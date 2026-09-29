کد خبر: 1382081
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تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۲
بين‌الملل » اخبار كلی

گروسی: فعلا مذاکرات رسمی میان آمریکا و ایران در جریان نیست

8 مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مصاحبه‌ای در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد: فعلا مذاکرات رسمی میان آمریکا و ایران در جریان نیست.

جوان آنلاین: رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز سه شنبه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری «ریا نووستی» اعلام کرد که در حال حاضر هیچ‌گونه مذاکرات تمام‌عیاری (کامل و رسمی) میان آمریکا و ایران در جریان نیست، هرچند طرفین تماس‌های غیررسمی خود را حفظ کرده‌اند؛ تماس‌هایی که می‌تواند به ازسرگیری گفت‌و‌گو‌ها منجر شود.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در پاسخ به پرسشی درباره تلاش‌های آمریکا برای آغاز گفت‌و‌گو با ایران از طریق واسطه‌ها گفت: در حال حاضر، هیچ فرآیند مذاکره‌ای به معنای واقعی کلمه وجود ندارد.

رافائل گروسی سپس اضافه کرد: تماس‌های پراکنده‌ای برقرار است، از جمله در همین جا در نیویورک (در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد)، و در همین هفته.

وی سپس ادعا کرد: این تماس‌ها فعلا ماهیتی کاملا غیررسمی دارند، اما امیدوارم که به ازسرگیری گفت‌و‌گو‌ها بینجامند. این فرایند مراحل متعددی را پشت سر گذاشت و واسطه‌های مختلفی در مقاطع گوناگون در آن مشارکت داشتند. مسائل هسته‌ای تنها یکی از مؤلفه هاست، اما نباید فراموش کرد که دقیقاً همین مسائل موجب بروز مناقشه شدند؛ مناقشه‌ای که متعاقباً ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت!

برچسب ها: رافائل گروسی ، ایران ، آمریکا
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