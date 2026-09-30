فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ با اشاره به شهادت شماری از نیرو‌های بسیجی و رزمندگان در جریان جنگ اخیر گفت: آن روز‌ها در عین سختی، افتخارآفرین و غرورآفرین بود و صحنه‌هایی که از حضور مردم و بسیجیان در کنار یکدیگر دیده شد، نشان داد ملت ایران و بسیجیان با آمادگی کامل در میدان ایستاده‌اند.

جوان آنلاین: سردار حسن‌زاده فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ ظهر چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ در آیین «گرامیداشت شهدا و جانبازان جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و کودتای دیماه ۱۴۰۴» که در حسینیه فاطمه‌الزهرا (س) تهران برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و قدردانی از خانواده شهدا گفت: در سال ۱۴۰۲، همزمان با برگزاری کنگره ملی ۲۴ هزار شهید پایتخت، مأموریت داشتیم به خانواده‌های شهدای تهران سر بزنیم و با این خانواده‌های عزیز دیدار کنیم؛ در همان ایام، یک روز یکشنبه توفیق حضور در محضر مقام معظم رهبری را پیدا کردیم. در آن دیدار، شهید بزرگوار، شهید سلامی، برای حضور در بیت مقام معظم رهبری تماس گرفتند و ما در نماز ظهر به امامت امام شهیدمان شرکت کردیم.

وی افزود: پس از نماز، طبق روال معمول، فرماندهان در محضر رهبر معظم انقلاب حضور پیدا می‌کردند و ایشان هنگام عزیمت به اتاق خود، با تک‌تک فرماندهان گفت‌و‌گو می‌کردند و تفقد می‌فرمودند. در آن دیدار، شهید سلامی بنده را به عنوان فرمانده سپاه تهران معرفی کردند. من نیز چند جمله‌ای درباره تهران، اهمیت پایتخت و اقدامات انجام‌شده در جریان کنگره ملی ۲۴ هزار شهید پایتخت عرض کردم و گفتم که تلاش داریم با همه خانواده‌های معظم شهدا دیدار کنیم. تا آن زمان توفیق دیدار با حدود ۱۷ هزار خانواده شهید را پیدا کرده بودیم.

فرمانده سپاه تهران بزرگ عنوان کرد: در هر خانواده‌ای که حضور پیدا می‌کردیم، پدر یا مادر، همسر، برادر یا خواهر و فرزندان شهید چند درخواست را مطرح می‌کردند؛ نخست اینکه اصرار داشتند سلام‌شان را به رهبر معظم انقلاب برسانیم و دوم اینکه درخواست زیارت و دیدار با ایشان را داشتند. ما توضیح می‌دادیم که امکان دیدار همه خانواده‌ها با رهبر معظم انقلاب وجود ندارد، اما از ایشان درخواست می‌کردیم پیام یا جمله‌ای خطاب به خانواده‌های شهدا بفرمایند تا هرجا توفیق حضور در جمع این خانواده‌ها را پیدا می‌کنیم، پیام ایشان را از زبان خودشان به خانواده‌های شهدا منتقل کنیم.

سردار حسن‌زاده گفت: در آن دیدار، رهبر معظم انقلاب مکث کوتاهی کردند و فرمودند که «اولاً سلام و ارادت من را به همه خانواده‌های شهدا برسانید.»؛ بنابراین امروز سلام و ارادت رهبر معظم انقلاب، امام شهیدمان، را به خانواده‌های محترم و معظم شهدا می‌رسانم. رهبر معظم انقلاب در ادامه فرمودند که «همه ما زیر بار منت خانواده‌های شهدا هستیم.» به نظرم تکرار واژه «همه ما» از سوی ایشان، تأکید بر این نکته بود که خود ایشان نیز این «همه» را شامل می‌شوند.

وی با اشاره به شهادت فرماندهان و شهدای جنگ‌های اخیر اظهار کرد: من این سخن را بار‌ها از رهبر معظم انقلاب شنیده‌ام و امروز، پس از شهادت امام شهیدمان، خطاب به ایشان عرض می‌کنم که آقاجان! امروز دیگر شما زیر بار منت هیچ‌کس نیستید؛ چراکه خودتان به شهادت رسیدید و خود را فدای ملت کردید. شما شهدا خود را فدای میهن کردید و خانواده‌های عزیز شهدا نیز در این مسیر، بزرگ‌ترین افتخار را برای ملت ایران رقم زدند.

فرمانده سپاه تهران بزرگ با اشاره به محاسبات دشمن در آغاز جنگ عنوان کرد: دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی تصور می‌کردند با یک حمله برق‌آسا، ترکیبی، جامع و گسترده می‌توانند ظرف سه یا چهار روز کشورمان ایران را از پای درآورند. آنها تصور کرده بودند که با نخستین اقدامات خود، در تهران به عنوان مرکزیت نظام مقدس جمهوری اسلامی بی‌ثباتی ایجاد می‌کنند و پس از آن این بی‌ثباتی به دیگر نقاط کشور گسترش خواهد یافت، اما ایستادگی بسیجیان، پاسداران، سربازان، نیرو‌های انتظامی و امنیتی و مجموعه‌های مسئول، از همان دقایق نخست، امنیتی پایدار و عمیق را در تهران برقرار کرد.

