کد خبر: 1382144
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تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۶
سیاست » اخبار کلی
پزشکیان:

بیان دستاورد‌های مذاکرات به معنای سر خم کردن نیست

5 پزشکیان گفت: تلاشمان را برای به سرانجام رساندن تفاهم‌نامه اسلام‌آباد به کار می‌گیریم و پای حقوق ملت می‌ایستیم.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران، در دیدار و گفت‌و‌گو با جمعی از فعالان و کنشگران سیاسی اجتماعی احزاب اصلاح‌طلب، با تقدیر و تشکر از مجموعه نظرات و پیشنهاد‌هایی که کنشگران حاضر در این نشست بیان کردند، با اشاره به سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل اظهار داشت: سخنرانی انجام‌شده در مجمع عمومی سازمان ملل، حاصل خرد جمعی احزاب اصلاح‌طلب و اصولگرا بود. مجموعه پیشنهاداتی که عزیزان به اینجانب منتقل کرده بودند را با سخنان خودم تلفیق کردم و بر اساس باور و اعتقادی که داشتم، با قاطعیت از حقوق حقه ملت ایران سخن گفتم.

رئیس‌جمهور با اشاره به ترکیب اعضای حاضر در جلسه و در تبیین راهبرد اساسی اصلاحات، خاطرنشان کرد: اساس و پایه اصلاح‌طلبی، انعطاف‌پذیری در خود است، نه طرف مقابل؛ لذا تا جای ممکن ضرورت دارد میان تمام ظرفیت‌های سیاسی موجود در کشور، همدلی را افزایش داد و هماهنگی و انسجام ایجاد و آن را تقویت کرد، زیرا چنددستگی باعث ضعف جامعه می‌شود.

پزشکیان در توصیه به ایفای نقش کنشگران و فعالان احزاب سیاسی اصلاح‌طلب و تقویت فرهنگ گفت‌و‌گو، افزود: پیرامون مسایل جاری کشور و به‌طور خاص موضوع مذاکرات و روند آن، طبیعتاً باید با جامعه گفت‌و‌گو و از ضرورت مذاکرات دفاع کرد. بیان مزایا و دستاورد‌های مذاکرات، نشانه آن نیست که ما در مقابل دشمنان سر خم می‌کنیم، بلکه نمودی از شفاف‌سازی است. نکته قابل توجه در روند گفت‌و‌گو‌های اجتماعی، پرهیز از دعوا، ایجاد اختلاف و شکاف اجتماعی است.

رئیس‌جمهور تقویت رفاه، افزایش همدلی و گسترش همراهی‌های اجتماعی را پیش‌نیاز اقداماتی برشمرد که فعالان احزاب اصلاح‌طلب می‌توانند در سطح جامعه نسبت به آن اقدام کنند و یادآور شد: چنانچه به گونه‌ای عمل کنیم که جامعه دچار چنددستگی و اختلاف شود، در مسیر دشمنان گام برداشته‌ایم، زیرا دشمن به دنبال فروپاشی اجتماعی مملکت ما است. فهم چگونگی آگاه‌سازی و اقناع جامعه در مسایل جاری سیاسی و اجتماعی، مهارتی است که متناسب با نیاز‌های مخاطبان باید به آن پاسخ داد.

پزشکیان در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اجماع شکل‌گرفته در شورای امنیت مبنی بر انجام مذاکرات و سیاست‌های اتخاذشده در این شورا در زمینه توافق‌نامه اسلام‌آباد، گفت: راهبردی که در شورای امنیت در رابطه با موضوع مذاکرات به اجماع رسید، گویای همکاری و همدلی است و دستاورد بزرگی محسوب می‌شود. ۱۲ تن از ۱۳ عضو این شورا از تصمیم اتخاذشده دفاع کردند؛ این افراد شخصیت‌هایی بودند که نسبت به جنگ و مسایل سیاسی آگاه و درگیر مسئله بودند. تمام تلاشمان را برای به سرانجام رساندن تفاهم‌نامه به کار می‌بریم و با قدرت پای احقاق حقوق ملت ایران می‌ایستیم. نکته‌ای که در این شرایط وجود دارد آن است که اکنون تفاهم‌نامه باید بر مبنای راهبرد برد-برد باشد. ما به دنبال این هستیم که صلح، امنیت و آرامش را به جامعه و منطقه بازگردانیم و نسبت به آینده، نقشه و افق روشنی از تداوم جنگ و پیامد‌های آن داشته باشیم.

