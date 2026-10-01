جوان آنلاین: تالار اپرای شهر کازان مرکز جمهوری تاتارستان روسیه میزبان این آیین بود که با استقبال تاتارها از طنین ساز هنرمندان ارکستر ملی ایران همراه شد.
به گزارش ایرنا، این آیین با سخنرانی معاون نخستوزیر جمهوری تاتارستان روسیه و سفیر کشورمان در مسکو و با پخش پیام تصویری رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همراه بود.
در این آیین که با حضور جمعی از مقامات و شخصیتهای فرهنگی و هنری تاتارستان و علاقهمندان به فرهنگ و هنر ایران برگزار شد، ارکستر ملی ایران با اجرای مجموعهای از قطعات موسیقی ایرانی، جلوههایی از هنر و فرهنگ غنی کشورمان را ارائه کرد.
این ارکستر به رهبری همایون رحیمیان و با همراهی مجتبی عسگری به عنوان خواننده، پیشتر نیز در حضور وزیران فرهنگ ایران و روسیه در سالن بالشویتئاتر – تالار مشهور و تاریخی مرکز شهر روسیه – به اجرای نغمات موسیقی پرداخته بود.
واسیلی شیخراضییف معاون نخستوزیر تاتارستان شامگاه چهارشنبه در این آیین با اشاره به پیوندهای ایران و روسیه به ویژه منطقه تاتارستان در طول تاریخ، برگزاری این رویدادها را گامی در جهت تقویت پیوندهای دو کشور و دو ملت عنوان کرد.
معاون نخستوزیر تاتارستان که قلمروی این جمهوری در محل تلاقی رودهای وُلگا و قازانکا در بخش اروپاییِ روسیه واقع شده است، در این آیین از تعامل فرهنگی و تقریب بیشتر دو ملت بزرگ ایران و روسیه در مسیر بسط دوستی و صلح پایدار در جهان سخن گفت.
حجتالاسلام و المسلمین محمد مهدی ایمانیپور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز در پیام تصویری به این رویداد با قدردانی از دولت و وزارت فرهنگ روسیه و رئیس جمهوری تاتارستان این کشور به خاطر مواضع در حمایت از کشورمان و همچنین فراهم کردن شرایط میزبانی «روزهای ایران» اظهار داشت: هفتههای فرهنگی تنها مجموعهای از برنامههای هنری و نمایشی نیستند، بلکه فرصتی ارزشمند برای شناخت عمیقتر ملتها از یکدیگر و ایجاد پیوندهای پایدار انسانی و فرهنگی به شمار میروند.
ایمانیپور خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، بهعنوان دو کشور برخوردار از پیشینه تاریخی و تمدنی غنی، ظرفیتهای گستردهای برای تعمیق این تعاملات و تبدیل شناخت متقابل فرهنگی به پشتوانهای مستحکم برای توسعه همهجانبه روابط دارند.
وی در بخش دیگری از این پیام تصویری که در آیین آغاز برنامههای روزهای ایران در کازان پخش شد، به معرفی این شهر به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ۲۰۲۶ اشاره کرد و گفت: کازان در طول تاریخ محل تلاقی فرهنگها، ادیان و سنتهای گوناگون و یکی از مهمترین پلهای ارتباطی میان روسیه و جهان اسلام بوده است؛ این جایگاه، فرصت ارزشمندی برای گسترش گفتوگوهای فرهنگی و تمدنی میان جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جهان اسلام فراهم میآورد.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با بیان اینکه «این هفته فرهنگی در شرایطی برگزار میشود که جهان و منطقه ما شاهد جنگ افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران است»، اظهار داشت: در چنین شرایطی، فرهنگ و هنر میتوانند زبان رسای دفاع از کرامت انسانی، عدالت و حقیقت باشند.
وی ادامه داد: هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز میکوشد بخشی از فرهنگ و تمدنی را به نمایش بگذارد که در طول تاریخ حامل پیام معنویت، مقاومت، صلحخواهی و احترام به شأن و کرامت انسان بوده است.
ایمانیپور اظهار داشت: برخی از رویدادهای روزهای ایران در کازان به مناسبت یک هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر رحمت، حضرت محمد مصطفی (ص)، برگزار میشود و در این برنامهها به معرفی شخصیت، سیره و پیام انسانی و تمدنی رسول مکرم اسلام (ص) پرداخته خواهد شد.
کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو نیز در این آیین گفت: دو ملت ریشهدار و متمدن ایران و روسیه رسالت تاریخی بزرگ بر دوش دارند تا فضای زندگی توام با صلح و عدالت و اخلاق در جهان توسعه یابد.
وی افزود: حرکت کاروان هنری فرهنگی ایران از سن پترزبورگ شروع، در مسکو ادامه یافت و اکنون به کازان رسید؛ در روزهای آینده کاروان هنری ایران به آستراخان خواهد رفت.
سفیر ایران در فدراسیون روسیه اظهار داشت: ملت روسیه ملت با فرهنگ و بزرگ است و ملت ایران هم ملتی متمدن با فرهنگ کهن هست از همین رو ضرورت دارد ما دو ملت بیشتر باهم آشنا شویم. ما دو ملت رسالت تاریخی بزرگ بر دوش داریم و باید آنچنان خود را بشناسیم که فضای زندگی توام با صلح و عدالت و اخلاق را فراهم کنیم.
همزمان با برگزاری این رویداد، هفته فیلم ایران در کازان آغاز شد و فیلم سینمایی محمد رسولالله (ص) به کارگردانی مجید مجیدی با محوریت روایت کودکی و نوجوانی پیامبر اسلام برای علاقهمندان و اهالی این شهر به نمایش درآمد.
برپایی نشست هوش مصنوعی و میراث اسلامی: روششناسی، اخلاق و ابزارها؛ اجرای برنامه پهلوانکهای ایران زمین، برپایی نمایشگاه آثار تجسمی و برگزاری کارگاه تعاملی هنری از دیگر رویدادهای پیشبینی شده برای ایستگاه سوم «روزهای ایران» در کازان است که تا جمعه ۱۰ مهرماه ادامه خواهد داشت.
شهر آستراخان چهارمین ایستگاه «روزهای ایران» در روسیه خواهده بود و عصر شنبه کنسرت موسیقی ایرانی به این مناسبت در این شهر اجرا خواهد شد. نمایش فیلمهای ایرانی به این مناسبت در آستراخان نیز پیشبینی شده است.
به گزارش ایرنا، روزهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه از سوم تا ۱۴ مهرماه با حضور ۱۶۸ هنرمند ایرانی در ۳۰ رشته مختلف و مجموعهای از برنامههای فرهنگی، هنری و نشستهای تخصصی در حال برگزاری است.
آیین رسمی گشایش «روزهای ایران در روسیه» دوشنبه شب (ششم مهر ۱۴۰۵) با حضور وزیران فرهنگ جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در تالار مشهور «بالشوی تئاتر» در مرکز شهر مسکو برگزار و با طنین موسیقی هنرمندان ایرانی همراه شده بود.
پیش از آن، برخی رویدادها در این چارچوب با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیأت همراه در سنپترزبورگ به عنوان نخستین ایستگاه این هفته فرهنگی برگزار شده بود. در همین حال برخی رویدادها همانند نمایش فیلم و نمایشگاه هنرهای تجسمی در مسکو همزمان با برگزاری رویدادها در کازان ادامه دارد.
این رویدادها با مشارکت جمعی نهادهای فرهنگی کشور و به همت رایزنی فرهنگی ایران در مسکو و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و به میزبانی وزارت فرهنگ روسیه در حال برگزاری است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشازاین در سفر به مسکو درباره این رویداد گفته بود: در کاروان ۱۶۸ نفره هنرمندان ایران، فعالان موسیقی، هنرهای نمایشی، سینما و تئاتر، فرهنگ و ادب، اسناد و نسخ خطی و کتابخانه، زبان فارسی و شعر، ادبیات داستانی و برخی از اصحاب رسانه حضور دارند.
سید عباس صالحی افزود: این ترکیب از اهالی فرهنگ، منظومهای متنوع و بیسابقه در هفتههای فرهنگی متعددی است که تاکنون در خارج از کشور برگزار شده است؛ علاوه بر این، نکته متمایز دیگر، شهرها و اماکن، محل برگزاری روزهای فرهنگی ایران در روسیه است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: هم تنوع اماکن میزبان آیین روزهای فرهنگی ایران که دارای جایگاه در روسیه و جهان هستند و هم برگزاری رویدادها در چهار شهر سنپترزبورگ، مسکو، کازان و آستراخان به اهمیت این رویدادها میافزاید.
پیش از این، هفته فرهنگی روسیه خرداد ۱۴۰۴ در شهرهای تهران و اصفهان برگزار شده بود.