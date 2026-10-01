۱۱ میلیون سالمند در کشور؛ سرعت سالمندی ایران رو به افزایش است

جوان آنلاین: سید جواد حسینی در مراسم روز جهانی سالمند که با حضور علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور و سیدضیاء هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس‌جمهور در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد با اشاره به نامگذاری ۹ مهر به عنوان روز جهانی سالمند اظهار کرد: در حال حاضر ۱۳ درصد جمعیت کشور را افراد بالای ۶۰ سال تشکیل می‌دهند و ایران در حال ورود به مرحله سالمندی قرار دارد.

به گزارش تسنیم، وی افزود: اگر ۱۴ تا ۲۱ درصد جمعیت یک کشور بالای ۶۰ سال باشند آن کشور در مرحله سالمندی قرار دارد و ایران با سرعت زیادی به این مرحله نزدیک می‌شود.

رئیس دبیرخانه شورای سالمندان کشور با اشاره به روند شتابان سالمندی جمعیت در ایران گفت: ایران جزو پنج کشور نخست دنیاست که با سرعت زیادی به سمت سالمند شدن حرکت می‌کند. رشد جمعیت کشور ۱.۲۴ درصد و رشد جمعیت سالمندان ۴.۴۵ درصد است.

حسینی ادامه داد: در سال ۱۴۲۲ پنجره جمعیتی ایران بسته خواهد شد و تعداد سالمندان از جمعیت جوان پیشی می‌گیرد همچنین در سال ۱۴۳۰ حدود ۳۳ درصد جمعیت ایران بالای ۶۰ سال خواهند بود و کشور وارد مرحله سالمندی شدید خواهد شد.

۷۰ درصد سالمندان بالای ۷۰ سال با کاهش درآمد مواجه می‌شوند

وی با اشاره به ابعاد اقتصادی سالمندی در کشور اظهار کرد: سالمندی با فقر نیز مواجه است به‌طوری که از سن ۷۰ سالگی به بعد، ۷۰ درصد افراد با کاهش درآمد مواجه می‌شوند و میانگین دهک درآمدی این گروه ۱.۲۹ درصد پایین‌تر از میانگین دهک افراد زیر ۷۰ سال است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور اضافه کرد: ۴۵ درصد کاهش دارایی در افراد بالای ۷۰ سال مشاهده می‌شود همچنین ۵۰ درصد مستمری‌بگیران سازمان بهزیستی سالمندان هستند، ۲۲ درصد افراد دارای معلولیت کشور سالمندند و ۹ درصد بیماران خاص نیز در گروه سالمندان قرار دارند.

۷۷ هزار زن سرپرست خانوار سالمند تحت پوشش بهزیستی هستند

حسینی با اشاره به پدیده تنهایی سالمندان گفت: با پدیده تنهایی سالمندان نیز مواجه هستیم. در حال حاضر ۷۷ هزار زن سرپرست خانوار سالمند تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند که از این تعداد، ۵۱ هزار نفر تحت پوشش طرح توانمندسازی قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: به ازای هر ۱۰۰ سالمند، ۱۸۵ نفر درگیر نگهداری از آنها هستند و این مسئله نشان می‌دهد سالمندی تنها یک موضوع فردی نیست بلکه خانواده و جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کودکان کودکی نمی‌کنند

رئیس دبیرخانه شورای سالمندان کشور با بیان اینکه سالمندی را می‌توان از دو منظر فرصت‌آفرین یا تهدیدآمیز مورد توجه قرار داد، متذکر شد: ما در کشور با امواج جمعیتی با نگاه مثبت برخورد نکرده‌ایم. موج جمعیت کودکی را به نوعی محو کردیم به‌گونه‌ای که بسیاری از کودکان، کودکی نمی‌کنند و از دوره نوزادی به بزرگسالی پرتاب می‌شوند و نظام تعلیم و تربیت در این زمینه مقصر است.

حسینی افزود: نوجوانی نیز در کشور مورد توجه کافی قرار نگرفته است. دوره نوجوانی و جوانی در جامعه ایران استمرار قابل توجهی دارد در حالی که باید برای این دوره نیز برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشیم.

وی با اشاره به ضرورت توجه به دوره سالمندی بیان کرد: سالمندی دوره‌ای همراه با تعدد نقش‌ها و مسائل مختلف است، اما باید کاری کنیم این دوره که می‌تواند سرشار از فرصت باشد، مورد توجه قرار گیرد و از ظرفیت‌های آن استفاده شود.

چرخش بهزیستی از سالمندی مخاطره‌آمیز به سالمندی سالم

حسینی با اشاره به برنامه‌های تحولی سازمان بهزیستی گفت: در بهزیستی ۱۳ چرخش تحول‌آفرین را دنبال می‌کنیم که یکی از آنها حرکت از سالمندی مخاطره‌آمیز به سمت سالمندی سالم است. مبنای نظری این تغییر پارادایم آن است که سالمندی از یک امر فردی به موضوعی خانوادگی، اجتماعی و جامعه‌ای تبدیل شده است. در گذشته بیشتر به دنبال حل کمبود‌های سالمندان بودیم، اما به تدریج نقش خانواده و جامعه و ضرورت ایجاد چتر حمایتی برای سالمندان مورد توجه قرار گرفت.

وی تأکید کرد: امروز نگاه ما این است که نباید به افراد بگوییم به دلیل سالمندی یا معلولیت ناتوان هستند چرا که معلولیت و ناتوانی صرفاً ناشی از تفاوت‌های فردی نیست بلکه محیط نیز در ایجاد یا تشدید آن نقش دارد.

حسینی تصریح کرد: اگر محیط تفاوت‌های فردی افراد را نبیند، نابینایی یا ناتوانی جسمی می‌تواند به معلولیت تبدیل شود، اما اگر محیط برای همه افراد دسترس‌پذیر باشد، زمینه توانمندی برای همه اعضای جامعه فراهم خواهد شد.

وی در پایان بیان کرد: سال گذشته ۳۲۰۰ نفر از سالمندان به اشتغال خانگی نرم و پایدار هدایت شدند و می‌توان در حوزه مراقبت از سالمندان نیز برای جوانان اشتغال ایجاد کرد.