کشف بیش از ۲۵۰ تن مواد مخدر در ۶ ماهه امسال/ شناسایی و انهدام بیش از ۷۸۰ باند مواد مخدر

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا از کشف و ضبط بیش از ۲۵۰ تن انواع مواد مخدر از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان شهریورماه خبر داد و گفت: میزان کشفیات مواد مخدر در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است.

جوان آنلاین: سردار ایرج کاکاوند در نشست خبری به مناسبت هفته پلیس، با ارائه گزارشی از عملکرد پلیس مبارزه با مواد مخدر در شش ماهه نخست سال جاری اظهار کرد: از ابتدای سال تا پایان شهریورماه، بیش از ۲۵۰ تن انواع مواد مخدر توسط همکاران ما در سراسر کشور کشف و ضبط شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۲۰ درصد افزایش داشته است.

به گزارش ایسنا، وی افزود: در این مدت ۵۶ نفر از عناصر اصلی قاچاق مواد مخدر دستگیر و شش نفر از عناصر اصلی مسلح نیز در درگیری با پلیس به هلاکت رسیدند.

کاکاوند ادامه داد: همچنین بیش از هفت هزار نفر از قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان عمده مواد مخدر در سراسر کشور شناسایی و دستگیر شدند و بیش از ۷۸۰ باند فعال در حوزه مواد مخدر نیز شناسایی و مورد ضربه قرار گرفتند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا با اشاره به توقیف خودرو‌های حامل مواد مخدر گفت: در این مدت قریب به هشت هزار دستگاه خودرو اعم از سبک و سنگین که حامل مواد مخدر بودند، توقیف شد و بیش از ۳۳۰ قبضه سلاح سبک و نیمه‌سنگین نیز از قاچاقچیان مسلح کشف و ضبط شد.

دستگیری ۱۹۶ نفر از فعالان قاچاق مواد مخدر در فضای مجازی

وی با اشاره به فعالیت پلیس مبارزه با مواد مخدر در فضای مجازی گفت: در کنار اقدامات انجام‌شده در حوزه سرزمینی، پلیس مبارزه با مواد مخدر در فضای مجازی نیز فعالیت‌های گسترده‌ای داشته است؛ به‌طوری که از ابتدای سال تا پایان شهریورماه، ۱۹۶ نفر از عناصر اصلی فعال در این عرصه شناسایی و دستگیر شدند.

کاکاوند افزود: این افراد در قالب ۱۴ باند فعال بودند که در جریان این عملیات‌ها بیش از ۴۶۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر و بیش از ۴۲۰ هزار قرص حاوی مواد مخدر از آنان کشف و ضبط شد.

ارزش اموال و وجوه مرتبط با قاچاقچیان بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ضربه زدن به بنیان‌های مالی قاچاقچیان گفت: بر اساس ارزش محموله‌های کشف‌شده، وجوه نقدی و خودرو‌های توقیف‌شده، ارزش اقدامات انجام‌شده در راستای ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان طی شش ماهه نخست امسال بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

اجرای مرحله سی‌ام طرح «آرامش در شهر»

وی همچنین درباره اجرای مرحله سی‌ام طرح «آرامش در شهر» اظهار کرد: این طرح با هدف جمع‌آوری معتادان متجاهر، دستگیری خرده‌فروشان مواد مخدر و پاکسازی اطراف محیط‌های آموزشی در مهرماه اجرا شد.

کاکاوند ادامه داد: در جریان اجرای این طرح، بالغ بر ۹ هزار معتاد متجاهر در سراسر کشور جمع‌آوری، بیش از ۵۲۰۰ نفر خرده‌فروش مواد مخدر شناسایی و دستگیر و ۵۰۹نفر قاچاقچی نیز شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: در حوزه محیط‌های آموزشی نیز قریب به سه هزار نفر از افراد مشکوک و همچنین عوامل مرتبط با مواد مخدر در حوالی محیط‌های آموزشی شناسایی و دستگیر شدند.

کشف ۱۹ تن مواد مخدر از ابتدای مهرماه

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا با اشاره به عملکرد پلیس از ابتدای مهرماه تاکنون گفت: از اول مهر تا امروز بالغ بر ۱۹ تن انواع مواد مخدر و روانگردان کشف و ضبط شده است.

انهدام باند قاچاق شیشه از شرق کشور به مرکز و غرب کشور

کاکاوند از شناسایی و انهدام یکی از باند‌های فعال قاچاق شیشه توسط مرکز عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر خبر داد و گفت: این باند در زمینه انتقال شیشه از استان‌های شرقی کشور به مرکز و غرب کشور و همچنین خروج آن از کشور فعالیت داشت.

وی افزود: سال گذشته در یکی از ایستگاه‌های ایست و بازرسی توسط پلیس استان فارس، یک تن شیشه از این باند کشف و ضبط شد و پس از آن، همکاران ما با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد شبانه‌روزی اعضای این باند، موفق به شناسایی و زمین‌گیر کردن آن شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا ادامه داد: در جریان این عملیات ۱۱ نفر از اعضای این باند شناسایی و دستگیر شدند و بیش از یک تن شیشه و قریب به ۸۰۰ کیلوگرم تریاک نیز از اعضای این باند کشف و ضبط شد.

کاکاوند درباره سرکرده این باند نیز گفت: سرکرده این باند فردی معروف به «حاج مرداد داد» و اهل و ساکن یکی از استان‌های شرقی کشور بود که به صورت فعال در امر انتقال و جابه‌جایی مواد مخدر فعالیت داشت. این فرد نیز شناسایی و دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

وی همچنین از شناسایی یک باند حرفه‌ای قاچاق مواد مخدر توسط مرکز عملیات ویژه پلیس خبر داد و گفت: این باند در اوزان کم، اما به صورت مستمر در حوزه بین‌المللی فعالیت داشت و با استفاده از پوشش محموله‌های تجاری، مواد مخدر را به صورت جاساز به خارج از کشور منتقل می‌کرد.

کاکاوند افزود: با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی پلیس، این باند شناسایی و مورد ضربه قرار گرفت و پنج نفر از اعضای اصلی آن دستگیر شدند.

وی ادامه داد: در زمان توقیف این باند و انجام عملیات کشف، بیش از ۵۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر که به صورت حرفه‌ای در محموله‌ها جاساز شده بود، کشف و ضبط شد.

شناسایی بیش از یک همت اموال قاچاقچیان

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای شناسایی و توقیف اموال این باند گفت: در پی رصد و پیگیری‌های انجام‌شده، بیش از یک همت اموال شامل خودرو‌های سبک و سنگین و املاک متعلق به اعضای این باند شناسایی و توقیف شد.

وی افزود: گردش مالی این باند طی دو سال گذشته بالغ بر دو هزار میلیارد تومان بوده است و پرونده اعضای این باند نیز برای رسیدگی به مراجع قضایی تحویل شده است.

کاکاوند در پایان با تأکید بر استمرار فعالیت‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت: پلیس مبارزه با مواد مخدر با اهتمام بیشتر و به صورت شبانه‌روزی، مبارزه با این پدیده و معضل را از مرز‌ها تا مرکز کشور دنبال می‌کند و در این مسیر از مردم نیز درخواست داریم گزارش‌های خود را در اختیار پلیس قرار دهند.