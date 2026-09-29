قسام شاخه نظامی حماس با صدور بیانیه‌ای شهادت «عزالدین عبدالعزیز البیک» ملقب به «ابوحمزه»، عضو شورای نظامی قسام و فرمانده تیپ شمال نوار غزه را تبریک و تسلیت گفت.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری شهاب، گردان‌های شهید عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس، با صدور بیانیه‌ای شهادت «عزالدین عبدالعزیز البیک» ملقب به «ابوحمزه»، عضو شورای نظامی قسام و فرمانده تیپ شمال نوار غزه را تبریک و تسلیت گفت.

در این بیانیه آمده است: عزالدین البیک بامداد سه‌شنبه ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶، برابر با ۱۸ ربیع‌الثانی ۱۴۴۸ هجری قمری، در پی یک عملیات ترور به شهادت رسید. البیک در جریان انتفاضه الاقصی، فرماندهی نخستین یگان ویژه در تیپ شمال را بر عهده داشت و سپس در سال ۲۰۰۹ به فرماندهی گردان شهید «عماد عقل» رسید. وی در سال ۲۰۱۵ نیز مسئولیت اطلاعات نظامی تیپ شمال را بر عهده گرفت و بعد‌ها به یکی از فرماندهان اتاق عملیات «طوفان الاقصی» تبدیل شد که بر عملیات عبور در هفتم اکتبر نظارت داشتند.

بر اساس این بیانیه، عزالدین البیک پس از «احمد الغندور» ملقب به «ابوانس»، فرماندهی تیپ شمال نوار غزه را بر عهده گرفت و نبرد‌های دفاعی مقاومت در منطقه شمال غزه را در مراحل مختلف فرماندهی کرد.

قسام همچنین اعلام کرد: البیک در جریان محاصره شمال نوار غزه که تحت عنوان «طرح ژنرال‌ها» اجرا شد، به مدت ۱۰۷ روز در کنار نیرو‌های مقاومت به نبرد ادامه داد و این طرح با پایداری مردم فلسطین و مقاومت مجاهدان ناکام ماند.

گردان‌های قسام در ادامه تاکید کرد که با وجود شهادت فرماندهان خود، همچنان به حقانیت و قداست آرمان فلسطین باور دارد و راهی را که عزالدین البیک و دیگر فرماندهان آن با خون خود پیموده‌اند، مسیر رسیدن به پیروزی و آزادسازی می‌داند.

در این بیانیه آمده است: افزایش جنایات رژیم صهیونیستی، بر عزم و اراده نسل‌های مختلف فلسطینی برای ادامه مقاومت می‌افزاید. خون فرماندهان و نیروهایش پایمال نخواهد شد و عزم مقاومت سست نخواهد شد.