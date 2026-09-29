کد خبر: 1382089
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تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۵
بين‌الملل » اخبار كلی

یمن: با وجود تجاوزات مستمر سعودی، فلسطین اولویت اصلی ما است

2 وزارت خارجه یمن اعلام کرد: با وجود تجاوزات مستمر سعودی، فلسطین همچنان مسئله مرکزی و نخست مردم یمن است.

جوان آنلاین: وزارت خارجه یمن در بیانیه‌ای آورده است: سالروز شروع انتفاضه مبارک الاقصی در حالی فرا می‌رسد که مردم فلسطین همچنان در حال نبرد طوفان الاقصی با رژیم صهیونیستی است.

در این بیانیه آمده است: بسیاری از نظام‌های عربی و اسلامی برای طفره رفتن از ایفای نقش خود در مقابله با دشمن واقعی امت اسلام، در حال شعله ور کردن آتش درگیری‌های حاشیه‌ای در میان امت هستند.

این بیانیه افزود: با وجود ادامه محاصره یمن و تجاوزات پادشاهی شاخ شیطان (اشاره به حکومت آل سعود)، فلسطین و مقدسات همچنان مسئله مرکزی و اول مردم ما باقی خواهد ماند.

برچسب ها: یمن ، عربستان سعودی ، فلسطین
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