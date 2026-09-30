جوان آنلاین: به نقل از هلال‌احمر؛ پیرحسین کولیوند در دیدار با ماریسلا سیلوا چائو، رئیس جدید دفتر نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در ایران، ضمن تبریک آغاز مأموریت وی و ابراز امیدواری نسبت به موفقیت او، بر استحکام روابط و توسعه همکاری‌های میان جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تأکید کرد.

به گزارش مهر، وی گفت: ارتباط و همکاری ما با کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، مستحکم و دیرینه است و انتظار داریم در دوره جدید نیز با شفافیت، تعامل سازنده و رویکردی تسهیل‌گرانه، زمینه توسعه و تقویت همکاری‌های مشترک بیش از پیش فراهم شود.» رئیس جمعیت هلال‌احمر، تداوم همکاری در حوزه‌های مورد توافق و پروژه‌های پیشین را از دیگر محور‌های مهم روابط دو مجموعه برشمرد و افزود: «توانبخشی، موضوعات مرتبط با CBRN و همچنین آگاهی‌بخشی درباره خطرات مین و مواد منفجره، از جمله حوزه‌هایی است که ظرفیت مناسبی برای ادامه و توسعه همکاری‌های مشترک در آنها وجود دارد.

ضرورت پیگیری جدی موارد نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه

کولیوند در بخش دیگری از سخنان خود، پیگیری موارد گزارش‌شده نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه را یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد انتظار از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ دانست و گفت: در این زمینه مستندات کافی در اختیار کمیته بین‌المللی صلیب سرخ قرار داده‌ایم و انتظار داریم این موارد با جدیت پیگیری شود. در عین احترام کامل به اصول، ضوابط و مقررات کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، برای ما بیان شفاف، دقیق و مسئولانه مواضع اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت حمایت از امدادگران، داوطلبان و کارکنان جمعیت هلال‌احمر افزود: «برای ما بسیار مهم است که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در چارچوب مأموریت خود، به‌صورت قاطع و شفاف از امدادگران، داوطلبان و کارکنان بشردوستانه و ضرورت احترام و حمایت از آنان دفاع کند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر در ادامه، موضوع سه خلبان ایرانی را مطرح کرد و اظهار داشت: بر اساس مستنداتی که در اختیار داریم، انتظار داریم کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با استفاده از ظرفیت‌ها و مأموریت بشردوستانه خود، وضعیت این افراد را با جدیت پیگیری کند، برای روشن شدن محل نگهداری آنان اقدام کرده و زمینه برقراری ارتباط میان آنان و خانواده‌هایشان را فراهم سازد.

کولیوند همچنین با اشاره به وضعیت ملوانان کشتی «شاهین ۲» افزود: در مورد ملوانان این کشتی نیز اطلاعات روشنی از وضعیت و محل نگهداری آنان در اختیار نداریم و انتظار می‌رود کمیته بین‌المللی صلیب سرخ این موضوع را با جدیت دنبال کند تا وضعیت، سرنوشت و محل نگهداری آنان مشخص شود.

وی تأکید کرد: نمی‌توانیم نسبت به بی‌پاسخ ماندن چنین مواردی بی‌تفاوت باشیم. ضروری است با اتکا به مستندات موجود و از مسیر‌های قانونی و بشردوستانه، موضوع از مراجع و طرف‌های ذی‌ربط پیگیری شود تا وضعیت این افراد هرچه سریع‌تر روشن شود.

کولیوند: سکوت در برابر این حوادث، زمینه تکرار فجایع را فراهم می‌کند

در ادامه این دیدار، رئیس جمعیت هلال‌احمر تصاویری از امدادگران و غیرنظامیان آسیب‌دیده و همچنین خسارات واردشده به بیمارستان و ساختمان هلال‌احمر در جریان جنگ اخیر را به رئیس جدید دفتر نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در ایران نشان داد و بر ضرورت بررسی و پیگیری این موارد از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه تأکید کرد.

کولیوند گفت: این تصاویر باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد. از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ انتظار داریم در چارچوب مأموریت خود، از حقوق و حمایت‌های مقرر برای امدادگران و غیرنظامیان، از جمله زنان و کودکان، دفاع کرده و موارد گزارش‌شده را به‌طور جدی و شفاف پیگیری کند.

وی افزود: منظور ما از بیان شفاف مواضع، جانبداری نیست؛ بلکه معتقدیم هر نهاد باید مسئولیت و مأموریت خود را به‌درستی انجام دهد. امیدوارم با همکاری و هم‌افزایی بتوانیم اقدامات مؤثری انجام دهیم تا شاهد تکرار چنین فجایعی نباشیم.

رئیس جمعیت هلال‌احمر تأکید کرد: اگر در برابر این حوادث سکوت شود، مواضع لازم بیان نشود و پیگیری مؤثر صورت نگیرد، خطر تکرار و گسترش چنین فجایعی افزایش خواهد یافت.

تأکید رئیس جدید دفتر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بر تداوم همکاری با هلال‌احمر ایران

ماریسلا سیلوا چائو، رئیس جدید دفتر نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در ایران نیز در این دیدار، با قدردانی از توجه و پیگیری‌های رئیس جمعیت هلال‌احمر نسبت به فعالیت‌های نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال‌احمر، بر تعهد کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به تداوم همکاری با جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

راضیه عالیشوندی، معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، ضمن خیرمقدم به ماریسلا سیلوا چائو به مناسبت آغاز مأموریتش در ایران، از تلاش‌ها و همکاری‌های ونسان کاسارد، رئیس پیشین دفتر نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در ایران، قدردانی کرد.

وی با اشاره به سابقه همکاری‌های سازنده میان جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ گفت: در سال‌های گذشته، همکاری‌های ارزشمندی در حوزه‌های مختلف میان دو مجموعه شکل گرفته است. توانبخشی، جست‌و‌جو و بازپیوند خانواده‌ها و همچنین حمایت‌ها و همکاری‌های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با جمعیت هلال‌احمر در جریان جنگ، از جمله محور‌های مهم این تعاملات بوده است.

معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر، آگاهی‌رسانی درباره خطرات مین و مواد منفجره را از دیگر زمینه‌های همکاری مشترک برشمرد و افزود: در این حوزه نیز برنامه‌های متعددی با همکاری کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اجرا شده و دوره‌های آموزشی و کاربردی مختلفی برگزار کرده‌ایم. موضوع مدیریت محترمانه و حفظ کرامت اجساد و همچنین آموزش‌ها و برنامه‌های مرتبط با CBRNE نیز از دیگر زمینه‌های همکاری دو مجموعه بوده است.

عالیشوندی با تأکید بر ضرورت حفظ دستاورد‌های همکاری‌های گذشته و گسترش آنها در دوره جدید افزود: «انتظار داریم با آغاز مأموریت رئیس جدید دفتر نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در ایران، ضمن استمرار برنامه‌های موفق گذشته، زمینه تعریف و اجرای همکاری‌های جدید نیز متناسب با نیاز‌ها و اولویت‌های موجود فراهم شود.»