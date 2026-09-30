دشمن پیش از حمله نظامی به دنبال فروپاشی ذهنی جامعه است

جوان آنلاین: حجتالاسلام حسین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین در اختتامیه یازدهمین جشنواره ابوذر طی سخنانی بیان کرد: اهالی رسانه باید در مسیر ابوذر غفاری حرکت کنند و با انعکاس واقعیتها و ظلم ظالمان، در مقابله با ظلم گام بردارند.
به گزارش تسنیم، وی افزود: امروز رقابت اصلی در جهان بر سر تصرف ذهنها و قلبهاست و نظام سلطه تلاش میکند با استفاده از ابزارهای جنگ ترکیبی، سرزمینها، منافع و سرمایه ملتها و فضای حاکم بر اذهان مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
رئیس سازمان بسیج گفت: مقدمه جنگ نظامی، فروپاشی ذهنی است؛ دشمن ابتدا تلاش میکند اذهان را تسخیر و تصویر انسانها از واقعیتها را تغییر دهد و پس از سست کردن آنها، حمله کند.
طائب اظهار داشت: جنگ اخیر و پیروزی ملت ایران در برابر دو قدرت بزرگ منطقهای و جهانی، مقدمه فروپاشی آمریکا و اسرائیل در اذهان مردم جهان را فراهم کرد. اصحاب رسانه و خبرنگاران باید کمر همت ببندند و با روایت جنایات جنگ، واقعیتها را برای افکار عمومی جهان به تصویر بکشند.
وی ادامه داد: در این جنگ، تصویری که آمریکا و اسرائیل از خود به جهان ارائه کردند، با ادعاهای آنها درباره انسانیت و حقوق بشر در تعارض قرار گرفت. حمله به کودکان و ریختن بمب بر سر بیش از ۱۶۰ کودک، بخشی از جنایاتی است که باید برای جهانیان روایت شود.
رئیس سازمان بسیج خاطر نشان کرد: این تصویرهایی که در جنگ شکل گرفته پاکشدنی نیست و به بلندای تاریخ ادامه پیدا خواهد کرد؛ روزبهروز نیز بر تعداد فریمهای آن افزوده میشود. امروز این تصاویر در خود آمریکا حکام این کشور را به پاسخگویی واداشته و دانشجویان دانشگاههای بزرگ آمریکا درباره سرنوشت حقوق بشر و بمباران مدارس سؤال میکنند.
طائب عنوان کرد: همانطور که در جنگ نظامی لانچر، شهرک موشکی و نیروی انسانی وجود دارد، در جنگ روایتها نیز رسانه و خبرنگار نقش همان شهرک موشکی را ایفا میکنند.
وی گفت: ابزارهای تبلیغی از عکس و فیلم گرفته تا تیتر خبر و گزارش، تبدیل به تکتک موشکها میشوند. اگر بتوانیم با تیتر، گزارش و تصویر خوب، جنایات آمریکاییها و اسرائیل را برای مردم آزاده جهان به تصویر بکشیم و ادراکسازی کنیم، شتابدهنده فروپاشی آمریکا خواهیم شد.
رئیس سازمان بسیج اضافه کرد: همانطور که شلیککننده موشک در میدان نبرد وجود دارد، اینجا خبرنگار و اصحاب رسانه باید پای رسانه بایستند و در تصویرسازی از جنایات آمریکا و اسرائیل به اوج این جنایات شلیک کنند. جنگ ممکن است ۴۰ یا ۱۰۰ روز طول بکشد و تمام شود، اما روایت جنگ باقی میماند؛ رسانه باید ابعاد جنگ را درست تصویر کند تا دشمن نتواند شیطان را فرشته و فرشته را شیطان معرفی کند. این وظیفه رسانه است که روایت صحیح جنگ را برای افکار عمومی به تصویر بکشد.