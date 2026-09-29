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تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۸
اقتصاد » اخبار کلی

صادرات ۳۶ میلیون دلاری سیب از کشور؛ تولید سالانه ۴.۴ میلیون تن محصول

2 مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی، ایران از صادرات ۳۶ میلیون دلاری سیب طی سال جاری از کشور خبر داد.

جوان آنلاین: داریوش سالم پور بعد از ظهر سه شنبه در همایش روز ملی سیب در ارومیه، اظهار کرد: ایران با تولید سالانه ۴.۲ تا ۴.۴ میلیون تن، یکی از کشور‌های پیشرو در تولید سیب در سطح جهان به شمار می‌رود.

به گزارش مهر، وی با بیان اینکه آذربایجان‌غربی به عنوان قطب اصلی تولید، با تولید سالانه یک تا ۱.۴ میلیون تن سیب، رتبه نخست را در اختیار دارد، ادامه داد: طی سال جاری تاکنون حدود ۹۰ هزار تن سیب به ارزش ۳۶ میلیون دلار صادر شده است.

مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به جهش چشمگیر صادرات سیب درختی به ترکیه، گفت: صادرات این محصول به کشور مذکور با رشدی ۶۵ برابری، از ۴۶ تن در سال گذشته به سه هزار تن در سال جاری رسیده است.

سالم‌پور با اشاره به اینکه با وجود برخی نوسانات در میزان صادرات، اقدامات مؤثری برای باز کردن بازار‌های جدید و تقویت بازار‌های هدف صورت گرفته است، افزود: بخش عمده‌ای از سیب‌های صادراتی در ماه‌های اخیر از نوع ارقام میان‌رس و زودرس بوده‌اند.

مسیر‌های جایگزین برای تداوم و توسعه صادرات تعریف شود

وی با اشاره به مقایسه آماری با مدت مشابه سال گذشته یادآور شد: در بازه زمانی مشابه سال قبل، مجموع صادرات سیب کشور ۲۰۳ هزار تن با ارزشی بالغ بر ۸۰ میلیون دلار بود که نشان‌دهنده کاهش در وزن و ارزش در مقطع کنونی است؛ موضوعی که نیازمند آسیب‌شناسی دقیق و برنامه‌ریزی برای بازار‌های نوظهور است.

سالم‌پور از پاکستان، ترکمنستان، سوریه، ازبکستان، عمان، تاجیکستان، لیبی و ترکیه به عنوان کشور‌هایی نام برد که بیشترین افزایش در واردات سیب از ایران را داشته‌اند و تاکید کرد: با توجه به محدودیت‌های موجود در برخی مسیر‌های تجاری، لازم است با اتخاذ تدابیر لازم، مسیر‌های جایگزین برای تداوم و توسعه صادرات تعریف شود.

وی اضافه کرد: امسال مجموع تولید سیب کشور به بیش از ۴.۲ میلیون تن برسد که از این میزان، ۲.۲ میلیون تن صرف مصرف تازه‌خوری شده و بین ۶۴۰ تا ۸۶۰ هزار تن نیز جذب واحد‌های فرآوری می‌شود.

سالم‌پور با مروری بر روند صادراتی سال‌های اخیر گفت: صادرات سیب کشور در سال ۱۳۹۷ حدود ۴۰۰ هزار تن بود که با رشدی خیره‌کننده به ۹۸۵ هزار تن در سال ۱۴۰۰ رسید.

حمایت از صادرکنندگان برای حفظ و گسترش این بازار‌ها ضروری است

وی خاطرنشان کرد: همچنین در سال ۱۴۰۳ نیز شاهد آمار قابل توجه ۹۰۰ هزار تنی بودیم؛ هرچند این رقم در سال گذشته به ۵۱۰ هزار تن کاهش یافت.

مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی گفت: عراق، هند، امارات، ازبکستان، عمان و سوریه را به همراه کشور‌های آسیای میانه، از بازار‌های هدف اصلی سیب درختی ایران است و حمایت از صادرکنندگان برای حفظ و گسترش این بازار‌ها ضروری است.

برچسب ها: ایران ، صادرات ، سیب
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