رژیم صهیونیستی رهبران ارشد حماس در خارج را در فهرست ترور قرار داد

جوان آنلاین: شبکه خبری العربیه به نقل از وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گزارش داد که تلآویو برنامه هدف قرار دادن رهبران حماس در خارج از سرزمینهای اشغالی را در دستور کار خود قرار داده است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که تحولات میدانی و سیاسی پیرامون جنگ غزه با سرعت در حال تغییر است.
این موضعگیری کاتس در راستای سیاستهای اعلامی رژیم صهیونیستی طی ماههای اخیر ارزیابی میشود که هدف آن، ترور چهرههای سیاسی و نظامی حماس در هر نقطهای از جهان است.
پیشتر نیز «ایال زامیر» رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی در سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور ۱۴۰۴) تأکید کرده بود که دایره هدف قرار دادن فرماندهان این جنبش محدود به نوار غزه نخواهد بود.
در حال حاضر، برخی از چهرههای شاخص حماس از جمله خلیل الحیه (رئیس دفتر سیاسی حماس)، خالد مشعل، موسی ابومرزوق و اسامه حمدان در خارج از غزه حضور دارند که اکنون به طور مستقیم توسط تلآویو تهدید شدهاند.
اهمیت این تهدیدات زمانی دوچندان میشود که سابقه ترورهای هدفمند رژیم صهیونیستی در سالهای اخیر مد نظر قرار گیرد؛ از جمله ترور شهید صالح العاروری در بیروت و شهید اسماعیل هنیه در تهران که نشاندهنده تلاش سیستماتیک اشغالگران برای ضربه زدن به بدنه رهبری مقاومت در خارج از مرزهای فلسطین است.
همزمان با این تهدیدات، ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شده است که در یکی از حملات هوایی اخیر خود به شمال نوار غزه، یکی از فرماندهان ارشد شاخه نظامی حماس را به شهادت رسانده است.
این اقدامات نشان میدهد که رژیم صهیونیستی همچنان بر راهبرد حذف ساختار رهبری حماس تمرکز دارد، رویکردی که میتواند پیامدهای امنیتی و سیاسی گستردهای را بر روند مذاکرات و تحولات آتی نوار غزه تحمیل کند.