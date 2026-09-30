کد خبر: 1382158
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۳
سیاست » اخبار کلی
پزشکیان:

امنیت خلیج فارس و آبراه‌هایش در گرو مسئولیت‌پذیری کشور‌های منطقه است

63 رئیس‌جمهوری در پیامی به مناسبت روز جهانی دریانوردی، با تأکید بر اینکه امنیت و توسعه از یکدیگر جدا نیستند، تصریح کرد: امنیت پایدار خلیج فارس و آبراه‌های آن بیش از هر چیز در گرو همکاری، مسئولیت‌پذیری و نقش‌آفرینی کشور‌های منطقه است.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان در پیامی به مناسبت روز جهانی دریانوردی با اشاره به جایگاه ویژه تنگه هرمز در امنیت و اقتصاد منطقه و جهان، بر نگاه مسئولانه و مبتنی بر حفظ ثبات و منافع کشور‌های منطقه تأکید کرد و نوشت: امنیت پایدار خلیج فارس و آبراه‌های آن را در گرو همکاری و مسئولیت‌پذیری کشور‌های منطقه است. حضور مقتدرانه در پهنه‌های آبی در سالی که گذشت، گواه همت والای دریانوردانی است که اجازه ندادند نبض شریان‌های حیاتی کشور لحظه‌ای از حرکت باز بماند و نشان دادند هماهنگی میان دولت، بخش خصوصی و نیرو‌های حافظ امنیت می‌تواند موانع را از سر راه بردارد.

متن کامل پیام رئیس‌جمهوری به شرح زیر است:

«سَخَّرَ لَکُمُ الْفُلْکَ لِتَجْری فی الْبَحْرِ بِأمْرِهِ (سوره ابراهیم/۳۲)

دریا برای ایران بزرگ ما، تنها یک پهنه آبی نیست، بلکه موهبتی الهی و بخشی از تاریخ، هویت و زندگی این سرزمین و از مهم‌ترین ظرفیت‌های امروز و فردای کشور است.

ملت ایران از دیرباز با دریا زیسته، از راه آن با جهان ارتباط برقرار کرده و از ظرفیت‌های آن برای تجارت، آبادانی و پیشرفت بهره گرفته است. امروز نیز دریا و صنعت دریانوردی، یکی از پایه‌های مهم رشد اقتصادی، توسعه منطقه‌ای، اشتغال و ارتباط با جهان است.

کشور ما با برخورداری از سواحل گسترده در شمال و جنوب، و قرار گرفتن در مسیر‌های مهم ارتباطی منطقه، از کانون‌های اقتصاد و تجارت دریایی و دریانوردی در جهان است و در طول تاریخ، به همت والای دریانوردان، امروزه جایگاه ارزشمندی در این صنعت داریم و می‌توانیم تجربیات خود را به دیگران انتقال دهیم.

در این مسیر، امنیت و توسعه از یکدیگر جدا نیستند؛ امنیت دریا، بنادر و خطوط مواصلاتی، زمینه جریان تجارت و فعالیت اقتصادی را فراهم می‌کند و توسعه اقتصادی نیز به تقویت جایگاه و توان ملی کشور می‌انجامد. جمهوری اسلامی با تکیه بر توان و تجربه نیرو‌های دریایی و همه دست‌اندرکاران عرصه دریا، مسئولیت خود را در حفظ امنیت و ثبات آبراه‌های منطقه و تأمین امنیت کشتیرانی و تجارت دریایی با جدیت دنبال می‌کند.

تنگه هرمز به عنوان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های دریایی، جایگاهی ویژه در امنیت و اقتصاد منطقه و جهان دارد. نگاه ما به این آبراه راهبردی، مسئولانه و مبتنی بر حفظ امنیت، ثبات و منافع کشور‌های منطقه است. باور ما این است که امنیت پایدار خلیج فارس و آبراه‌های آن، بیش از هر چیز در گرو همکاری، مسئولیت‌پذیری و نقش‌آفرینی کشور‌های منطقه است.

حضور مقتدرانه در پهنه‌های آبی در سالی که گذشت، گواه همت والای مردانی است که اجازه ندادند نبض شریان‌های حیاتی کشور لحظه‌ای از حرکت باز بماند. جامعه دریایی کشور نشان داد هماهنگی میان دولت، بخش خصوصی و نیرو‌های حافظ امنیت می‌تواند موانع را از سر راه بردارد.

در کنار اقتصاد و امنیت، باید دریا را به عنوان عرصه‌ای مهم برای علم و حفاظت از محیط زیست نیز ببینیم. آینده توسعه دریامحور بدون دانشگاه، پژوهش، فناوری و توجه جدی به محیط زیست دریایی امکان‌پذیر نیست. شناخت بهتر دریاها، توسعه فناوری‌های نوین، ارتقای ایمنی دریانوردی، استفاده از ظرفیت انرژی‌های دریایی و حفاظت از زیست‌بوم‌های دریایی، سرمایه‌گذاری برای آینده کشور و نسل‌های آینده است.

