یمن: با وجود تجاوزات مستمر سعودی، فلسطین اولویت اصلی ما است

جوان آنلاین: وزارت خارجه یمن در بیانیهای آورده است: سالروز شروع انتفاضه مبارک الاقصی در حالی فرا میرسد که مردم فلسطین همچنان در حال نبرد طوفان الاقصی با رژیم صهیونیستی است.
در این بیانیه آمده است: بسیاری از نظامهای عربی و اسلامی برای طفره رفتن از ایفای نقش خود در مقابله با دشمن واقعی امت اسلام، در حال شعله ور کردن آتش درگیریهای حاشیهای در میان امت هستند.
این بیانیه افزود: با وجود ادامه محاصره یمن و تجاوزات پادشاهی شاخ شیطان (اشاره به حکومت آل سعود)، فلسطین و مقدسات همچنان مسئله مرکزی و اول مردم ما باقی خواهد ماند.