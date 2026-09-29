جوان آنلاین: به نقل از واع، شرکت هواپیمایی عراق امروز سه شنبه از آغاز پرواز‌های خود به ایران در ماه اکتبر آینده خبر داد.

به گزارش مهر، این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد که در چارچوب اهتمام مستمر دولت برای تقویت ارتباطات دوجانبه و تامین خطوط حمل‌ونقل هوایی و با تلاش‌های مستمر و دستور مستقیم علی الزیدی نخست وزیر عراق و پیگیری میدانی دقیق وهب الحسنی وزیر حمل‌ونقل تلاش‌ها برای دریافت مجوز ویژه شرکت هواپیمایی عراق به منظور انجام پرواز به ایران با موفقیت انجام شد.

این شرکت افزود که نیرو‌های شرکت به سرعت در حال آماده‌سازی هواپیما‌ها و تکمیل الزامات مربوط به برنامه‌ریزی پرواز‌ها هستند تا پرواز‌های شرکت هواپیمایی عراق از مبدا و به مقصد ایران در ماه اکتبر آتی آغاز شود. این پرواز‌ها پس از تکمیل الزامات قانونی لازم، از فرودگاه بین‌المللی نجف آغاز خواهد شد.

در ادامه این بیانیه آمده است که این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که شرکت‌های هواپیمایی ایران از ۲۳ سپتامبر پرواز‌های خود به عراق را متوقف کردند. شرکت هواپیمایی عراق نیز از ابتدای مارس گذشته و در پی تشدید تنش نظامی، به عنوان اقدامی احتیاطی و با هدف حفظ ایمنی پرواز‌ها و مسافران، پرواز‌های خود به ایران را متوقف کرده بود.

شرکت هواپیمایی عراق تاکید کرد که ازسرگیری پرواز‌ها پس از تکمیل الزامات قانونی و فنی لازم و با هدف تضمین انجام پرواز‌ها بر اساس مقررات مصوب انجام خواهد شد.