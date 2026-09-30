کد خبر: 1382256
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۳
فرهنگ‌و‌هنر » اخبار كلی

«شب اپرای آذربایجان» این‌بار در برج میلاد

6 کنسرت «شب اپرای آذربایجان» با اجرای ارکستر آلنام به رهبری وحید علی‌پور، پس از شش نوبت اجرا و تمدید در تالار وحدت، این‌بار در برج میلاد تهران روی صحنه می‌رود.

جوان آنلاین: پروژه موسیقایی «شب اپرای آذربایجان» نخستین اجرای این دوره خود را ۹ آبان ۱۴۰۴ در تالار وحدت برگزار کرد و در ادامه، در ۹ آذر، ۵ و ۷ دی (تبریز) ۱۴۰۴ و پس از آن در ۲۸ مرداد و ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ بار دیگر پیش روی مخاطبان قرار گرفت؛ روندی که این پروژه را به یکی از پروژه‌های تکرارشونده ارکستر آلنام طی ماه‌های اخیر تبدیل کرده است.

اکنون پس از این شش نوبت اجرا، اجرای تازه «شب اپرای آذربایجان» با تغییر محل برگزاری از تالار وحدت به برج میلاد برنامه‌ریزی شده و قرار است شنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۹ برگزار شود.

در این اجرا، وحید علی‌پور رهبری ارکستر آلنام را برعهده دارد و یاشار احمدی به‌عنوان خواننده روی صحنه خواهد رفت. گروه آوازی «هم‌سرا» نیز به رهبری کیانا خواجه ارکستر را همراهی می‌کند.

بهراد سوخکیان کنسرت‌مایستر، محمد مطلق سولیست کلارینت، محمدرضا عرفانی سولیست کمانچه، علی سیدزاده سولیست تار و جواد آبراهان تنظیم‌کننده این پروژه هستند.

«شب اپرای آذربایجان» در اجرا‌های پیشین خود مجموعه‌ای از موسیقی آذربایجان، قطعات فولکلور و بخش‌هایی از آثاری، چون «کوراوغلو»، «آرشین مال آلان» و «او اولماسین بو اولسون» و لیلی و مجنون را در قالب ارکسترال به مخاطبان ارائه کرده است.

بلیت اجرای تازه «شب اپرای آذربایجان» از طریق سایت تیوال عرضه می‌شود.

برچسب ها: پروژه موسیقایی ، تالار وحدت ، برج میلاد
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

۱۰ دروغ ترامپ در سخنرانی سازمان ملل

سوءاستفاده ترامپ از سازمان ملل و بدعتی که هیچکس جلوی آن را نگرفت

جدول مدالی روز نهم بازی‌های آسیایی/ ایران هشتم ماند

آقای ربیعی! از کدام مردم می‌گویی؟!

جنگ بعدي از امروز آغاز مي‌شود

بدون شرح

قالیباف با خانواده شهید لاریجانی دیدار کرد

پاکسازی ۱۰۰ غار کشور

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان اعلام شد

صعود ایران به رتبه ششم جدول مدالی بازی‌های آسیایی در پایان روز پنجم

«از جنگ نمی‌ترسیم»؛ ندای استوار ملت ایران است

تظاهرات یهودیان در نیویورک پیش از سخنرانی نتانیاهو

سربازی احساس تعلق همه اقشار به یک جامعه مشترک را تقویت می‌کند

حضور سه داور ایرانی در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ قطعی شد

پول حقیقی به بورس برگشت

تنگه هرمز تا تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

کمیسیون اروپا درباره محدودیت صادرات گازوئیل آمریکا هشدار داد

قتل شوهر با سیانور

واکنش قاطع ایران به ادبیات نامناسب نماینده استرالیا در شورای حقوق بشر

صدور هشدار زردرنگ هواشناسی؛ افزایش وزش باد و بارش باران در چند استان

شهید پاکپور در طول خدمت ۲۸۰ بیمارستان سیار راه اندازی کرد

رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم

هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم

تسلیم‌بشو نیستیم

جاعلان مشغول کارند

تداوم تبعات جنگ افروزی علیه ایران؛ قیمت گازوئیل در اروپا رکورد زد

قهرمانی که شکست‌ناپذیر است 

نیروگاه‌ها با آمادگی مناسبی وارد فصل سرد می‌شوند

کیفیت خودرو‌های داخلی صدای وزیر صمت را هم درآورد

قیمت واکسن آنفلوانزا اعلام شد

حزب‌الله لبنان: از رهبران مقاومت قاطعانه حمایت می‌کنیم

«ناگویا» میدان قدرت‌نمایی بانوان ایران

جان‌فدایان اقتدار و انسجام ملی را به رخ دشمن کشیدند

آمریکا مسبب این وضعیت است؛ پیش از حمله، تنگه هرمز باز بود

از «زابل» تا «Z» سربازی هنوز تمام نشده است!

قتل همسر پس از برنده شدن در لاتاری

تقدیر سازمان بسیج مستضعفین از مواضع عزتمندانه رئیس‌جمهور در سازمان ملل

پرتغال به صدرنشینی زودهنگام می‌اندیشد 

آمریکا میان پذیرش شکست و بحران اقتصادی

هوشواره به‌جای هوش‌مصنوعی

وزیر خارجه مصر: کوچ اجباری فلسطینیان خط قرمز ماست

پیامد‌های داخلی و خارجی سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل

می‌گفت دوست ندارم در بستر بمیرم

پسرمان سرباز شده ما هم باید یک چیز‌هایی یاد بگیریم

دومین «خروج تاریخی» سازمان ملل علیه اسرائیل

بازداشت بازیگران امریکایی در تظاهرات ضد نتانیاهو در نیویورک 

عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!

سربازی را با مهارت‌آموزی پیوند بزنیم

«ائتلاف انتخاباتی ۵» علیه نتانیاهو  کلید خورد

همزیستی دانش، هنر و ورزش در یک زنگ مهرمتفاوت

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر
«انسان‌رسانه» آزاده باید روایت جنگ را در دست بگیرد
گفت‌و‌گو با یکی از فرماندهان حشد الشعبی/ حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت
یاد‌ها و یادمان‌هایی از سیره زنده‌یادآیت‌الله شبیری/ او مظهر اتحاد شیعه بود
سوگلی‌های فدراسیون!
وقتی هیچکاک، کاپرا و چاپلین اصالت سرمایه را تحقیر کردند
اکران خصوصی «جانشین»
پدر، عشق، پسر
مهد کودک ملل‌متحد!
گفت‌و‌گو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ برای عاقبت‌بخیری‌اش دعا کردم
عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!
رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم
هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم
جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار