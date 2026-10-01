عادی سازی مصرف سیگار و مواد مخدر در شبکه نمایش خانگی/برخی آثار نمایشی نیازمند ممیزی جدی

جوان آنلاین: بنابر اعلام روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر، زهرا عابدینی با اشاره به نقش رسانه در شکلدهی به هنجارها و ادراک عمومی اظهار کرد: اگر بپذیریم یکی از کارکردهای مهم رسانه، بهویژه فیلم، سریال و نمایش خانگی، شکلدهی به ادراک عمومی درباره پیامدهای منفی اعتیاد است، باید توجه داشته باشیم که این رسانهها در برابر آسیبهای اجتماعی مسئولیت دارند.
به گزارش ایسنا، وی افزود: متأسفانه هرچه نمایش خانگی به سمت تجاریسازی حرکت کرده و رویکرد تجاری در آن پررنگتر شده است، توجه به مسئولیت اجتماعی در قبال آسیبهای اجتماعی نیز در برخی آثار کمرنگتر شده است.
عادیسازی مصرف سیگار و مواد مخدر؛ خطری برای نوجوانان و جوانان
عابدینی با انتقاد از نمایش بدون قید و شرط برخی رفتارهای ناهنجار در آثار نمایش خانگی گفت: برای افزایش جذابیتهای بصری و جذب مخاطب، که بخش قابلتوجهی از آن را نسل جوان تشکیل میدهد، در برخی آثار از سناریوها و مؤلفههایی استفاده میشود که در آنها رفتارهای غیرهنجاری به شکل واضح و بدون قید و شرط به نمایش درمیآید.
سرپرست معاونت پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: یکی از نمونههای این مسئله، عادیسازی مصرف سیگار است؛ در حالی که سیگار میتواند یکی از مسیرهای ورود به مصرف مواد مخدر باشد.
وی ادامه داد: متأسفانه در برخی آثار نمایش خانگی، موضوع از نمایش مصرف سیگار فراتر رفته و مظاهر مصرف مواد مخدر نیز به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به تصویر کشیده میشود که این مسئله باید بهعنوان یک زنگ خطر جدی مورد توجه قرار گیرد.
برخی آثار نمایش خانگی نیازمند بازنگری و ممیزی جدی هستند
وی با تأکید بر ضرورت توجه خانوادهها به محتوای آثار نمایشی اظهار کرد: به نظر میرسد برخی از فیلمها و سریالهای نمایش خانگی باید با دقت بیشتری ممیزی شوند و خانوادهها نیز باید نسبت به محتوایی که فرزندانشان مشاهده میکنند حساس باشند.
عابدینی افزود: خانوادهها نباید اجازه دهند کودکان و نوجوانان در معرض آثاری قرار بگیرند که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم، مصرف سیگار و مواد مخدر را عادیسازی یا حتی به نوعی آموزش میدهند.
ضرورت ورود جدیتر ساترا به موضوع عادیسازی مصرف مواد
سرپرست معاونت پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر ضرورت تقویت نظام نظارت بر آثار نمایش خانگی گفت: انتظار میرود نظام ممیزی و نظارت بر این آثار، از جمله ساترا، توجه بیشتری به این موضوع داشته باشد و مسئله عادیسازی مصرف دخانیات و مواد مخدر را بهصورت جدی در دستور کار قرار دهد.
وی پیشنهاد کرد که دستگاههای تخصصی حوزه مبارزه با مواد مخدر نیز در فرآیند بررسی و ممیزی آثار مرتبط با این موضوع نقش داشته باشند تا مشخص شود محتوای فیلم، سناریو و فضای حاکم بر آن با سیاستهای ملی مبارزه با مواد مخدر همخوانی دارد یا خیر.
عابدینی تصریح کرد: حداقل میتوان از ظرفیت تخصصی ستاد مبارزه با مواد مخدر برای ارائه نظر کارشناسی درباره آثار و محتوایی که به موضوع مصرف مواد مخدر و اعتیاد میپردازند، استفاده کرد.
نمایش خانگی نباید به بستری برای آموزش رفتارهای پرخطر تبدیل شود
وی با اشاره به شرایط فرهنگی و رسانهای نسل جدید گفت: امروز با نسلی مواجه هستیم که به دلیل دسترسی گسترده به شبکههای اجتماعی و فضای مجازی، در معرض انواع آموزشها و محتوای ضدهنجاری قرار دارد؛ بنابراین رسانههای داخلی و بهویژه نمایش خانگی نباید خود به بستری برای تقویت یا آموزش رفتارهای پرخطر تبدیل شوند.
سرپرست معاونت پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان کرد: مبارزه با مواد مخدر صرفاً یک موضوع اجتماعی یا صرفاً یک موضوع حاکمیتی نیست؛ بلکه موضوعی حاکمیتی ـ اجتماعی است و در این حوزه هم حاکمیت و هم جامعه مسئولیت دارند.
وی ادامه داد: بخش حاکمیتی که مسئولیت نظارت بر آثار نمایش خانگی و حوزه فیلم و رسانه را بر عهده دارد، باید نظارت خود را به شکل جدی انجام دهد و در کنار آن، جامعه و خانوادهها نیز باید نسبت به محتوای نامناسب واکنش نشان دهند.
خانوادهها با محتوای آسیبزا همراهی نکنند
عابدینی با تأکید بر نقش خانوادهها در اصلاح فضای رسانهای گفت: پدران و مادران باید نسبت به فیلمها و سریالهایی که آثار تربیتی منفی برای فرزندانشان دارند، واکنش نشان دهند و از تماشای چنین آثاری، خریداری یا حمایت از آنها خودداری کنند.
وی افزود: اگر مخاطبان نسبت به محتوای آسیبزا واکنش نشان دهند، اصلاح میتواند از درون جامعه و از سمت مخاطب شکل بگیرد.
تأکید بر مسئولیت اجتماعی فیلمسازان در قبال اعتیاد
سرپرست معاونت پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر در پایان با تأکید بر مسئولیت اجتماعی تولیدکنندگان آثار نمایشی گفت: کارگردانان، تهیهکنندگان و فعالان حوزه تولید فیلم و سریال باید نسبت به مسئولیت اجتماعی و انسانی خود در قبال آسیبهای اجتماعی، بهویژه اعتیاد، توجه ویژه داشته باشند.
عابدینی خاطرنشان کرد: توجه جدی به مسئولیت اجتماعی در فرآیند تولید آثار نمایشی و پرهیز از عادیسازی رفتارهای پرخطر میتواند در اصلاح این روند و پیشگیری از تأثیرات منفی آن بر نسل جوان و خانوادهها مؤثر باشد.