نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد نشانه‌هایی وجود دارد که دشمنان این رژیم ممکن است در آستانه انتخابات تلاش کنند به آن حمله کنند.

جوان آنلاین: به نقل از اسپوتنیک، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در سخنرانی خود در یکی از پایگاه‌های نیروی هوایی این رژیم گفت نیرو‌های اسرائیلی همچنان در چند جبهه به عملیات ادامه می‌دهند و از خلبانان نیروی هوایی و نیرو‌های زمینی تقدیر کرد.

به گزارش مهر، نتانیاهو مدعی شد نیرو‌های اسرائیلی فردی را که مسئول ربودن دو اسرائیلی معرفی کرد، کشته‌اند و همچنین از ترور یکی از فرماندهان حماس در شمال نوار غزه طی شب گذشته خبر داد. او همچنین ادعا کرد بیش از ۱۰۰ فرد مسلح در غزه طی هفته‌های اخیر کشته شده‌اند.

وی با اشاره به ادامه عملیات نظامی در لبنان، مدعی شد که «دستاورد‌های بزرگ» حاصل اقدامات نیرو‌های اسرائیلی بوده است. نتانیاهو همچنین مخالفت خود را با هرگونه عقب‌نشینی یا امتیازدهی درباره نتایج عملیات نظامی اعلام کرد.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه درباره احتمال حمله پیش از انتخابات این رژیم مدعی شد: نشانه‌هایی وجود دارد که دشمنان ما در آستانه انتخابات تلاش خواهند کرد به ما حمله کنند.

نتانیاهو خطاب به مخالفان خود نیز گفت نیروی هوایی و توانمندی‌های نظامی اسرائیل می‌تواند، به گفته او، به هر نقطه‌ای و در هر زمانی دسترسی پیدا کند.

او انتخابات آینده را از نگاه خود انتخاب میان «راست یا فلسطین» توصیف کرد و مدعی شد ائتلاف سیاسی گادی آیزنکوت، در صورت پیروزی، شامل یائیر گولان، آویگدور لیبرمن و نفتالی بنت و احزاب عرب خواهد بود.

نتانیاهو در پایان از رأی‌دهندگان خواست به حزب لیکود رأی دهند و مدعی شد این اقدام مانع تشکیل چنین ائتلافی خواهد شد.