیت به مناسبت درگذشت آیتالله شبیری زنجانی
حجتالاسلام ابوترابیفرد در خطبه دوم نمازجمعه با عرض تسلیت به مناسبت درگذشت آیتالله شبیری زنجانی گفت: حوزههای علمیه، بهویژه دو حوزه علمیه عمیق نجف اشرف و قم، مفتخر به تربیت چنین شخصیتهای برجسته علمی و انسانی هستند.
خطیب موقت نماز جمعه تهران اظهار کرد: رحلت این عالم بزرگوار، قدسالله نفسه الزکیه، نهتنها فقدان بلکه خاموش شدن یکی از پرفروغترین مشعلهای دانش و تحقیق شیعه و جهان اسلام است.
خطیب موقت نماز جمعه تهران بیان کرد: نام و میراث علمی این محقق کمنظیر، که وجود مطهرش کتابخانهای از تاریخ علم، رجال و حدیث و فقاهت شیعه بود، در امتداد سنت دیرپای فقاهت و دانش شیعی ماندگار خواهد بود.
نباید نقش نیروی انتظامی را به یک نهاد صرفاً قهری و بازدارنده فروکاست
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه در هفته فراجا قرار داریم، گفت: بنیادیترین موهبت حیات جمعی، امنیت است که به سان هوای پاک، در آسایش روزمره انسانها احساس میشود. هیچ اندیشهای در دانشگاه، هیچ سرمایهای در کارگاه و هیچ پیوندی در خانه و محله، جز در سایهسار امنیت به بار نمینشیند. از این منظر و در منظومه حکمرانی الهی، صیانت از این موهبت، سنگین و شرافتمندانهترین مسئولیتی است که بر شانههای شما، سربازان دبیر اسلام در فراجا، نهاده شده است.
حجتالاسلام ابوترابیفرد بیان کرد: هفته نیروی انتظامی فرصتی مغتنم برای بازخوانی نقش بیبدیل فراجا در تار و پود زندگی روزمره مردم است؛ تجدید میثاق با آرمان خدمتگزاری و تکریم فداکاریهای بیوقفه کارکنان شریف این نهاد اقتدارآفرین، سازمانی که از دورترین نقطه صفر تا دل کلانشهرها و حتی در پیچوخم فضای مجازی، مظهر اقتدار توأم با مهربانی، قانونمداری و مسئولیتپذیری است.
امام جمعه موقت تهران اظهار کرد: دو بال پرواز برای افزایش عزت و اقتدار ملل است. کمتر نهادی در نظام اجرایی کشور، در گستره تنوع و پیچیدگی مأموریتها، با فراجا همتا میشود؛ حفظ امنیت و نظم عمومی، انتظامبخشی و نظم امور و مرور و راهها، کشف علمی جرائم تا ارائه خدمات عمومی به شهروندان.
خطیب موقت نماز جمعه تهران تصریح کرد: آنچه این فهرست را به یک مجموعه وظایف اداری، آن هم با بالاترین اثرگذاری، ارتقا بخشیده، فداکاری نهفته در پس هر مسئولیت است.
امام جمعه موقت تهران تاکید کرد: در سالهای اخیر، فراجا رویکرد سنتی در مدیریت انتظامی را به الگویی دانشبنیان، چابک و مبتنی بر تحول تبدیل کرده است؛ تحولی نه صرفاً در بهروزرسانی ابزار، بلکه در تغییر بنیادین نگاه به شهروند بهمثابه محور خدمت؛ یعنی جامعهمحور بودن خدمت برای فراجا و شما کارکنان خدوم و فداکار.
حجتالاسلام ابوترابیفرد اظهار کرد: نقش نیروی انتظامی را نمیتوان به یک نهاد صرفاً قهری و بازدارنده فروکاست. فراجا یکی از پایههای اساسی ثبات، همبستگی اجتماعی و توسعه ملی در ایران امروز است.
خطیب موقت نماز جمعه تهران بیان کرد: کاروان شهدای فراجا و جانبازان سرافراز این نیرو، گواه زندهای به صدق نیت این مجموعه در دفاع از حریم دین و کرامت مردم است.
حجتالاسلام ابوترابیفرد گفت: امید است در پرتو تلاشهای روزافزون، ارتقای آموزشها، تعمیق دانش و استحکام پیوند میان مردم و پلیس، شاهد نیرویی بیش از پیش مقتدر، مردمدار، عادل و کارآمد باشیم؛ نیرویی که همواره خار چشم بدخواهان و قانونشکنان و مایه آرامش، اطمینان و پشتوانه آحاد ملت ایران است.
افول غرب، نویدبخش پایان یکجانبهگرایی در جهان است
خطیب موقت نماز جمعه تهران بیان کرد: امروز جهان در آستانه تحولات بنیادین قرار دارد. آنچه در مجمع عمومی سازمان ملل گذشت، طرح افول سیاسی غرب و غروب هژمونی آمریکا، رویش مبانی ناب عقلانی و اخلاقی در اندیشه ناب دینی انقلاب اسلامی بود.
امام جمعه موقت تهران اظهار کرد: دنیای معاصر با رویدادها و تحولات بنیادین روبهروست. امروز صدای نارضایتی ملل و دول جهان، بلندتر از همیشه شنیده میشود. خروج ۷۷ هیئت هنگام سخنرانی نخستوزیر رژیم صهیونیستی از سازمان و نشست مجمع عمومی سازمان ملل، گواه این حقیقت است.
