حضور پزشکیان در مراسم یادبود مرحوم احمد ناطق نوری

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان بعدازظهر امروز چهارشنبه هشتم مهرماه ۱۴۰۵، با حضور در مسجد نور تهران در مراسم یادبود مرحوم احمد ناطق نوری، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و از چهره‌های برجسته مدیریت ورزش کشور، شرکت کرد.

رئیس‌جمهور در این مراسم ضمن قرائت فاتحه و ادای احترام به آن مرحوم، با بازماندگان و خانواده ایشان ابراز همدردی کرد و برای آن مرحوم، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کرد.

در این مراسم جمعی از مسئولان کشوری و لشکری، نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، مدیران و چهره‌های سیاسی، فرهنگی و ورزشی نیز حضور داشتند.