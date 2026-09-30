رؤیای همسر شهید لاریجانی از ۲ گلدان شهید مطهری

جوان آنلاین: شهید دکتر علی لاریجانی در کتاب خاطرات خود، مربوط به دوره ریاست سازمان صداوسیما، به رؤیای صادقه همسر مکرمهشان، که دختر استاد شهید مرتضی مطهری (ره) هم هستند، اشاره میکند که خواندنی و قابلتأمل است:
شنبه ۲۳ بهمنماه ۱۳۷۲ / اول ماه مبارک رمضان، شب به منزل آمدم. همسر و فرزندانم نیز این خبر را شنیده بودند. همسرم [بابت نگرانی از دردسرهای مسئولیت ریاست صداوسیما]فوقالعاده افسرده و ناراحت بود. شام مختصری خوردیم و همسرم با ناراحتی شدید خوابید. من قدری در اتاق خود قدم زدم و فکر میکردم؛ اما برای این تضاد (کار شدید و مشکل داخلی منزل)، راهحلی نمییافتم. با یکی از بزرگان اهل معنا که دوستی طولانی دارم و خدمتشان ارادتمندم و میدانم مایل نیست نام او را ذکر کنم، تماس تلفنی برقرار کردم و مشکل را به او گفتم و از او کمک خواستم. او ابتهاج خاطر داشت و میگفت این مسئله حل میشود. صبح برای نماز بیدار شدم. وضع روحی همسرم دگرگون شده بود. با شرایط کاملاً عجیب، خوابی را که دیده بود، نقل کرد. در هنگام نقل خواب، چندین بار به گریه افتاد.
گفت: «دیشب با ناراحتی زیاد به خواب رفتم. در عالم رؤیا دیدم من و شما و فرزندان در بیابانی هستیم که هیچ آب و علفی ندارد. احساس میکنم این بیابان را به شما سپردهاند تا آن را آباد کنید. شما میگویید من باید بروم برای آبادی این صحرا و من اصرار میکنم چگونه ما را تنها میگذاری و میروی؛ من با بچهها در این بیابان چه کنم؟ در همین حال احساس میکنم شما از ما دور میشوید و میروید و من مضطربتر میشوم. ناگاه از پشت سر احساس میکنم صدای پدرم شهید آیتالله مطهری را میشنوم که مرا به نام میخواند. بازمیگردم و میبینم پدرم درحالیکه لباس منزل پوشیده، دو گلدان پر از گل* در دست دارد و به سمت من میآید. خود را به آغوش پدر میرسانم و شکایت شرایط خویش را به او میگویم، او مرا نوازش میکند و میگوید: ناراحت نباش، من این گلدانهای گل را برای کمک به همسرت و آبادی این بیابان آوردهام. فقط من هم نیستم؛ آن دورها را ببین؛ نگاه کن علامه طباطبایی مشغول گلکاری است!»
بیان او که در حالتی گریان نقل معنا میکرد، مرا کاملاً متأثر کرد. سپس گفت: به نظرم عنایتی است که شما به صداوسیما بروید و من احساس میکنم مأموریتی دارید که باید انجام دهید و نهتنها از این کار خوشحالم، بلکه با همه مشکلات آن همراه تو خواهم بود! این حادثه برای من فوقالعاده مهم بود و واقعاً دغدغه ذهنی مرا برطرف کرد. هرچند عالم خواب برای انسان حجت عقلی و شرعی ندارد؛ اما عالم رؤیا، عالم عجیبی است (هوای تازه، خاطرات دکتر علی لاریجانی، جلد ۱، ص ۴۹ و ۵۰).
*پینوشت: این خاطره در سال ۱۳۸۴ به چاپ رسیده است، اما چهبسا این دو گلدان اشاره به شهادت دو شهید گلگونکفن این خانواده (علی و مرتضی لاریجانی) در آینده باشد.