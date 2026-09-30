اقتدار دریایی ایران پشتوانه امنیت خطوط کشتیرانی است

فرمانده نیروی دریایی ارتش در پیامی به مناسبت روز جهانی دریانوردی، اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران را عاملی برای صیانت از منافع ملی، تأمین امنیت منطقه‌ای و پاسداری از امنیت خطوط مواصلاتی و کشتیرانی عنوان کرد.

جوان آنلاین: در پیام امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز جهانی دریانوردی آمده است: دریا یکی از مهم‌ترین بستر‌های پیوند ملت‌ها و جریان تجارت و مبادلات جهانی است و دریانوردان، بی‌آنکه مرز‌های جغرافیایی مانعی برای حرکت آنان باشد، در تداوم این پیوند نقش‌آفرینی می‌نمایند؛ لذا روز جهانی دریانوردی فرصتی است برای ارج نهادن به انسان‌هایی که با دانش، مهارت، شکیبایی و مسئولیت‌پذیری، چرخه حیاتی دریانوردی و تجارت جهانی را به حرکت درمی‌آورند.

در ادامه این پیام آمده است: برای ایران اسلامی بزرگ نیز، دریا مفهومی فراتر از یک مسیر ارتباطی دارد. کشوری با سواحل گسترده در شمال و جنوب و برخوردار از موقعیتی ممتاز در مجاورت یکی از حیاتی‌ترین آبراه‌های جهان، نمی‌تواند نسبت به سرنوشت و امنیت دریا بی‌تفاوت باشد. تنگه هرمز، بخشی از جغرافیای راهبردی ایران عزیز و یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی و تجارت جهان بوده و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در این پهنه با تدبیر قائد شهید امت حضرت امام سید علی حسینی خامنه‌ای (قدس‌سره) و منویات فرماندهی معظم کل قوا، پشتوانه‌ای برای صیانت از منافع ملی و تأمین امنیت منطقه‌ای به شمار می‌رود.

دریادار ایرانی در پیام خود آورده است: قدرت دریایی ایران بزرگ اسلامی، قدرتی برای تهدید ملت‌ها یا ایجاد ناامنی نیست؛ بلکه اقتداری مسئولانه برای پاسداری از ثبات و امنیت کشتیرانی و جلوگیری از ماجراجویی در منطقه است؛ به نحوی که این مهم در جنگ رمضان و حملات ددمنشانه رژیم سفاک و کودک‌کش آمریکایی ـ صهیونی به منصه ظهور رسیده است. جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از توانمندی‌های دفاعی و حضور مقتدرانه در آب‌های پیرامونی، نشان داده که میان قدرت و مسئولیت و میان بازدارندگی و صلح، پیوندی پایدار برقرار نموده است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش تاکید کرد: در این منظومه، نیروی دریایی حیاتی و تعیین‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر دانش، تجربه و توانمندی‌های بومی، در کنار سایر نیرو‌های مسلح، وظیفه‌ای خطیر در پاسداری از منافع دریایی کشور و تأمین امنیت خطوط مواصلاتی و کشتیرانی بر عهده دارد.

در ادامه این پیام آمده است: اینجانب هشتم مهرماه، روز جهانی دریانوردی را به تمامی دریانوردان، فعالان صنعت دریایی و تلاشگران عرصه کشتیرانی کشور و خانواده‌های گرانقدر آنان تبریک و تهنیت عرض نموده؛ از درگاه خداوند متعال توفیق روزافزون در سایه توجهات ویژه اهل‌بیت (ع)، حضرت ولی‌عصر (عج)، امام شهید بسیار عزیز امت و رهبری خردمندانه فرماندهی معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، مسئلت می‌نمایم.