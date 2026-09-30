جوان آنلاین: دبیر سی و هشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در پاسخ به سؤال «جوان» درباره چرایی عدم توجه مدیران سینمایی و برگزارکنندگان جشنواره فجر به آثار برجسته و منتخب سینمای کودک و نوجوان با ابراز تأسف از عدم هویتبخشی به فیلمهای کودکان و نوجوانان در بخش ملی جشنواره فجر تأکید کرد که همچنان باید برای آن جنگید. جعفری در ادامه مسئله اعتباربخشی و اهمیت دادن به جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان را عامل مستغنی کردن این حوزه فیلمسازی جهت حضور در فجر دانست.
نشست خبری سی و هشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان با حضور دبیر جشنواره و اصحاب رسانه، روز گذشته در سالن عباس کیارستمی بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد. در ابتدای این مراسم، حامد جعفری، مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی و دبیر این رویداد گفت: شاید یکی از مهمترین تفاوتها، کیفیت و کمیت آثار رسیده در این دوره از جشنواره باشد. تقریباً به نسبت همه ادوار گذشته، در تمام بخشها استقبال دو برابری را شاهد بودیم که بیسابقه بوده و باید این امر را به فال نیک گرفت، چون همه پیشبینیها میگفت میزان استقبال به خاطر جنگ و شرایط جنگ تحمیلی دوم، تحت تأثیر قرار میگیرد، اما فرایند تولید در جنگ رمضان نیز ادامه یافت.
کودکان میناب و تقویت سینمای کودک
جعفری با اشاره به اینکه تعداد آثار رسیده دست ما را کمی باز کرد تا در کیفیت و کمیت با دقت عمل کنیم، افزود: امسال همه بخشهای ویژه را به احترام کودکان شهید میناب حذف کردیم و تنها بخش ویژه، جشنواره جایزه میناب است و سعی کردیم با استانداردهای بینالمللی با این موضوع مواجه شویم. هم پوستر جداگانه و هم یک تندیس مجزا برای این بخش در نظر گرفتیم. همچنین مسابقه فیلمنامهنویسی «مدرسهای که میرفتم» در بخش میناب طراحی شد و کار نگارش و پیچینگ آنها نیز به اتمام رسیده است.
دبیر جشنواره فیلم کودک و نوجوان درباره بخشهای ویژه جشنواره امسال گفت: یکی از تصمیمهای امسال، حذف بخشهای ویژه جشنواره است. این تصمیم به احترام کودکان شهید میناب اتخاذ شد و تنها بخش ویژه جشنواره امسال، جایزه میناب خواهد بود. تلاش کردهایم با این موضوع متناسب با استانداردهایی که در جشنوارههای بینالمللی وجود دارد، برخورد کنیم. برای این بخش پوستر جداگانهای طراحی شده و همچنین تندیس مستقلی برای آن در نظر گرفته شده است که در جشنواره رونمایی خواهد شد.
وی درباره مسابقه برگزارشده برای کودکان میناب نیز بیان کرد: از میان ۴۲۳ طرحی که به این مسابقه رسید، در نهایت چهار طرح توسط چهار نفر از استادان انتخاب شد و نگارش فیلمنامههای آنها آغاز شد. خوشبختانه مطابق زمانبندی بنیاد، نگارش فیلمنامهها به پایان رسیده و اکنون فرآیند داوری و پیچینگ آنها در حال انجام است. نتیجه این مسابقه نیز در جشنواره و در قالب بخش ویژه میناب اعلام خواهد شد.
جعفری همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگار جوان درباره رایزنی با مدیران سازمان سینمایی و تقویت ذهنیت آنها برای توجه بیشتر به جایگاه سینمای کودک در جشنواره فجر گفت: ما تلاش میکنیم آنقدر به جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اعتبار و اهمیت دهیم که فیلمساز حوزه کودک مستغنی از حضور در فجر باشد. البته این موضوعی است که گامبهگام پیش میرود و باید پلهها را یکییکی بالا برویم. رویکرد و هدف ما هم همین است. اصلاً دلیل اینکه جوایز فنی را اضافه کردیم این بود که زحمات افراد دیده شود. ما باید به این جشنواره آنقدر اعتبار و اهمیت بدهیم که فیلمسازان کودک دیگر نگاهشان به فجر نباشد. اما ما در بخش ملی جشنواره فجر متأسفانه نتوانستیم، هویت و توجه لازم برای فیلمهای کودکان و نوجوانان را هم اضافه کنیم، پس باید برای آن بجنگیم. به نظرم ما به آن سمت حرکت میکنیم و باید ببینیم یک قدم نسبت به سال گذشته جلوتر رفتهایم یا خیر.