حجتالاسلام ابوترابیفرد گفت: پدیده جدید، بیداری عظیم سیاسی مردم جهان، حرکت پرشتاب امت اسلامی در بازگشت به هویت ناب دینی، اسلامی و اخلاقی خویش، افزایش اقتدار محور مقاومت و پیروزیهای بزرگ و تحسینبرانگیز مقاومت اسلامی در برابر آمریکا، رژیم صهیونیستی و قدرتهای وابسته به اردوگاه غرب، همه و همه حکایت از جابهجایی قدرت و تحولات سیاسی و اقتصادی در آغاز هزاره سوم دارد.
خطیب موقت نماز جمعه تهران با بیان اینکه افول غرب، نویدبخش پایان یکجانبهگرایی در جهان است، گفت: با نگاهی گذرا به لشکرکشی پرطمطراق آمریکا و غرب به افغانستان و عراق، با هدف تغییر نقشه خاورمیانه به نفع رژیم صهیونیستی و آمریکا، و پایان درسآموز آن، در حوصله وقت به اهمیت این رویداد مهم اشاره میکنم.
امام جمعه موقت تهران اظهار کرد: کشور اسلامی افغانستان از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱، یعنی حدود ۲۰ سال، تحت اشغال آمریکا و متحدین او قرار گرفت. کشور عزیز عراق در سال ۲۰۰۳، با تهاجم دو لشکر زرهی و مکانیزه آمریکا و حمایت همه اردوگاه غرب، مورد تهاجم واقع شد.
حجتالاسلام ابوترابیفرد گفت: وزیر دفاع وقت آمریکا در دولت جورج بوش، در پایگاه هوایی وایتمن، در سالهایی که هواپیماهای بی-۲ روانه آسمان افغانستان میشدند، اظهار کرد که این جنگندهها از اقیانوسها و قارهها عبور میکنند، بدون آنکه دیده شوند، و عدالت را از آسمانها به زمین میآورد.
خطیب موقت نماز جمعه تهران بیان کرد: جورج بوش در مراسم تحلیف خود در سال ۱۳۸۳ هجری اظهار کرد برای گسترش دموکراسی، آزادی و پایان دادن به طغیان، از قوای نظامی استفاده میکند و ملتهای مسلمان منطقه و ملل جهان شاهد بودند که با دموکراسی آمریکایی چگونه خون پاک صدها هزار مسلمان، زن و مرد و کودک، در افغانستان و عراق بر زمین ریخته شد.
خروج آمریکا از عراق، آغازی برای استقلال و عظمت این کشور است
امام جمعه موقت تهران اظهار کرد: جنایات هولناک آمریکا و متحدین غربی او بر احدی در جهان پوشیده نیست. در کنار شهادت هزاران زن و مرد و جوان و کودک عراقی مسلمان، فقط بر اساس گزارش رویترز، در طول بیش از دو دهه جنگ و عملیات نظامی در کشور عراق، ۴۵۰۰ نظامی آمریکایی کشته شدند.
حجتالاسلام ابوترابیفرد گفت: خروج آمریکاییها از عراق، آغازی است برای قرار گرفتن ملت و دولت عراق در جایگاهی از استقلال و عظمت؛ همانطور که خروج آمریکا از افغانستان، آغازی است بر عزت و اقتدار ملت عزیز و برادر افغانستان.
خطیب موقت نماز جمعه تهران بیان کرد: نظام سلطه به رهبری آمریکا، از آغاز قرن نوزدهم تا امروز، سلطهگرایی و جنگ را در نقاب دموکراسی، آزادی و حقوق بشر به انجام رسانده است؛ چه در جنگهای اواخر قرن نوزدهم در تسخیر فیلیپین و کوبا و جزایر اقیانوس آرام و چه در کشمکشهای قرن بیستم در اروپا، آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین؛ علاوه بر این، حدود دو قرن است که از رژیمهای دیکتاتوری حمایت کرده و امروز بزرگترین کمک نظامی آمریکا متوجه رژیم صهیونیستی است، اما مقاومت ملت عزیز ایران، مقاومت محور مقاومت، مقاومت ملل قهرمان افغانستان، عراق، لبنان، غزه، فلسطین، یمن و همه جهان اسلام، آغازی بر پایان این حضور ننگین است.
امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: والاستریت ژورنال در مقالهای آورده است جنگ با ایران حقایق ناخوشایندی را برای آمریکا آشکار کرد. واشنگتن آموخته که نمیتواند جنگ کوتاهی را علیه یک قدرت منطقهای، بدون تحلیل بردن ذخایر و مهمات حیاتی خود، اداره کند.
خطیب موقت نماز جمعه تهران اضافه کرد: عضو ارشد مؤسسه بروکینگز در پایان نتیجه میگیرد که این سومین ماجراجویی آمریکا در منطقه است که احتمالاً آخرین ماجراجویی آمریکاست و به نوشته وی، این جنگ پایان تلاش آمریکا برای تسلط بر منطقه را رقم میزند.
حجتالاسلام ابوترابیفرداظهار کرد: تحلیلگران هوشمند جهان وقتی به این جنگ نابرابر نگاه میکنند میبینند که این جنگ، پیروزی ملت بزرگ ایران است لذا باید از این پیروزی بزرگ پاسداری کرد.
امام جمعه موقت تهران تاکید کرد: پاسداری از این پیروزی، دستاورد وحدت و انسجام ملی و استقامت یکپارچه ملت بزرگ ایران است. پاسداری از این پیروزی، تحکیم پیوند آحاد ملت عزیز ایران است و پاسداری از این پیروزی، دستاورد تحکیم پیوند قوای سهگانه با یکدیگر و پیوند ناگسستنی ملت با نظام اسلامی در حول محور رهبری معظم انقلاب اسلامی است.
خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: باید این سرمایه بزرگ را با عقلانیت، با ایمان و با استقامت پاس داشت و انشاءالله شاهد پیروزیهای بزرگتر برای امت اسلامی بود.