رئیس‌جمهور نقش‌آفرینی جمعی را الزامی اساسی برای عزت‌بخشیدن به میهن برشمرد و خاطرنشان کرد: همه باید کمک کنیم تا امور مملکت با عزت به پیش برود. حق را بیان کنیم و با استدلال و برهان از مزایا و دستاورد‌های توافق و مذاکرات بگوییم. در توافقی که انجام شده است، هیچ عزتی از میان نرفته است، بلکه آمریکا ملزم به تعهداتی بوده است که باید مرحله‌به‌مرحله پیش می‌رفت. در هیچ یک از بند‌های تفاهم‌نامه اسلام‌آباد از اصول خود عقب ننشسته‌ایم و تا جایی که از دستمان برمی‌آمد، تلاش کردیم تا از سربلندی ملت ایران بر اساس اصول حکمت، عزت و مصلحت دفاع کنیم.

پزشکیان در محور دیگر سخنان خود، بهبود معیشت را از الزامات حکومت اسلامی برشمرد و تصریح کرد: قرآن کتابی برای عمل کردن است و من به‌عنوان یک مسلمان که مسئول آینده جامعه هستم، باید در مسیر آبادانی، عزت و سربلندی تمام شهروندان، فارغ از جنسیت، مذهب یا گرایش سیاسی افراد، گام برداریم. آیات متعددی در سوره‌های قرآن همچون فجر، انسان و ماعون وجود دارد که بر رسیدگی به وضع آحاد جامعه، افراد فقیر، مستمند، یتیمان و سایر اقشار آسیب‌پذیر جامعه تأکید می‌کند. در نگاه قرآن، نسبت به همه باید با عدالت و انصاف برخورد شود.

رئیس‌جمهور ادامه داد: عدالت با رعایت حق و حقوق افراد جامعه محقق می‌شود. به‌عنوان حاکم مسلمان، اجازه نداریم حق دیگران را به بهانه گرایش‌هایی که دارند ضایع کنیم یا نادیده بگیریم. در مسیر احقاق حق و رعایت عدالت و انصاف، باکی از شهادت ندارم، زیرا دغدغه من خدمت به مردم است و این راهی است که انتخاب کرده‌ام تا گرفتاری و مشکلات مردم را کاهش بدهم و برطرف کنم. در این راه، هماهنگی بخشی و فرابخشی، وحدت ملی و انسجام داخلی ضرورت دارد.

پزشکیان با اشاره به آیات دیگری از قرآن اظهار داشت: یکی از خصلت‌های بارز مسلمانی، راستگویی و صداقت است. همواره باید حق را گفت و در صراط مستقیم گام برداشت. پایبندی به عهد و وفا و ایستادگی بر پیمان‌ها، برخی از مصادیق صراط مستقیم هستند.

در ابتدای این جلسه، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، گزارشی درباره خسارت‌ها و شوک‌های راهبردی جنگ تحمیلی سوم و اقدامات فوق‌العاده دولت وفاق ملی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، مدیریت بحران در شرایط جنگی و افزایش تاب‌آوری جامعه ارائه کرد.

این گزارش در محور‌های گوناگونی همچون برآورد خسارت‌ها در حوزه ناوگان دریایی، هوایی، ریلی و جاده‌ای، توسعه زیرساخت‌های سوخت، تأمین پایداری شبکه انرژی، سلامت و آموزش، شیوه حکمرانی و اداره کشور، قدرت و جایگاه ایران و نظر سنجی رضایت عمومی از تلاش‌های بی‌وقفه دولت ارائه شد.

در ادامه، ۱۳ تن از فعالان احزاب سیاسی اصلاح‌طلب، از جمله محسن امین‌زاده، محمدحسین عادلی، لطف‌الله میثمی، آذر منصوری، محمد مهاجری، داوود حشمتی، حسن سبحانی، محمدحسین شریف‌زادگان، محمدعلی ابطحی، احمد مسجدجامعی، سیدحسن رسولی، فیاض زاهد و محمدجواد ظریف، با تقدیر از سخنان عزتمندانه پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این اقدام را رفتاری مبتنی بر فرهنگ، تاریخ و تمدن باشکوه ایرانی برشمردند و در حمایت از مواضع قاطعانه رئیس‌جمهور پیرامون توافق‌نامه اسلام‌آباد اظهار داشتند: یادداشت تفاهم اسلام‌آباد در تاریخ تحولات ایران، سندی افتخارآمیز، بسیار مؤثر و تعیین‌کننده است.

علاوه بر این موارد، هر یک از کنشگران اصلاح‌طلب ضمن ارائه تحلیل‌های چندوجهی، در سخنانی کوتاه مواردی را مطرح کردند؛ توجه به معیشت و بهبود اوضاع اقتصادی، استفاده هوشمندانه از ابزار‌های دیپلماتیک برای توقف و پایان جنگ، گسترش روابط خارجی و دیپلماسی فعال با همسایگان، بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی در تعامل با سایر کشورها، تبیین رسانه‌ای دستاورد‌های توافقنامه اسلام آباد و عدم غفلت از تحولات آتی آمریکا و اقدامات خصمانه اسرائیل از جمله این مباحث بودند.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، مذاکرات ، تفاهم اسلام آباد
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