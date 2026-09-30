جوان آنلاین: فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در گفت‌وگویی از ارائه گزارش سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه درباره سفر به نیویورک و مجموعه ملاقات‌ها و دیدار‌های انجام شده از جمله ارائه شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز از طریق میانجی‌ها در جلسه امروز هیات دولت خبر داد.

به گزارش تسنیم، وی افزود: به‌رغم تلاش‌های دشمن برای انزوای سیاسی ایران، حضور گروه ایرانی در کانون توجهات و ملاقات‌ها بوده و دیدار‌های متعددی با کشور‌های اروپایی، حاشیه خلیج فارس و سایر کشور‌ها انجام شده و کنش دیپلماتیک برای راهگشایی در حوزه سیاست خارجی با جدیت دنبال شده است.

رئیس‌جمهور ادامه داد: در جلسه امروز پیشنهاد طرف آمریکایی توسط دکتر عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان به رئیس‌جمهور ارائه شد.