تفکیک بخش کودک و نوجوان
دبیر جشنواره اظهار کرد: امسال جایزههای فنی را به جشنواره اضافه کردیم، چون در مورد فیلمهای کودک جشنوارهها پیش از این با این موضوع با بیمهری رفتار میکردند. خود من هم این تجربه را دارم که آثار کودک را جدی نمیگرفتند و عوامل با بیتوجهی مواجه میشدند. به همین دلیل جوایز عوامل فنی را اضافه کردیم که بتوانیم از همه کسانی که برای فیلمهای کودک زحمت میکشند، قدردانی کنیم.
دبیر این جشنواره عنوان کرد: امسال تلاش کردیم تفکیک بخش کودک و نوجوان را با دقت نظر بیشتری پیگیری کنیم و فیلمهایی که در هر بخش وجود دارند، مناسب با ویژگیهای آن بخش باشند. به نظر میرسد در کنار فیلمهای کمدی که در حال فتح گیشه هستند، باید به تفریح خانواده توجه کنیم و امسال فیلمی با این رویکرد در نظر گرفته شده که در دو بخش کودک و نوجوان حاضر است.
وی افزود: امسال بخش فیلمسازی المپیاد همزمان با جشنواره برگزار خواهد شد و در ادامه شاهد مراسم اختتامیهای مجزا برای این بخش در جشنواره خواهیم بود. جشنواره امسال چند بخش جدید، از جمله هوش مصنوعی و مسابقه مستند، اضافه شده است. ضمن اینکه بخش مستند با هدف نمایش آثار «درباره کودکان» در جشنواره حضور دارد که با شیوه پخش متفاوتی همراه خواهد بود و آثار به صورت کارگاهی نمایش داده خواهند شد.
جعفری یادآور شد: در این جشنواره، بخش تازه «آینه سینمای کودک و نوجوان» به سینمای کودک و نوجوان با نگاهی بلندمدت فکر میکند. این بخش به مرور آثار کودک و نوجوان در فضاهای منتشرشده نظیر سینما و تلویزیون و پلتفرمها در فاصله میان جشنواره گذشته و امسال، از منظر جذب مخاطب، توسعه محصول و کمپین تبلیغاتی میپردازد.
دبیر این رویداد توضیح داد: امسال به نوعی تجمیع خانه جشنواره را نیز داریم، چون در سالهای قبل با چندپارگی در جشنواره مواجه بودیم و آثار در دو سالن سینما در سطح شهر اکران میشدند، اما امسال خانهای برای جشنواره تجهیز کردیم که همزمان با جشنواره از بخشهای بهرهبردارینشده آن نیز بهرهبرداری میشود.
بخش «آینه» جشنواره
جعفری درباره بخش «آینه» نیز توضیح داد: هدف این بخش آن است که نگاه ما به سینمای کودک و نوجوان، صرفاً محدود به جشنواره نباشد و بتوانیم این سینما را در یک بازه زمانی طولانیتر بررسی کنیم. ما معتقدیم سیاستهایی که بنیاد در حوزه سینمای نوجوان در پیش گرفته، به افزایش تولیدات در این حوزه کمک کرده است. به همین دلیل، معتقدیم باید همین نگاه و سیاستگذاری را در طول سال نسبت به سینمای کودک نیز دنبال کنیم. در بخش «آینه»، آثار کودک و نوجوانی که در فاصله میان دو دوره جشنواره در رسانهها و بسترهای مختلف از جمله پلتفرمها، تلویزیون و سینما منتشر شدهاند، بررسی خواهند شد. این آثار از سه منظر مورد توجه قرار میگیرند: جذب مخاطب، توسعه محصول و کمپین تبلیغاتی. هدف این است که ببینیم یک اثر کودک و نوجوان پس از تولید، چگونه توانسته مخاطب جذب کند، چگونه محصول خود را توسعه داده و از چه شیوههایی برای معرفی و تبلیغ استفاده کرده است.
وی در ادامه اسامی ۱۵ فیلم بخش بلند داستانی جشنواره را اعلام کرد.