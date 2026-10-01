وزیر میراث فرهنگی، بوشهر را دیار تاریخ، تمدن و مقاومت دانست وگفت:جشن هفته گردشگری در دیارمقاومت برگزار می‌شود.

جوان آنلاین: از بوشهر سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ظهر امروز در آغاز سفر ۲ روزه خود به استان بوشهر در گفت‌و‌گو با خبرنگاران با اشاره به جایگاه ممتاز این استان در تاریخ و تمدن ایران اسلامی اظهار کرد: هدف اصلی از این سفر، برگزاری جشن‌های هفته گردشگری در دیار مقاومت، بررسی میدانی ظرفیت‌ها و چالش‌های این حوزه و پیگیری مسائل استان برای انعکاس به هیئت دولت است.

وی با ابلاغ سلام رئیس‌جمهور به مردم خون‌گرم، بافضیلت و مهمان‌نواز استان بوشهر افزود: بوشهر دیار تاریخ و تمدن ایران زمین و مهد مقاومت در برابر استعمار است؛ مردم این دیار در رویداد‌های تاریخی مانند جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، شجاعت و پایبندی خود را به دفاع از وجب به وجب خاک این سرزمین به اثبات رساندند و ما امروز با حضور در این استان، به مقام شامخ شهدای گرانقدر آن ادای احترام می‌کنیم.

صالحی‌امیری با اشاره به انتخاب بوشهر برای میزبانی جشن‌های هفته گردشگری تصریح کرد: با توجه به اهمیت جایگاه این استان در نقشه گردشگری کشور، برنامه‌های ویژه‌ای برای این هفته در نظر گرفته شده است که شامل دیدار با فعالان این حوزه، برگزاری نشست‌های تخصصی با سرمایه‌گذاران و افتتاح چندین پروژه زیرساختی گردشگری در نقاط مختلف استان است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در پایان با تأکید بر توانمندی مدیریتی استان بیان کرد: استاندار سخت‌کوش و دلسوز بوشهر به همراه مدیران اجرایی، نیرو‌های نظامی و امنیتی و ظرفیت‌های عظیم مردمی که موتور محرکه توسعه ایران اسلامی هستند، نشان دادند که در برابر تهاجم و فشار‌های دشمنان از تاب‌آوری بالایی برخوردارند و بنده ضمن بررسی مسائل و مشکلات استان از نزدیک، این موارد را برای اتخاذ تصمیمات راهگشا به رئیس‌جمهور و دولت منعکس خواهم کرد.

به گزارش تسنیم، سید رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ظهر امروز با استقبال ارسلان زارع استاندار بوشهر، معاونین استاندار، فرماندار بوشهر و مدیران دستگاه‌های اجرایی برای سفر ۲ روزه وارد فرودگاه بوشهر شد.

در سفر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به استان بوشهر ضمن بازدید از ظرفیت‌های تاریخی، چندین طرح گردشگری و اقامتی با فعالان این حوزه دیدار می‌کند.

دکتر صالحی‌امیری در این سفر ۲ روزه، نشست با فعالان و سرمایه‌گذاران حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را در دستور کار خود دارد.

وی همچنین با حضور در سالن لیان بوشهر، در همایش ملی گردشگری شرکت خواهد کرد تا ظرفیت‌های گردشگری این استان را از نزدیک بررسی کند.

وزیر میراث فرهنگی در ادامه برنامه‌های خود، موزه شهید رئیسعلی دلواری در دلوار تنگستان را افتتاح می‌کند. همچنین بهره‌برداری از طرح‌های اقامتی، هتل و رفاهی در شهر بوشهر و مناطق جنوبی استان از دیگر برنامه‌های وزیر میراث فرهنگی در این سفر است.

بازدید از آثار تاریخی بردستان و بندر سیراف در جنوب استان بوشهر نیز به منظور بررسی وضعیت مرمت و حفظ این گنجینه‌های ارزشمند تاریخی از برنامه‌های سفر ۲ روزه وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.