کد خبر: 1382145
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تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۸
سیاست » اخبار کلی

عراقچی پیشنهاد امریکایی‌ها را به پزشکیان تقدیم کرد

5 وزیر خارجه در جلسه امروز دولت پیشنهاد طرف آمریکایی درباره مذاکرات را به رئیس‌جمهور ارائه کرد.

جوان آنلاین: فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در گفت‌وگویی از ارائه گزارش سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه درباره سفر به نیویورک و مجموعه ملاقات‌ها و دیدار‌های انجام شده از جمله ارائه شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز از طریق میانجی‌ها در جلسه امروز هیات دولت خبر داد.

به گزارش تسنیم، وی افزود: به‌رغم تلاش‌های دشمن برای انزوای سیاسی ایران، حضور گروه ایرانی در کانون توجهات و ملاقات‌ها بوده و دیدار‌های متعددی با کشور‌های اروپایی، حاشیه خلیج فارس و سایر کشور‌ها انجام شده و کنش دیپلماتیک برای راهگشایی در حوزه سیاست خارجی با جدیت دنبال شده است.

رئیس‌جمهور ادامه داد: در جلسه امروز پیشنهاد طرف آمریکایی توسط دکتر عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان به رئیس‌جمهور ارائه شد.

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، فاطمه مهاجرانی ، مسعود پزشکیان ، آمریکا
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