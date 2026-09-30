«بحران خاموش» را در «یک روز با مستند» ببینید

جوان آنلاین: «بحران خاموش» ساخته محمدحسین حقیقی درباره مسئله جمعیت و سالخوردی در ایران و پیامد‌های آن است. مجید دوخته چی زاده تهیه کننده «بحران خاموش» است.

رامتین شهبازی کارشناس و مجری این برنامه هفتگی است، علاقه‌مندان می‌توانند این مستند را ساعت ۱۸ یکشنبه ۱۲ مهرماه در سالن شماره ۲ پردیس چارسو تماشا کنند.

«بحران خاموش» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی در هجدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» روی پرده رفت و جایزه ویژه مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری را دریافت کرد.