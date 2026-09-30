جوان آنلاین: در روز‌های اخیر و همزمان با آغاز سال تحصیلی، ویدئو‌هایی در شبکه‌های اجتماعی با محوریت استعفای معلمان منتشر و در برخی رسانه‌های خارج از ایران نیز بازنشر شده است.

به گزارش تسنیم، ویدئو‌هایی که در آنها افرادی از تصمیم خود برای ترک شغل معلمی سخن می‌گویند و در برخی موارد نیز از مشکلات معیشتی و شرایط کاری به عنوان دلیل این تصمیم یاد می‌شود.

در یکی از این ویدئو‌ها فردی که هویت و سمت او در همان ویدئو به‌طور مستقل قابل احراز نیست از استعفای خود از آموزش‌وپرورش خبر می‌دهد و می‌گوید: امیدوارم روزی شرایط به گونه‌ای باشد که فردی از شغل معلمی استعفا ندهد و به سراغ شغل دیگری نرود.

انتشار چنین ویدئو‌هایی البته به خودی خود نمی‌تواند اثبات‌کننده استعفای گسترده معلمان باشد و این موضوع نیازمند ارائه آمار رسمی است.

با این حال نحوه بازنشر و برجسته‌سازی این محتوا در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خارج از کشور قابل توجه است.

این موج در شرایطی شکل گرفته که پیش از آغاز سال تحصیلی نیز روایت‌هایی در فضای مجازی درباره حضوری نبودن مدارس و ادامه آموزش به شکل مجازی منتشر می‌شد و می‌خواست این تصور را ایجاد کند که خانواده‌ها مراقب فرستادن فرزندانشان به مدارس باشند.

این در حالی است که سیاست رسمی آموزش‌وپرورش بر استمرار فرایند آموزش به صوت حضوری است و وزیر آموزش‌وپرورش اعلام کرده بود که هیچ کلاس درسی نباید تعطیل شود و فقط در شرایط خاص، فرایند آموزش باید در بستر مجازی ادامه پیدا کند.

اکنون نیز با آغاز سال تحصیلی، روایت دیگری در فضای مجازی برجسته شده است و این بار تمرکز بر ادعای خروج معلمان از مدارس است.

وزیر آموزش‌وپرورش: شایعه استعفای گسترده معلمان با واقعیت همخوانی ندارد

علیرضا کاظمی وزیر آموزش‌وپرورش در واکنش به این موضوع، انتشار گسترده اخبار درباره استعفای معلمان را رد کرد و گفت: بیش از ۶۵۰ هزار کلاس درس کشور با حضور معلمان در حال فعالیت است.

وی با اشاره به جنگ شناختی، ادراکی و فرهنگی بیان کرد: در روز‌های اخیر تیم‌های رسانه‌ای در کشور‌های مختلف اقدام به پمپاژ اخبار و شایعات کرده‌اند و نمونه آن نیز انتشار خبر استعفای معلمان است.

کاظمی با اشاره به ویدئو‌های منتشرشده گفت: برخی افرادی که خود را معلم معرفی کرده‌اند، اساساً معلم نیستند و این موارد نباید به عنوان واقعیت جامعه فرهنگیان تلقی شود.

البته نمی‌توان وجود مطالبات و مشکلات صنفی و معیشتی معلمان را نادیده گرفت. وزیر آموزش‌وپرورش نیز پیش از این تأکید کرده بود که معیشت معلمان از مسائل مهم این وزارتخانه است و اقدامات و برنامه‌هایی برای بهبود وضعیت اقتصادی فرهنگیان در دست پیگیری قرار دارد؛ بنابراین میان مطالبه صنفی معلمان و روایت‌سازی درباره استعفای گسترده معلمان باید تفاوت قائل شد.

چرا انتشار اخبار تأییدنشده درباره مدارس حساس است؟

مدرسه فقط محل انتقال محتوای آموزشی نیست بلکه بخش مهمی از احساس امنیت و ثبات اجتماعی دانش‌آموزان و خانواده‌ها نیز در محیط مدرسه شکل می‌گیرد.

وقتی بدون ارائه آمار دقیق، این گزاره در فضای عمومی شکل بگیرد که معلمان در حال استعفا هستند، طبیعی است که بخشی از خانواده‌ها درباره آینده آموزش فرزندانشان دچار نگرانی شوند.

از سوی دیگر، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هرگونه ایجاد اضطراب و بی‌اعتمادی پیرامون مدرسه می‌تواند مستقیماً دانش‌آموزان را تحت تأثیر قرار دهد.

افکار عمومی جامعه یکبار دیگر نیز این فضاسازی رسانه‌ای دشمن را تجربه کرده است، در جریان ماجرای مسمومیت دانش‌آموزان در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ انتشار اخبار جعلی و گزارش‌های مختلف درباره وضعیت مدارس، نگرانی گسترده‌ای در میان دانش‌آموزان و خانواده‌ها ایجاد کرد و تلاش برای به تعطیلی کشاندن مدارس به یکی از محور‌های اصلی جریان رسانه‌ای دشمن تبدیل شد.

اکنون نیز در شرایطی که کشور با شرایط حساس مواجه است، فضای آموزش‌وپرورش می‌تواند یکی از حوزه‌های خاص برای شکل‌گیری شایعات و روایات جعلی باشد.

در نهایت، آنچه نباید قربانی جنگ روایت‌ها، اخبار تأییدنشده یا اختلافات صنفی شود، دانش‌آموزانی هستند که حق دارند بدون اضطراب و نگرانی، مسیر آموزش خود را دنبال کنند. حفظ آرامش مدرسه به معنای نادیده گرفتن مطالبات معلمان نیست بلکه به معنای آن است که مطالبات واقعی فرهنگیان از مسیر مستند و مسئولانه پیگیری شود و آینده تحصیلی دانش‌آموزان نیز از فضای شایعه و التهاب آسیب نبیند.