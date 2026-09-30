کد خبر: 1382200
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تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۲
سیاست » اخبار کلی
حاجی‌صادقی:

پیام‌های رهبر انقلاب خشم و انفعال دشمنان را رقم می‌زند

3 نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: جنگ شناختی شکست استکبار را پنهان نمی‌کند.

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام عبدالله حاجی‌صادقی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، عصر امروز در آیین بزرگداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و فتنه که در حسینیه فاطمه‌الزهرا (س) تهران برگزار شد، گفت: راه رسیدن انسان از این بُعد خاکی به مقصد روح‌اللهی، مسیری است که خداوند برای انسان قرار داده و او را در این مسیر راهنمایی و رهبری می‌کند.

به گزارش تسنیم، وی خاطرنشان کرد: خداوند وسایلی در اختیار انسان قرار داده تا این مسیر را طی کند. عبادت، نماز، روزه، احکام الهی و جهاد، هرکدام وسیله‌ای برای رسیدن به مقصد هستند؛ مقصد، خودِ عبادت نیست، بلکه رسیدن به خداوند است.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران با اشاره به اینکه شهید به مقصد خود رسیده است، تاکید کرد: شهید به جایی رسیده که باید می‌رسید؛ به تعبیر قرآن، «عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ» است. خانواده شهدا باید با افتخار سر خود را بلند کنند؛ چراکه شهیدشان به جایگاهی رسیده که با هیچ عبادت دیگری نمی‌توان به آن دست یافت.

حاجی‌صادقی در ادامه سخنان خود گفت: به تعبیر پیامبر اکرم (ص)، بالاتر از هر نیکی و رستگاری، شهادت در راه خداست و بالاتر از آن مقامی وجود ندارد. شهید فقط کسی نیست که مرگ را کنار زده باشد؛ شهید برای خود و جامعه خویش حیات می‌آفریند. شهید، زنده‌کننده است، زیرا به مقام حیات الهی رسیده است.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران با اشاره به تحولات سال‌های اخیر گفت: در سال ۱۴۰۴، تمام دنیای استکبار، جریان‌های نفاق و وابستگان آنها دست به دست هم دادند و به این نتیجه رسیده بودند که اگر انقلاب اسلامی باقی بماند، منافع آنان به خطر خواهد افتاد؛ بنابراین تلاش کردند این نظام را از درون و بیرون با فتنه و جنگ بشکنند.

حاجی‌صادقی تاکید کرد: شهدای شما با خون خود در برابر فتنه‌ای بزرگ ایستادند؛ شهدایی که به دست استکبار و رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند و در جنگی حضور داشتند که دشمن با هدف جمع کردن بساط اسلام و انقلاب وارد آن شده بود.

وی با طرح این پرسش که «آیا دشمن توانست اراده امت ما را بشکند؟ آیا توانست بساط انقلاب را جمع کند؟» بیان داشت: دشمن آمده بود ظرف دو سه روز کار را تمام کند، اما امروز خود را در باتلاقی می‌بیند که راه خلاصی از آن ندارد و به لطف الهی در همین باتلاق گرفتار خواهد شد. همه شهدا نزد خداوند جایگاه و کارکرد بزرگی دارند، اما شهدای سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، به دلیل ایستادگی در برابر جبهه استکبار و وارد کردن ضربه به اراده دشمن، جایگاه و اثرگذاری ویژه‌ای دارند.

حاجی‌صادقی با اشاره به جایگاه رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: اگر امروز می‌بینیم رهبر عزیز ما همچنان در صحنه حضور دارند، باید بدانیم یکی از بزرگ‌ترین پاداش‌هایی که خداوند به این امت و خانواده‌های شهدا داده، این است که نگذاشت نام و راه آیت‌الله خامنه‌ای تعطیل شود.

برچسب ها: عبدالله حاجی صادقی ، رهبر معظم انقلاب ، جنگ شناختی
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