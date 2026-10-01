کد خبر: 1382306
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تاریخ انتشار: ۰۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۲
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ورود ۲۱ بالگرد جدید به ناوگان هلال‌احمر از فروردین

6 رئیس جمعیت هلال‌احمر، با اشاره به برنامه این جمعیت برای تقویت ناوگان امدادی، گفت: ۲۱ فروند بالگرد با قیمت بسیار نازل با امکانات مدرن، قابلیت عملیات در شب و سیستم‌های جدید ناوبری خریداری شده که از فروردین وارد ناوگان هلال‌احمر می‌شوند.

جوان آنلاین: پیرحسین کولیوند، درباره جبران خسارت‌های واردشده به جمعیت هلال‌احمر اظهار کرد: در هر اتفاق و هر تهدیدی، طبیعتاً خسارت‌هایی به ما وارد می‌شود و ما تلاش می‌کنیم این خسارت‌ها را در سریع‌ترین زمان ممکن جبران کنیم.

وی افزود: بخشی از این خسارت‌ها با همت مردم و کمک دولت و مجلس جبران شده است و در این زمینه اقدامات لازم را انجام داده‌ایم.

رئیس جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: تنها چیزی که برای ما غیرقابل جبران بود، شهادت همکارانمان بود؛ کسانی که واقعاً نمی‌توانیم جای خالی‌شان را جبران کنیم و تنها می‌توانیم در کنار خانواده‌هایشان باشیم، با آنها ابراز همدردی کنیم و خودمان را در غم آنها شریک بدانیم.

وی با تأکید بر نقش نیرو‌های داوطلب و امدادگران در فعالیت‌های جمعیت هلال‌احمر گفت: نشاط و شور و انگیزه‌ای که میان داوطلبان و امدادگران ما وجود دارد، سرمایه اصلی جمعیت هلال‌احمر است و تلاش می‌کنیم این سرمایه روزبه‌روز تقویت شود.

رئیس جمعیت هلال احمر، در آیین الحاق خودرو‌های جدید عملیاتی همچنین گفت: هیچ‌گاه نشده است که با حمایت‌های دکتر قائم‌پناه، مواجه نشویم و این حمایت‌ها باعث پیشرفت ناوگان هلال احمر شده است و امروز افتخار می‌کنیم که جمعیت هلال احمر در میان یکی از برترین جمعیت‌های دنیا قرار دارد.

او افزود: استفاده از فناوری‌های جدید حق مردم است و همین موضوع باعث شد ۷۲۵۰ نفر را زنده از زیر آوار در جنگ تحمیلی اخیر بیرون بیاوریم. الحمدلله در شرایطی هستیم که اقتدار تمامی امدادگران ایرانی را به رخ جهانیان کشیده‌ایم و همگان شاهد فداکاری و ایثار این عزیزان بوده‌اند.

کولیوند گفت: تمامی دستگاه‌ها و به‌خصوص رئیس‌جمهور پشتیبان امدادگران هستند و امدادگران با افتخار و دست پر وارد میدان می‌شوند و این خود قوت قلبی است برای تداوم فعالیت‌های داوطلبانه که جای قدردانی و تشکر دارد.

او افزود: در مجموعه هلال احمر سعی کرده‌ایم بهترین‌ها فراهم شود و این حمایت‌ها مرهون حمایت رئیس‌جمهور محترم و مجموعه معاونت اجرایی بوده است. همچنین از مواضع خوب رئیس‌جمهور تشکر و قدردانی می‌کنیم که اقتدار و ایثار کشورمان را به رخ جهانیان کشاند.

برچسب ها: پیرحسین کولیوند ، بالگرد ، هلال احمر
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