سردار حسن‌زاده با اشاره به حملات دشمن به مراکز نظامی و امنیتی تهران گفت: وقتی دشمن دید نمی‌تواند از این مسیر اقدامی انجام دهد، نواحی مقاومت بسیج، ستاد سپاه تهران، لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله (ص)، تیپ‌ها، یگان‌های امنیتی، حوزه‌های مقاومت و برخی گردان‌های ما را مورد اصابت موشکی قرار داد، اما آنچه اتفاق افتاد، بار دیگر برخلاف محاسبات غلط دستگاه‌های امنیتی آمریکا بود؛ نه‌تنها امنیت در تهران دچار خلل نشد، بلکه حضور بسیجیان افزایش پیدا کرد، مراجعه مردم برای بازرسی‌ها بیشتر شد و تعداد ایست‌های بازرسی، گشت‌ها و گشت‌های اطلاعاتی در گلوگاه‌ها افزایش یافت. تمام تجهیزات و امکانات خود را به کار گرفتیم و در ارتفاعات شمال تهران، تیم‌های پدافندی و سایر ظرفیت‌های مورد نیاز را توسعه دادیم. دشمن از اینکه در تهران به نتیجه نرسیده بود، متعجب شد.

وی همچنین با اشاره به مرحله بعدی اقدامات دشمن اظهار کرد: دشمن تصور کرده بود شب چهارشنبه آخر سال می‌تواند به شب آخر موجودیت نظام مقدس جمهوری اسلامی تبدیل شود. آنها تلاش کردند از مرز‌ها وارد شوند، بی‌ثباتی و اغتشاش ایجاد کنند و آشوب مسلحانه به راه بیندازند. تنها مانع آنها، حضور عزیزان فداکار بسیجی، انتظامی و امنیتی بود که امنیت تهران را به طور کامل حفظ کرده بودند. به همین دلیل دشمن ایستگاه‌های بازرسی ما را مورد اصابت قرار داد. تنها در روز سه‌شنبه، ۹ ایست بازرسی ما مورد اصابت قرار گرفت، اما این حملات نه‌تنها خللی در امنیت تهران ایجاد نکرد، بلکه امنیت پایتخت مستحکم‌تر از گذشته شد.

فرمانده سپاه تهران بزرگ عنوان کرد: دشمن تصور می‌کرد اگر محل‌های مأموریت بسیجیان مورد اصابت قرار گیرد و تعدادی از بسیجیان و پاسداران در ایست‌های بازرسی به شهادت برسند، دیگر امکان برقراری امنیت وجود نخواهد داشت، اما دنیا شاهد بود که این محاسبه نیز اشتباه بود.

سردار حسن‌زاده با اشاره به آموزه‌های مکتب سیدالشهدا (ع) گفت: این یک اصل در مکتب سیدالشهدا (ع) و آموزه‌های اسلامی و شیعی است که امام ما آن را به ما آموخت؛ هرچه دشمن تلاش بیشتری برای ضربه زدن به ملت ایران داشته باشد، مقاومت، پایداری، ایستادگی، یکپارچگی، انسجام ملی و اصرار بر مقاومت تا شکست دشمن، در جبهه انقلاب و مقاومت بیشتر خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به خاطرات خود از حوادث سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ از من پرسیدند بدترین وضعیت و حالت چه زمانی بود. گفتم شبی که بچه‌ها در خیابان‌ها درگیر بودند و من به بیمارستان بقیه‌الله، بیمارستان بعثت و دیگر بیمارستان‌ها رفتم و دیدم نیرو‌هایی که به آنها گفته بودیم از سلاح استفاده نکنند و آنها نیز به این دستور توجه کرده بودند، بر اثر حمله با قمه، چاقو، میلگرد و دیگر اشیای خطرناک، غرق در خون در بیمارستان‌ها بستری شده بودند، اما در جنگ رمضان، از یک طرف افتخار می‌کردیم که هرجا می‌رفتیم، بسیجیان جان‌برکف با وجود همه تهدید‌های دشمن حضور داشتند و از سوی دیگر، در خیابان‌ها خبر شهادت جمعی از رزمندگان و بسیجیان را دریافت می‌کردیم.

فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) با اشاره به شهادت نیرو‌های بسیجی در یکی از حوزه‌های مقاومت گفت: روز دوم جنگ، هنگامی که در خیابان‌ها اوضاع را دنبال می‌کردیم، خبر رسید حوزه ۱۰۴ مورد اصابت قرار گرفته است. تصور نمی‌کردیم دشمن آنجا را هدف قرار دهد. خواهرانی که برای تهیه افطاری رزمندگان آمده بودند تا آن را در زمان توزیع میان رزمندگان قرار دهند، در همان محل به شهادت رسیدند. اینها داستان‌های عجیبی دارد و اگر فرصت بود، جزئیات بیشتری از آنها را بیان می‌کردم. در زمان سرکشی با خودرو در خیابان‌ها، در یکی از ایست‌های بازرسی خبر شهادت جمعی از همرزمان و سنگربانان خود را دریافت می‌کردیم.

سردار حسن‌زاده گفت: این روز‌ها را در عین سختی، افتخارآفرین و غرورآفرین بودند؛ در برخی از ایست‌های بازرسی شاهد بودیم که یک پدر و فرزند پسرش یا یک مادر و دخترش در کنار یکدیگر به شهادت رسیده‌اند. این صحنه‌ها در عین تلخی، موجب غرور بود؛ چراکه نشان می‌داد ملت ایران، مردم و بسیجیان با آمادگی کامل در میدان ایستاده‌اند.