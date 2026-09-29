وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: با استانداران مناطق مرزی برای فعال‌سازی گردشگری با کشور‌های همسایه مذاکره کرده‌ایم.

جوان آنلاین: سیدرضا صالحی‌امیری روز سه‌شنبه در نشست صمیمانه وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اصحاب رسانه اظهار کرد: استانداران استان‌های خوزستان، ایلام، کرمانشاه و آذربایجان‌غربی در حال تلاش برای نهایی‌سازی توافقات برای فعال‌سازی گردشگری با کشور‌های همسایه هستند.

به گزارش ایرنا، وی افزود: با وجود شرایط اقتصادی سفر همچنان در سبد خانوار ایرانی باقی مانده است.

صالحی‌امیری، درباره آمار سفر‌های خارجی گفت: در پنج ماه نخست امسال، ۶ میلیون و ۳۶۰ هزار و ۹۹۵ نفر از کشور خارج شدند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد کاهش داشته است. از این تعداد، سه میلیون و ۳۳۷ هزار نفر مربوط به زائران اربعین بوده است.

جذب سرمایه؛ با وجود فشار‌های اقتصادی

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: با وجود شرایط خاص کشور برای پنج هزار و ۳۲۶ پروژه گردشگری مجوز صادر و سرمایه‌گذاران جذب شدند.

صالحی‌امیری با اشاره به ایجاد ساختار‌های جدید در این وزارتخانه (مرکز بین‌الملل و مرکز اقتصاد و سرمایه‌گذاری) گفت: در دو سال گذشته ۸۱۶ موافقت اصولی برای سواحل شمال و جنوب و در مجموع پنج هزار و ۳۲۶ موافقت اصولی در کشور صادر شده است.

وی ادامه داد: اکنون ۳۱۷ پروژه با هزار و ۳۰۰ همت سرمایه‌گذاری و ظرفیت اشتغال ۱۰۰ هزار نفر با مشارکت بخش خصوصی فعال است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون، ۱۴۷ پروژه تاسیسات گردشگری با حجم سرمایه‌گذاری ۱۳۲ همت و اشتغالزایی ۱۹ هزار نفر به بهره‌برداری رسیده یا در مسیر افتتاح قرار دارد.

صالحی‌امیری با تاکید بر دلبستگی سرمایه‌گذاران به ایران تصریح کرد: برخلاف تصورات رایج، در شرایط دشوار کشور شاهد فرار سرمایه نبوده‌ایم؛ بلکه با ایجاد مشوق‌های پنج‌گانه، موج جدیدی از سرمایه از بخش ساختمان به سمت گردشگری هدایت شده است.

وی به نشست اخیر با شهردار تهران اشاره کرد و گفت: با توافقات صورت‌گرفته، امتیازاتی از جمله معافیت عوارض و افزایش تراکم برای هتل‌سازی در تهران مصوب شده است که گامی جدید در توسعه زیرساخت‌های پایتخت محسوب می‌شود.

تسهیلات اشتغالزایی گردشگری از ۶ همت به بیش از ۱۲ همت افزایش یافت

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تاکید بر لزوم توسعه متوازن زیرساخت‌های اقامتی، گفت: تسهیلات اشتغالزایی در حوزه گردشگری از ۶ هزار میلیارد تومان در سال گذشته، به ۱۲.۳ همت در سال جاری افزایش یافته است.

صالحی‌امیری افزود: علاوه بر دو برابر شدن تسهیلات اشتغالزایی در این حوزه شرط بیمه برای متقاضیان وام حذف شده است.

وی با بیان اینکه آینده گردشگری ایران روشن است، ادامه داد: موانع برای ۴۰۰ پروژه گردشگری رفع شده است.

راه‌اندازی «نوار گردشگری عرفانی» و افتتاح بارگاه شمس

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی وزیر میراث‌فرهنگی از طراحی ۱۰ مسیر گردشگری جدید خبر داد که یکی از مهم‌ترین آنها «نوار گردشگری عرفانی» است، گفت: این مسیر از سهرورد (زادگاه شیخ اشراق) آغاز شده و با عبور از بسطام و خوی، به قونیه ختم می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا، بارگاه شمس تبریزی در شهرستان خوی که از مهم‌ترین پروژه‌های فرهنگی کشور است، پس از ۱۵ سال تعطیلی، ۱۵ مهرماه امسال افتتاح می‌شود.

صالحی‌امیری همچنین بر ضرورت تنوع‌بخشی به زیرساخت‌های اقامتی پایتخت تاکید کرد و گفت: تهران تنها به هتل‌های بزرگ نیاز ندارد، بلکه باید ظرفیت‌های پذیرش گردشگر در تمامی سطوح، از هتل‌های یک تا پنج ستاره، ایجاد شود.

وی با اشاره به رشد زیرساخت‌ها در سایر استان‌ها افزود: به عنوان نمونه، تنها در شهر رشت شاهد فعالیت ۶ هتل پنج‌ستاره هستیم و روند ساخت‌وساز‌ها در سراسر کشور نشان می‌دهد که آینده گردشگری ایران با وجود جذابیت‌های فراوان، روشن است.

ثبت ۶ اثر جهانی و ایجاد ۴۲ موزه جدید در ۲ سال گذشته

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: در ۲ سال گذشته در حوزه میراث‌فرهنگی سه اثر ملموس و سه اثر ناملموس در فهرست جهانی به ثبت رسید و ۴۲ موزه جدید به ظرفیت موزه‌ای کشور افزوده شده است.

صالحی امیری افزود: در این بازه زمانی هزار و ۳۱۰ اثر در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

پایان ادعا‌ها درباره اشیای تاریخی

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تاکید بر دقت نظر در حفاظت از اموال فرهنگی، از تکمیل فرآیند ثبت دیجیتال تمامی اشیای موجود در مجموعه سعدآباد و موزه ملی خبر داد.

صالحی‌امیری تصریح کرد: با تطبیق سیستم‌های ثبت دیجیتال با دفاتر اموالی، تمامی ادعا‌های مطرح‌شده پیرامون مفقودی یا وضعیت اشیای تاریخی، فاقد اعتبار و در حد فضاسازی است؛ چرا که موجودی عینی با اسناد ثبت جهانی کاملاً همخوانی دارد.