به باور ما، بخش خصوصی، شرکت‌های کشتیرانی، جامعه صیادی، فعالان بنادر و صنایع دریایی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی و جوامع ساحلی، هر یک نقشی مؤثر دارند. وظیفه دولت هم این است با کاهش موانع، تسهیل‌گری، هماهنگی دستگاه‌ها، بهبود زیرساخت‌ها و فراهم کردن زمینه مشارکت و سرمایه‌گذاری، راه را برای حضور بیشتر مردم و بخش خصوصی هموار کند.

امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند پیوند میان علم، تجربه، توان اجرایی و ظرفیت‌های مردمی هستیم تا با هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و بخش‌ها، جایگاه کشور را در اقتصاد دریایی و مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی ارتقا دهیم.

با تبریک این روز به همه دریانوردان و تلاشگران این عرصه و خانواده‌های آنان، یاد و خاطره همه شهدای عرصه دریا و دریانوردانی را که در راه انجام وظیفه جان خود را از دست داده‌اند، گرامی می‌دارم و برای ایران عزیز، سربلندی و آبادانی مسألت دارم.»

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، خلیج فارس ، کشورهای همسایه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲

۱۰ دروغ ترامپ در سخنرانی سازمان ملل

سوءاستفاده ترامپ از سازمان ملل و بدعتی که هیچکس جلوی آن را نگرفت

جدول مدالی روز نهم بازی‌های آسیایی/ ایران هشتم ماند

آقای ربیعی! از کدام مردم می‌گویی؟!

جنگ بعدي از امروز آغاز مي‌شود

قالیباف با خانواده شهید لاریجانی دیدار کرد

بدون شرح

پاکسازی ۱۰۰ غار کشور

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان اعلام شد

فعال شدن هشدار زودهنگام در جازان و نجران عربستان

صعود ایران به رتبه ششم جدول مدالی بازی‌های آسیایی در پایان روز پنجم

«از جنگ نمی‌ترسیم»؛ ندای استوار ملت ایران است

سربازی احساس تعلق همه اقشار به یک جامعه مشترک را تقویت می‌کند

تظاهرات یهودیان در نیویورک پیش از سخنرانی نتانیاهو

حضور سه داور ایرانی در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ قطعی شد

تنگه هرمز تا تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

پول حقیقی به بورس برگشت

کمیسیون اروپا درباره محدودیت صادرات گازوئیل آمریکا هشدار داد

قتل شوهر با سیانور

واکنش قاطع ایران به ادبیات نامناسب نماینده استرالیا در شورای حقوق بشر

صدور هشدار زردرنگ هواشناسی؛ افزایش وزش باد و بارش باران در چند استان

شهید پاکپور در طول خدمت ۲۸۰ بیمارستان سیار راه اندازی کرد

رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم

هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم

تسلیم‌بشو نیستیم

جاعلان مشغول کارند

تداوم تبعات جنگ افروزی علیه ایران؛ قیمت گازوئیل در اروپا رکورد زد

قهرمانی که شکست‌ناپذیر است 

نیروگاه‌ها با آمادگی مناسبی وارد فصل سرد می‌شوند

کیفیت خودرو‌های داخلی صدای وزیر صمت را هم درآورد

قیمت واکسن آنفلوانزا اعلام شد

حزب‌الله لبنان: از رهبران مقاومت قاطعانه حمایت می‌کنیم

جان‌فدایان اقتدار و انسجام ملی را به رخ دشمن کشیدند

«ناگویا» میدان قدرت‌نمایی بانوان ایران

آمریکا مسبب این وضعیت است؛ پیش از حمله، تنگه هرمز باز بود

از «زابل» تا «Z» سربازی هنوز تمام نشده است!

تقدیر سازمان بسیج مستضعفین از مواضع عزتمندانه رئیس‌جمهور در سازمان ملل

قتل همسر پس از برنده شدن در لاتاری

پرتغال به صدرنشینی زودهنگام می‌اندیشد 

وزیر خارجه مصر: کوچ اجباری فلسطینیان خط قرمز ماست

پیامد‌های داخلی و خارجی سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل

هوشواره به‌جای هوش‌مصنوعی

می‌گفت دوست ندارم در بستر بمیرم

آمریکا در دستیابی به اهداف خود در قبال ایران ناکام ماند

پسرمان سرباز شده ما هم باید یک چیز‌هایی یاد بگیریم

دومین «خروج تاریخی» سازمان ملل علیه اسرائیل

بازداشت بازیگران امریکایی در تظاهرات ضد نتانیاهو در نیویورک 

آمریکا میان پذیرش شکست و بحران اقتصادی

سربازی را با مهارت‌آموزی پیوند بزنیم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌و‌گو با یکی از فرماندهان حشد الشعبی/ حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت
یاد‌ها و یادمان‌هایی از سیره زنده‌یادآیت‌الله شبیری/ او مظهر اتحاد شیعه بود
سوگلی‌های فدراسیون!
وقتی هیچکاک، کاپرا و چاپلین اصالت سرمایه را تحقیر کردند
اکران خصوصی «جانشین»
پدر، عشق، پسر
مهد کودک ملل‌متحد!
گفت‌و‌گو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ برای عاقبت‌بخیری‌اش دعا کردم
عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!
رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم
هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم
جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار